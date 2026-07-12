Apple: Πώς η OpenAI έκλεβε απόρρητα στοιχεία – Ο ρόλος των πρώην υπαλλήλων

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την αγωγή που κατέθεσε η Apple κατά της OpenAI, κατηγορώντας την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και δύο πρώην υπαλλήλους της για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Σύμφωνα με την αγωγή, η OpenAI και οι δύο συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσπάθησαν με επιθετικό τρόπο να «κλέψουν» στελέχη της Apple, αλλά και να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν το hardware της εταιρείας.

Απαντώντας στις κατηγορίες, εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν ενδιαφέρεται για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών». «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας που ενδυναμώνει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Πώς η Apple εντόπισε τη διαρροή

Η Apple ανέφερε ότι εντόπισε ένα «μοτίβο κλοπής» των εμπορικών της μυστικών από πρώην υπαλλήλους της που μετακινήθηκαν στην OpenAI, ξεκινώντας από έναν πρώην μηχανικό, τον Τσανγκ Λιου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Λιου εργαζόταν ως ανώτερος μηχανικός ηλεκτρονικών συστημάτων στην Apple. Αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2026 για να ενταχθεί στο δυναμικό της OpenAI, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει το εταιρικό του λάπτοπ ή να περάσει από την προβλεπόμενη συνέντευξη αποχώρησης.

Στην αγωγή σημειώνεται ότι ο Λιου ανακάλυψε αργότερα ένα «κενό ασφαλείας στην ταυτοποίηση χρήστη», το οποίο του επέτρεψε να αποκτήσει πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα της Apple. Στη συνέχεια, κατέβασε κρυφά δεκάδες εμπιστευτικά αρχεία που σχετίζονταν με το hardware της Apple. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν πληροφορίες για προϊόντα που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη, τεχνικές προδιαγραφές και παρουσιάσεις.

Ο Λιου κατηγορείται επίσης ότι «καθοδηγούσε» μια πρώην συνάδελφό του στην Apple, την οποία προσπαθούσε να στρατολογήσει στην OpenAI. Συγκεκριμένα, τη συμβούλευε πώς να αντιγράφει αρχεία χωρίς να εντοπιστεί από την ομάδα ασφαλείας της Apple, ενώ της υπέδειξε ποιο εμπιστευτικό υλικό έπρεπε να μελετήσει για να προετοιμαστεί για τη συνέντευξη.

Ποιοι άλλοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Apple

Η αγωγή στρέφεται και κατά του επικεφαλής hardware της OpenAI, Τανγκ Γιου Ταν, κατηγορώντας τον ότι «χρησιμοποιούσε μεθοδικά τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple προς όφελος της OpenAI». Όπως αναφέρεται, ο Ταν είχε αναλάβει ορισμένα από τα «πιο σημαντικά έργα» της Apple κατά τη διάρκεια της 24ετούς πορείας του στην εταιρεία, όπου διατέλεσε αντιπρόεδρος σχεδιασμού προϊόντων για το iPhone και το Apple Watch.

Το κατηγορητήριο επισημαίνει ότι, τους μήνες που προηγήθηκαν της αποχώρησής του από την Apple, ο Ταν είχε αρχίσει να στέλνει στο προσωπικό του email πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές της εταιρείας, καθώς και μυστικές αναλύσεις.

Αpple: «Η κορυφή του παγόβουνου»

Η Apple χαρακτήρισε τα ευρήματά της ως την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς «δεν έχει πρόσβαση σε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της OpenAI, όπου τέτοιες παραβάσεις αποτελούν κανονικότητα και καθοδηγούνται από την ίδια την ηγεσία».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η «νεοσύστατη δραστηριότητα της OpenAI στον τομέα του hardware» πατάει πλέον σε εξαιρετικά σαθρά θεμέλια, καθώς είναι «σάπια στον πυρήνα της» λόγω της παράνομης στήριξής της σε κλεμμένα εμπορικά μυστικά.

Με πληροφορίες από Euronews