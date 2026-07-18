Το Apple Music ακριβαίνει για πρώτη φορά από το 2022

Το Apple Music αυξάνει τις τιμές του στην Ευρώπη για πρώτη φορά από το 2022, σε μια κίνηση που αφορά άμεσα και τους Έλληνες συνδρομητές της υπηρεσίας.

Το ατομικό πρόγραμμα ανεβαίνει από τα €10,99 στα €11,99 τον μήνα, ενώ το οικογενειακό πρόγραμμα αυξάνεται από τα €16,99 στα €19,99. Το φοιτητικό πρόγραμμα διαμορφώνεται πλέον στα €6,99 τον μήνα.

Η Apple αποδίδει την αύξηση στο αυξανόμενο κόστος αδειοδότησης της μουσικής. Οι νέοι συνδρομητές πληρώνουν τις νέες τιμές άμεσα, ενώ οι υπάρχοντες συνδρομητές αναμένεται να μεταφερθούν σε αυτές στον επόμενο κύκλο χρέωσης, αφού ενημερωθούν από την εταιρεία.

Η αύξηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες πλατφόρμες streaming αναπροσαρμόζουν σταθερά τις τιμές τους, δοκιμάζοντας πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής ένα μηνιαίο πακέτο από μικρές, αλλά διαρκώς ακριβότερες, χρεώσεις.

Το Apple Music είχε αυξήσει ξανά τις τιμές του τον Οκτώβριο του 2022.

Τέσσερα χρόνια μετά, η νέα αύξηση δείχνει ότι και η μουσική μπαίνει πιο καθαρά στη γενική κανονικότητα των ακριβότερων συνδρομών: ένα ευρώ εδώ, τρία ευρώ εκεί, μέχρι ο λογαριασμός του μήνα να μη μοιάζει πια καθόλου μικρός.

με στοιχεία από Music Business Worldwide