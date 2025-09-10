Apple: Πότε έρχεται το iPhone 17 στην Ελλάδα και σε ποια τιμή

Η Apple παρουσίασε την Τρίτη τα νέα iPhone 17 με σχετικά νέο σχεδιασμό, σημαντικές αναβαθμίσεις σε απόδοση, κάμερα και διάρκεια μπαταρίας.

Εκτός από τις ναυαρχίδες iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max ξεχωρίζει και το νέο υπερλεπτό iPhone Air.

Οι προπαραγγελίες για το iPhone 17 ξεκινούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, με διαθεσιμότητα από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα.

Όλα τα νέα μοντέλα της σειράς αποκτούν αναβάθμιση στην εμπρόσθια κάμερα, με το iPhone 17 να φτάνει στα 18 megapixel. Στο πίσω μέρος, το τηλέφωνο εξοπλίζεται με υπερευρυγώνια κάμερα 48MP και τηλεφακό 12MP με δυνατότητα 2x zoom.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο επεξεργαστής A19, που σύμφωνα με την Apple θα το κάνει κατά 20% ταχύτερο από το iPhone 16.

Τα ακριβότερα μοντέλα, iPhone 17 Pro και 17 Pro Max, επιστρέφουν με ακόμα πιο προηγμένους επεξεργαστές A19 Pro και σημαντικά μεγαλύτερες μπαταρίες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Το iPhone 17 Pro έχει οθόνη 6,3 ιντσών, ενώ το 17 Pro Max φτάνει στις 6,9 ίντσες. Η μετάβαση σε αλουμινένιο σώμα τα καθιστά ελαφρύτερα. Και τα δύο φέρνουν σημαντικές αναβαθμίσεις στις πίσω (τρεις) κάμερές τους.

Και οι τρεις φακοί στο πίσω μέρος έχουν πλέον ανάλυση 48 megapixel, με δυνατότητες έως και 8x οπτικού και 40x ψηφιακού zoom. Οι συσκευές ξεκινούν με αποθηκευτικό χώρο 256 GB, φτάνοντας έως και το εντυπωσιακό όριο των 2 TB.

"Το iPhone 17 Pro είναι μακράν το πιο ισχυρό iPhone που έχουμε κατασκευάσει ποτέ, με εντυπωσιακή νέα σχεδίαση που αναδομήθηκε από μέσα προς τα έξω για να μεγιστοποιήσει την απόδοση και να προσφέρει τεράστια αύξηση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας", δήλωσε ο Greg Joswiak, ανώτερος αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Μάρκετινγκ της Apple.

Τα μοντέλα της σειράς iPhone 17 και οι τιμές τους

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις:

iPhone 17 με οθόνη 6,3’’ Super Retina XDR, κάμερα 48 MP και αυτονομία έως 30 ώρες βίντεο.

iPhone 17 Pro και Pro Max με τριπλή κάμερα 48 MP, zoom έως 8x, επεξεργαστή A19 Pro και νέο unibody αλουμινένιο σασί.

iPhone 17 Air, το λεπτότερο iPhone όλων των εποχών (μόλις 5,6 mm), με τιτάνιο αεροδιαστημικού τύπου και OLED οθόνη 6,5’’.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την ευρωζώνη, οι τιμές στη χώρα μας διαμορφώνονται ως εξής:

iPhone 17: από 959€

iPhone 17 Air: περίπου 999€

iPhone 17 Pro: από 1.319€

iPhone 17 Pro Max: από 1.469€

Η είσοδος του iPhone 17 Air

Το iPhone 17 Air είναι το πιο λεπτό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο τιτάνιο, ενώ το Ceramic Shield προστατεύει οθόνη και πλάτη από φθορές. Παρά το μικρό του βάρος, διαθέτει τον ίδιο Α19 Pro επεξεργαστή με τα κορυφαία μοντέλα, φέρνοντας επιδόσεις που θυμίζουν MacBook. Υπόσχεται μπαταρία για όλη την ημέρα και συνοδεύεται από νέες θήκες με λεπτό προφίλ και λουράκι που επιτρέπει να φοριούνται χιαστί.

Το iPhone 17 Pro και το Pro Max ξεχωρίζουν για τις μεγάλες αναβαθμίσεις στην κάμερα και την ενεργειακή διαχείριση. Ένα νέο σύστημα ψύξης με vapor chamber διατηρεί τη συσκευή πιο δροσερή και ελαφρύτερη, ενώ η κάμερα αποκτά δυνατότητες που πλησιάζουν τις επαγγελματικές, με τηλεφακό έως 200 mm.Ο νέος επεξεργαστής A19 Pro κάνει το iPhone 17 Pro έως και 40% ταχύτερο, ικανό να τρέχει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο cloud. Η μπαταρία του φτάνει τις 39 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο.

Το βασικό iPhone 17

Η «απλή» έκδοση φέρνει μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών, νέο Ceramic Shield και διπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 48 MP. Κυκλοφορεί σε πέντε αποχρώσεις, μωβ, γαλάζιο, μαύρο, πράσινο και mist, και ενσωματώνει το «Apple Intelligence» με δυνατότητες όπως live μετάφραση και οπτική αναγνώριση στην οθόνη.

Οι τιμές παραμένουν ίδιες με πέρσι: το iPhone 17 ξεκινά από 799 δολάρια, το Air από 999 δολάρια, ενώ τα Pro από 1.099 δολάρια. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν ήδη, με την κυκλοφορία να έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Apple Watch και AirPods

Μαζί με τα iPhone, η Apple παρουσίασε και τρία νέα ρολόγια: το οικονομικό Watch SE 3 (249 δολάρια), το Watch Series 11 (399 δολάρια) με νέες δυνατότητες υγείας και το κορυφαίο Watch Ultra 3 (799 δολάρια) με δορυφορική συνδεσιμότητα και αυτονομία 42 ωρών.

Όσο για τα νέα AirPods Pro 3 δεν φέρνουν μόνο καλύτερο ήχο και πιο αποτελεσματική ακύρωση θορύβου. Με τη βοήθεια του Apple Intelligence μπορούν πλέον να κάνουν ζωντανή μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης ξεκινά τη λειτουργία με μια απλή κίνηση και η μετάφραση εμφανίζεται κατευθείαν, είτε μιλούν δύο άνθρωποι που φορούν AirPods είτε μέσω του iPhone.