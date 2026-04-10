Το αρχαιότερο γνωστό χταπόδι τελικά δεν ήταν χταπόδι

Ένα απολίθωμα ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών, το οποίο προηγουμένως θεωρείτο ότι ήταν τα υπολείμματα του παλαιότερου χταποδιού στον κόσμο, ταυτοποιήθηκε ως ένα διαφορετικό ζώο.

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να εξετάσουν το εσωτερικό του απολιθώματος, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ ανακάλυψαν μικροσκοπικά δόντια που απέδειξαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για ζώο συγγενικό με τον σύγχρονο ναυτίλο, ένα ζώο με πολλά πλοκάμια και εξωτερικό κέλυφος.

Οι ζωολόγοι πιστεύουν ότι το ζώο αποσυντέθηκε για εβδομάδες πριν απολιθωθεί, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την περίπτωση λανθασμένης ταυτοποίησης.

Η λάθος αναγνώριση του χταποδιού

Το απολίθωμα, που ονομάστηκε Pohlsepia mazonensis, είχε καταχωρηθεί στο Βιβλίο Γκίνες ως το παλαιότερο γνωστό χταπόδι.

Ο Δρ Τόμας Κλέμεντς, κύριος συγγραφέας και λέκτορας στη ζωολογία των ασπόνδυλων στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, δήλωσε: «Αποδεικνύεται ότι το πιο διάσημο απολίθωμα χταποδιού στον κόσμο δεν ήταν ποτέ χταπόδι».

«Ήταν συγγενής του ναυτίλου που είχε αποσυντεθεί για εβδομάδες πριν θαφτεί και αργότερα συντηρηθεί μέσα στο βράχο, και αυτή η αποσύνθεση είναι που το έκανε να μοιάζει τόσο πειστικά με χταπόδι».

«Οι επιστήμονες αναγνώρισαν το Pohlsepia ως χταπόδι πριν από 25 χρόνια, αλλά η χρήση σύγχρονων τεχνικών έδειξε τι κρυβόταν κάτω από την επιφάνεια του βράχου, κάτι που τελικά έλυσε το μυστήριο. Τώρα διαθέτουμε τα παλαιότερα αποδεικτικά στοιχεία μαλακού ιστού ναυτιλοειδούς που έχουν βρεθεί ποτέ, καθώς και μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το πότε εμφανίστηκαν πραγματικά τα χταπόδια για πρώτη φορά στη Γη», τόνισε ο Κλέμεντς.

«Μερικές φορές, η επανεξέταση αμφιλεγόμενων απολιθωμάτων με νέες τεχνικές αποκαλύπτει μικροσκοπικά στοιχεία που οδηγούν σε πραγματικά συναρπαστικές ανακαλύψεις».

Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε σε μια τοποθεσία στο Mazon Creek του Ιλινόι, στις ΗΠΑ, ενώ η πρώτη ανάλυσή του δημοσιεύθηκε το 2000.

Οι επιστήμονες πίστευαν ότι το απολίθωμα παρουσίαζε οκτώ βραχίονες, πτερύγια και άλλα χαρακτηριστικά τυπικά ενός χταποδιού.

Η νέα ανάλυση που άλλαξε τα δεδομένα

Για τη σάρωση του απολιθώματος χρησιμοποιήθηκε η απεικόνιση με σύγχροτρο, μια σύγχρονη τεχνική που χρησιμοποιεί δέσμες φωτός πιο έντονες από τον ήλιο, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες μέσα στο βράχο.

Τα δόντια που αποκαλύφθηκαν ταιριάζουν με αυτά ενός απολιθώματος ναυτιλοειδούς που βρέθηκε στην ίδια τοποθεσία.

Αυτά τα ευρήματα σημαίνουν ότι τα δεδομένα υποστηρίζουν πλέον την εμφάνιση των χταποδιών κατά τη διάρκεια της Ιουράσιας περιόδου, πολύ αργότερα από ό,τι πιστευόταν.

Οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των χταποδιών και των δεκάποδων συγγενών τους σημειώθηκε κατά τη Μεσοζωική εποχή, και όχι εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα, όπως θεωρούταν προηγουμένως.

Ο Άνταμ Μίλγουορντ, διευθυντής σύνταξης του Guinness World Records, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναρπαστική ανακάλυψη και συγχαρητήρια στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ για την έρευνά του. Θα αναστείλουμε τον αρχικό τίτλο του «παλαιότερου απολιθώματος χταποδιού» και ανυπομονούμε να εξετάσουμε αυτά τα νέα στοιχεία».

Με πληροφορίες από BBC