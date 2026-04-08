Apple: Πότε έρχεται το πρώτο foldable iPhone - Πάνω από 2.000€ η τιμή

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με τη νέα σειρά iPhone 18, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο έρχεται να μετριάσει τις ανησυχίες για καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Οι πληροφορίες έρχονται μετά από άρθρο του Nikkei Asia που έκανε λόγο για τεχνικές δυσκολίες στη φάση δοκιμών της συσκευής, προκαλώντας ακόμη και πτώση της μετοχής της Apple. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να στοχεύει στην παρουσίαση και κυκλοφορία της συσκευής στο καθιερωμένο χρονικό πλαίσιο των iPhone, με διάθεση στην αγορά λίγο μετά την ανακοίνωση.

Παρά την αισιοδοξία, η παραγωγή δεν έχει ακόμη αυξηθεί σε πλήρη κλίμακα, γεγονός που σημαίνει ότι το τελικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να μεταβληθεί, ενώ η πολυπλοκότητα της οθόνης και των υλικών ενδέχεται να περιορίσει την αρχική διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φετινή παρουσίαση αναμένεται να περιλαμβάνει λιγότερα μοντέλα από ό,τι συνήθως, με τη σειρά να περιορίζεται σε τρεις βασικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των iPhone 18 Pro και Pro Max.

Το foldable iPhone αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Apple για ανανέωση της σειράς, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ανταγωνιστεί κατασκευαστές όπως η Samsung, που διαθέτουν ήδη αναδιπλούμενα μοντέλα εδώ και χρόνια.

Apple: Τα χαρακτηριστικά του πρώτου foldable iPhone

Η συσκευή αναμένεται να ανοίγει σε οριζόντια διάταξη, προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής περίπου στο μέγεθος ενός tablet iPad mini. H Apple θεωρεί ότι αυτό κάνει τη συσκευή πιο κατάλληλη για παρακολούθηση βίντεο και gaming σε σχέση με πιο «στενές» αναδιπλούμενες συσκευές της αγοράς. Η εταιρεία φέρεται επίσης να έχει βελτιώσει ζητήματα αντοχής και την ορατότητα της «δίπλωσης» στην οθόνη, που αποτελούσαν βασικά μειονεκτήματα των πρώτων foldable smartphones.

Το λειτουργικό σύστημα iOS αναμένεται να προσαρμοστεί, ώστε οι εφαρμογές να λειτουργούν πιο κοντά στη λογική του iPad όταν η συσκευή είναι ανοιχτή. Το foldable μοντέλο εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιεί τον ίδιο επεξεργαστή A20 Pro με τα Pro μοντέλα, ο οποίος αναμένεται να κατασκευάζεται με τεχνολογία 2nm. Ωστόσο, πιθανότατα θα διαθέτει διαφορετική διάταξη καμερών, με δύο φακούς αντί για τρεις.

Η τιμή του, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Bloomberg, αναμένεται να ξεπερνά τα 2.000 δολάρια, τοποθετώντας το στην κορυφή της σειράς iPhone. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη η τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε παρόμοια ή και υψηλότερα επίπεδα, όπως συμβαίνει συνήθως με τα προϊόντα της Apple.

Την ίδια στιγμή, η Apple φαίνεται να αναδιαμορφώνει συνολικά το πρόγραμμα κυκλοφορίας των iPhone. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πιο «οικονομικά» μοντέλα της σειράς iPhone 18 ενδέχεται να μετατεθούν για την άνοιξη του 2027, μαζί με μια νέα γενιά του iPhone Air.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Forbes