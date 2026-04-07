Artemis II: Επιστρέφουν στη Γη - Ο συγκινητικός λόγος που ονόμασαν «Carroll» έναν νέο σεληνιακό κρατήρα

Η αποστολή Artemis II έσπασε το ρεκόρ του Apollo 13 και οι αστροναύτες έφτασαν πιο μακριά από τη Γη από ποτέ.

Οι αστροναύτες που συμμετέχουν, είναι τρεις από τις ΗΠΑ, οι Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ένας συνάδελφός τους από τον Καναδά, ο Τζέρεμι Χάνσεν. Σε μήνυμά του, ο Γκλόβερ είπε: «Με αγάπη, από τη Σελήνη».

Το πλήρωμα του Artemis II κατευθύνεται προς τη Γη «μετά από μια σεληνιακή πτήση και μια ηλιακή έκλειψη», μεταδίδει το BBC, σχολιάζοντας πως ήταν μια ιστορική μέρα για το πλήρωμα του Artemis II, το οποίο κατευθύνεται τώρα προς τη Γη μετά την ολοκλήρωση μιας πτήσης κοντά στη Σελήνη.

Artemis II: Μίλησαν με τον Τραμπ οι αστροναύτες

Το πλήρωμα του Artemis II έσπασε το ρεκόρ για την πιο μακρινή απόσταση που έχουν κάνει ποτέ οι άνθρωποι από τη Γη. Το προηγούμενο ρεκόρ των 248.655 μιλίων (400.171 χλμ.) από τη Γη είχε σημειωθεί από το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970.

Το διαστημόπλοιο «Ωρίων» πέρασε στη συνέχεια πίσω από τη Σελήνη, χάνοντας προσωρινά την επαφή με τη NASA. Η διακοπή ήταν αναμενόμενη και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

«Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν τα πρώτα λόγια της ειδικού της αποστολής Κριστίνα Κοχ όταν αποκαταστάθηκε η επαφή, η οποία είπε επίσης, ότι ήταν «τόσο υπέροχο που άκουσα ξανά τη Γη».

Το πλήρωμα είχε επίσης, ένα σύντομο διάλειμμα πριν από την παρατήρηση της ολικής ηλιακής έκλειψης, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Οι αστροναύτες αφιέρωσαν αυτόν τον χρόνο τραβώντας φωτογραφίες και λέγοντας στην επιστημονική ομάδα στο Χιούστον τι μπορούσαν να δουν, σημειώνοντας ότι «δεν υπήρχαν αρκετά επίθετα» για να περιγράψουν τη «σουρεαλιστική» εμπειρία.

Καθώς οι τέσσερις αστροναύτες ξεκίνησαν τη διαδικασία αποστολής όλων των δεδομένων τους από τις τελευταίες επτά ώρες παρατήρησης στη Γη, συνομίλησαν επίσης, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αποστολή σας ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Αμερικής στην επιφάνεια της Σελήνης πολύ σύντομα» είπε ο Τραμπ στους αστροναύτες.

Artemis II: Ο συγκινητικός λόγος που ονόμασαν «Carroll» έναν νέο σεληνιακό κρατήρα

Η NASA, σε ανάρτησή της, εξηγεί για έναν νέο σεληνιακό κρατήρα που βρήκαν οι αστροναύτες και ονόμασαν «Carroll»: «Αφήνοντας το σημάδι μας στις καρδιές μας και στη Σελήνη. Σήμερα το πρωί, το πλήρωμα του Artemis II πρότεινε ένα όνομα για έναν νέο σεληνιακό κρατήρα: Carroll. Το προτεινόμενο όνομα του κρατήρα τιμά την εκλιπούσα σύζυγο του διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν, η οποία απεβίωσε το 2020. Όσο μακριά κι αν ταξιδεύουμε, αυτοί που αγαπάμε μένουν μαζί μας.

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την ονομασία πλανητικών χαρακτηριστικών. Τα σεληνιακά χαρακτηριστικά γενικά ονομάζονται από εξερευνητές, επιστήμονες ή μηχανικούς που έχουν αποβιώσει πριν από τρία χρόνια, αλλά πολλά χαρακτηριστικά έχουν επίσης ονομαστεί επίσημα με τα προσωρινά ονόματα που ορίζουν οι αστροναύτες κατά την εξερεύνηση της σελήνης, όπως του Carroll. Ένα παράδειγμα είναι το Όρος Μέριλιν, που πήρε το όνομά του από τη σύζυγο του Jim Lovell».

«Ο Βίκτορ Γκλόβερ στέλνει αγάπη από το πλήρωμα του Artemis II σε όλους μας εδώ στην πατρίδα πριν από μια προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας καθώς συνεχίζουν το ταξίδι τους γύρω από την άλλη πλευρά της Σελήνης» έγραψε η NASA σε ανάρτησή της.

Με πληροφορίες από BBC