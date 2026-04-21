Apple: Πώς μπορεί να αλλάξει η εταιρεία υπό τον «product guy» Τζον Τέρνους

Η ανάληψη της ηγεσίας της Apple από τον Τζον Τέρνους σηματοδοτεί μια πιθανή μετατόπιση στην κατεύθυνση της εταιρείας, με μεγαλύτερη έμφαση στα προϊόντα σε μια περίοδο κρίσιμων τεχνολογικών και πολιτικών προκλήσεων.

Ο 51χρονος Τέρνους, μέχρι σήμερα υπεύθυνος για το hardware, θεωρείται εσωτερική επιλογή που εξασφαλίζει συνέχεια στη διοίκηση. Περιγράφεται ως ήρεμος και μεθοδικός, με προφίλ κοντά στον Κουκ και σε αντίθεση με το πιο εκρηκτικό στυλ του συνιδρυτή Στιβ Τζομπς.

Ωστόσο, η έμφαση του Τέρνους στα προϊόντα ενδέχεται να επηρεάσει τη στρατηγική της εταιρείας. Στο εσωτερικό της Apple χαρακτηρίζεται «product guy», με στενή εμπλοκή στις ομάδες ανάπτυξης. Σε αντίθεση με τον Κουκ, που προερχόταν από τον τομέα των λειτουργιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Τέρνους συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των συσκευών.

Η διαφορά αυτή μπορεί να αποτυπωθεί στις προτεραιότητες της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο που η Apple καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Το βασικότερο ζήτημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η Apple έχει κατηγορηθεί ότι κινείται πιο αργά σε σχέση με ανταγωνιστές, επιλέγοντας συνεργασίες με εταιρείες όπως η OpenAI και η Google αντί να αναπτύξει πλήρως δικές της λύσεις.

Η στρατηγική αυτή θεωρείται πιο προσεκτική, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που επενδύουν επιθετικά στον τομέα. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τέρνους ενδέχεται να συνεχίσει αυτή τη γραμμή, αποφεύγοντας μεγάλα ρίσκα σε μια αγορά όπου η ζήτηση παραμένει ασταθής και οι αποδόσεις αβέβαιες.

Από τις συσκευές στην επόμενη πλατφόρμα

Η έμφαση της Apple σε μικρές, καλοσχεδιασμένες συσκευές αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Ωστόσο, η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συνδέεται με νέες μορφές hardware, όπως ρομποτικά συστήματα ή πιο εξελιγμένες συσκευές.

Το ερώτημα είναι αν η Apple, υπό την ηγεσία του Τέρνους, θα επιχειρήσει μια τέτοια μετάβαση ή θα παραμείνει στο υπάρχον μοντέλο, εστιάζοντας στη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων.

Η πρόσφατη εμπειρία με το Vision Pro, το οποίο δεν σημείωσε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία, δείχνει τους κινδύνους μιας καθυστερημένης ή ακριβής εισόδου σε νέες κατηγορίες.

Πολιτικές ισορροπίες και διεθνές περιβάλλον

Πέρα από την τεχνολογία, η νέα διοίκηση θα πρέπει να διαχειριστεί και το πολιτικό περιβάλλον. Η Apple έχει επηρεαστεί από εμπορικές εντάσεις και δασμούς, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την παραγωγή στην Ασία.

Η σχέση με την εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση παραμένει κρίσιμη, ιδίως σε θέματα εμπορίου και βιομηχανικής πολιτικής.

Στυλ ηγεσίας

Ο Τέρνους αναμένεται να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, συνεχίζοντας τη γραμμή του Κουκ. Σε αντίθεση με την πιο θεατρική παρουσία του Τζομπς, η Apple τα τελευταία χρόνια προτιμά πιο ελεγχόμενη και προσεκτική δημόσια εικόνα.

Παραμένει ανοιχτό το κατά πόσο ο νέος CEO θα διαφοροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο, σε μια περίοδο όπου η προσωπική εικόνα των ηγετών μεγάλων εταιρειών αποκτά αυξανόμενη σημασία.

Με πληροφορίες από BBC