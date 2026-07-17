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Apple: Στέλνει εξώδικα σε πρώην υπαλλήλους της που εργάζονται στην OpenAI

H Apple υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρουσίασε είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» όσον αφορά την δράση της OpenAI

The LiFO team
The LiFO team
APPLE OPENAI ΜΗΝΥΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΞΩΔΙΚΑ Facebook Twitter
Το logo της Apple / Φωτ. Unsplash
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Η Apple έστειλε εξώδικα σε δεκάδες πρώην υπαλλήλους της που πλέον εργάζονται στην OpenAI.

Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία αναζητά αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς της ότι η δημιουργός του ChatGPT έκλεψε εμπορικά της μυστικά.

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, η Apple έστειλε επιστολές σε περίπου 40 πρώην εργαζομένους της, καλώντας τους να μην καταστρέψουν κανένα έγγραφο ή αρχείο επικοινωνίας, ενώ παράλληλα τους ζητείται να συναντηθούν με τους δικηγόρους της Apple.

Η απόφαση της Apple να στείλει εξώδικα απευθείας στους ίδιους τους εργαζομένους δείχνει την επιθετική στρατηγική της. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο τεχνολογικός κολοσσός κατέθεσε μια ηχηρή αγωγή, κατηγορώντας την OpenAI και δύο υπαλλήλους για κλοπή μυστικών σχεδίων που αφορούν το hardware.

Στα δικαστικά έγγραφα, η Apple υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που παρουσίασε είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» όσον αφορά την δράση της OpenAI. Από την πλευρά της η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ότι, αν και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες με σοβαρότητα, δεν έχει εντοπίσει «κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η καταγγελία ευσταθεί».

Apple - OpenAI: Μια συνεργασία που τελείωσε άδοξα

Οι δύο εταιρείες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της OpenAI στην ψηφιακή βοηθό Siri. Ωστόσο, η Apple στράφηκε έκτοτε στη Google, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα της ως βάση για τη νέα αναβαθμισμένη Siri που παρουσίασε τον Ιούνιο.

Η αγωγή που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στρέφεται ονομαστικά μόνο εναντίον δύο προσώπων. Ο ένας είναι κορυφαίος σχεδιαστής συσκευών της Apple, ο οποίος πλέον ηγείται του τμήματος hardware της OpenAI.

Στο έγγραφο δεν αναφέρεται το όνομα του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν ούτε του Τζόνι Άιβ. Ο Άιβ, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, εντάχθηκε στην OpenAI πέρυσι, όταν η εταιρεία εξαγόρασε το σχεδιαστικό του γραφείο,έναντι 6,4 δισ. Δολαρίων.

Με πληροφορίες από Financial Times

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