Apple: Λανσάρει πρόγραμμα leasing για να κάνει πιο προσιτά τα iPhone και Mac

H Apple παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα leasing επιδιώκοντας να κάνει πιο προσιτή την απόκτηση iPhone, Mac και άλλων συσκευών της, σε μια περίοδο που οι τιμές των ηλεκτρονικών ειδών ανεβαίνουν και οι καταναλωτές κρατούν τις συσκευές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από την Τρίτη στις ΗΠΑ, τόσο στα φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας όσο και μέσω της εφαρμογής Apple Store. Η μίσθωση για τα iPhone και τα Apple Watch μπορεί να γίνει για 12 ή 24 μήνες, ενώ για τα Mac και τα iPad οι επιλογές διάρκειας είναι 24 ή 36 μήνες.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο τεχνολογικός κολοσσός συνεργάζεται με την πλατφόρμα πληρωμών Klarna.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα:

Η Σειρά iPhone 17

iPhone Air

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Mac Studio

iPad Air

iPad Pro

iPad Mini

Αντίθετα, οι πιο οικονομικές συσκευές της εταιρείας, όπως το iPhone 16, το MacBook Neo, το βασικό μοντέλο iPad και το Apple Watch SE, μένουν εκτός προγράμματος.

Πώς θα λειτουργεί το νέο πρόγραμμα της Apple

Το νέο πρόγραμμα μίσθωσης αντικαθιστά το iPhone Upgrade Program, το οποίο επέτρεπε στους καταναλωτές να αλλάζουν τηλεφωνική συσκευή αφού συμπλήρωναν 12 μηνιαίες δόσεις. Στόχος της εταιρείας είναι να εφαρμόσει μια ανάλογη φιλοσοφία σε μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στις πληρωμές και χαμηλότερο μηνιαίο κόστος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Apple, η φθηνότερη επιλογή leasing για iPhone διαμορφώνεται στα 17,99 δολάρια τον μήνα, την ώρα που το μέχρι πρότινος πρόγραμμα αναβάθμισης ξεκινούσε από τα 42 δολάρια περίπου μηνιαίως.

Το νέο πρόγραμμα leasing κάνει ντεμπούτο λίγο πριν από την καθιερωμένη παρουσίαση των νέων iPhone τον Σεπτέμβριο, όπου, σύμφωνα με το Bloomberg, η Apple αναμένεται να αποκαλύψει το ακριβότερο smartphone που έχει κατασκευάσει ποτέ, το πρώτο της fold μοντέλο.

Όπως επισημαίνει ο Φρανσίσκο Τζερόνιμο, αναλυτής της εταιρείας ερευνών αγοράς International Data Corporation, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές βλέπουν την αγορά ενός iPhone ή ενός Mac, αντιμετωπίζοντάς την ως μια ακόμη συνδρομή παρά ως μια μεγάλη επένδυση.

«Ο πραγματικός κίνδυνος για την Apple είναι ότι μια περαιτέρω αύξηση των τιμών μπορεί να φρενάρει τον κύκλο αναβάθμισης των συσκευών», ανέφερε ο Τζερόνιμο σε δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα, μετά τα πρώτα δημοσιεύματα του Bloomberg για το πρόγραμμα leasing.

«Το πρόγραμμα έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία το έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ», κατέληξε.

Με πληροφορίες από CNN