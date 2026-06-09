Σε ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Προγραμματιστών 2026 (WWDC 2026) προχώρησε η Apple.

«Η κεντρική ομιλία της Apple στο φετινό Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών ήταν σημαντική» σχολιάζουν τα ξένα μέσα.

Μετά από μήνες καθυστερήσεων, η Apple επανέφερε την αναβαθμισμένη με τεχνητή νοημοσύνη Siri, η οποία θα ξεπεράσει τις δυνατότητες του υπάρχοντος φωνητικού βοηθού, προσφέροντας πιο εξατομικευμένη βοήθεια.

Επίσης, υπάρχουν πολλές άλλες ενημερώσεις που έρχονται στα λειτουργικά συστήματα των iPhone, iPad και Mac.

Apple: Οι 7 μεγαλύτερες ανακοινώσεις που έκανε στο WWDC 2026

Η μεγάλη ανανέωση της τεχνητής νοημοσύνης της Siri

Η Siri αποκτά μια σειρά από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την τελευταία έκδοση του Apple Intelligence, για την οποία η Apple συνεργάστηκε με την Google. Η Apple αποκαλεί την αναβαθμισμένη φωνητική βοηθό Siri AI, προσφέροντας τη δυνατότητα για ανταλλαγές συζητήσεων «με λεπτομερείς και ενδιαφέρουσες απαντήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της Apple, Mike Rockwell, κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας. Εκτός από την προσφορά εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και γραφής, η Siri AI χρησιμοποιεί επίσης, την επίγνωση στην οθόνη για να αντλήσει πληροφορίες από το περιεχόμενο της οθόνης σας και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η Apple λανσάρει επίσης μια αυτόνομη εφαρμογή Siri AI, όπου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο ιστορικό συνομιλιών του. Η Siri AI θα κυκλοφορήσει σε όλες τις συσκευές της Apple, συμπεριλαμβανομένων των iPhone, iPad, Apple Watch και Apple Vision Pro.

Το iOS 27 προσθέτει μια σειρά από ενημερώσεις AI

Η Apple προσθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στη νέα Siri AI κάνοντας σάρωση προς τα κάτω από το Dynamic Island, όπου θα εμφανίζονται επίσης, οι απαντήσεις της. Το iOS 27 διαθέτει επίσης μια «Λειτουργία Siri» στην εφαρμογή Κάμερα, η οποία μπορεί να αναγνωρίσει αντικείμενα και να πει περισσότερα γι' αυτά. Υπάρχει επίσης, ένα νέο ρυθμιστικό αδιαφάνειας για τον σχεδιασμό Liquid Glass της Apple η οποία λέει ότι το iOS 27 θα υποστηρίζεται από το iPhone 11 και νεότερες εκδόσεις.

Το macOS 27 Golden Gate και η Siri

Η Apple φέρνει επίσης, μια ενημέρωση με έντονη AI στο macOS 27 Golden Gate. Ενσωματώνει το Siri στο μενού Spotlight, επιτρέποντας να κάνετε ερωτήσεις απευθείας στη γραμμή αναζήτησης και να επιλέγετε αρχεία για τα οποία θέλετε να ρωτήσετε. Όπως και στο iOS 27, η τελευταία έκδοση του macOS θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τον σχεδιασμό του Liquid Glass με νέα ρύθμιση. Η Apple επαναφέρει πολύχρωμα εικονίδια στην πλαϊνή μπάρα.

Το Safari αποκτά διαχείριση καρτελών με τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας, η Apple παρουσίασε μια σειρά από εύχρηστες νέες λειτουργίες για το Safari, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας λειτουργίας διαχείρισης καρτελών που θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώνει όλες τις ανοιχτές ιστοσελίδες σας ανά θέμα. Υπάρχει μια νέα λειτουργία «Ειδοποίησέ με» που θα επιτρέπει να ζητάτε από το Safari να σας ειδοποιεί για αλλαγές σε μια ιστοσελίδα- όπως εάν ένα προϊόν που θέλετε, επανέλθει σε απόθεμα- και να ενημερώνει αυτόματα τους παραβιασμένους κωδικούς πρόσβασής σας για εσάς. Μπορείτε επίσης, να ζητήσετε από το Safari να δημιουργήσει επεκτάσεις απλώς περιγράφοντάς τες.

Ενημερώσεις Apple Intelligence σε όλες τις εφαρμογές

Μια νέα λειτουργία στα Μηνύματα θα προτείνει φωτογραφίες για κοινή χρήση με βάση τη συνομιλία σας, ενώ η εφαρμογή Τηλέφωνο μπορεί να παρουσιάσει σχετικές πληροφορίες, όπως έναν κωδικό επιβεβαίωσης πτήσης, όταν ξεκινήσει η κλήση. Η Apple αναφέρει επίσης ότι το Mail θα προσφέρει «πιο ικανές προτάσεις» και θα επιτρέψει να προσθέσετε συμβάντα στο Ημερολόγιό σας απλώς περιγράφοντάς τα. Ορισμένες άλλες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας των δικών σας συντομεύσεων με φυσική γλώσσα και τη χρήση του Image Playground της Apple για να κάνετε επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη στις φωτογραφίες σας.

Η εφαρμογή Apple Home θα υποστηρίζει 4K

Ακόμα και η εφαρμογή Home έχει μια αξιοσημείωτη ενημέρωση, που της επιτρέπει να δημιουργεί περιγραφές κλιπ κάμερας και να ενώνει πλάνα από διαφορετικές κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Η Apple προσθέτει τη δυνατότητα προβολής εγγεγραμμένων κλιπ με ανάλυση 4K σε υποστηριζόμενες κάμερες και έναν τρόπο αναζήτησης απλά λέγοντας αυτό που κανείς θέλει.

Νέοι γονικοί έλεγχοι και ένα επανασχεδιασμένο μενού Χρόνου Οθόνης

Τέλος, η Apple κάνει μια μεγάλη ενημέρωση στο σύστημα γονικού ελέγχου της. Τώρα, οι γονείς που εγγράφουν το παιδί τους σε έναν παιδικό λογαριασμό μπορούν να επιλέξουν σε ποιες εφαρμογές και περιεχόμενο θέλουν να έχει πρόσβαση, καθώς και να απαιτήσουν από το παιδί τους να ζητήσει άδεια πριν ανοίξει έναν νέο ιστότοπο. Η εταιρεία επανασχεδίασε επίσης το μενού Χρόνου Οθόνης, το οποίο, όπως λέει, θα διευκολύνει τους γονείς να διαχειρίζονται τον χρόνο που περνούν τα παιδιά τους στα τηλέφωνά τους. Νέα εργαλεία που στοχεύουν στη δημιουργία πιο υγιεινών συνηθειών χρόνου οθόνης διευκολύνουν τον ορισμό του συνολικού ημερήσιου επιτρεπόμενου χρόνου σε εφαρμογές Ψυχαγωγίας, Παιχνιδιών και Κοινωνικών Δικτύων, με μια σύσταση για ημερήσιο επιτρεπόμενο χρόνο βασισμένη σε συμβουλές από κορυφαίους κλινικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς στην ανάπτυξη παιδιών, η οποία παρέχει στους γονείς ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης.

Τα χρονοδιαγράμματα επιτρέπουν στους γονείς να διαχειρίζονται σε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους σε διαφορετικά σημεία της ημέρας, και ο Χρόνος Οθόνης έχει επανασχεδιαστεί ώστε να είναι πιο εύχρηστος για τους γονείς, προσφέροντας μια συνοπτική εικόνα της μέσης χρήσης συσκευών των παιδιών τους και των κορυφαίων εφαρμογών. Σκοπός να βοηθήσει τους γονείς να παραμένουν ενημερωμένοι και να μαθαίνουν περισσότερα. Για αυτό η Apple έχει λανσάρει έναν ειδικό ιστότοπο που διαθέτει τα πιο πρόσφατα εργαλεία, χρήσιμους πόρους και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, όπως πώς να ξεκινήσετε.

Με πληροφορίες από Apple, Τhe Verge, Wired