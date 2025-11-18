Apple: «Φεύγει» ο Τιμ Κουκ; Ξεκίνησε επίσημα η συζήτηση διαδοχής

Η εποχή του Τιμ Κουκ στην Apple φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Financial Times. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και κορυφαία στελέχη της εταιρείας έχουν μπει σε διαδικασία σοβαρού σχεδιασμού διαδοχής, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο CEO να αποχωρήσει ακόμη και στις αρχές του 2026.

Οι πληροφορίες θέλουν την πιθανή αποχώρηση να έρχεται μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Apple στα τέλη Ιανουαρίου, δίνοντας χρόνο στη νέα ηγετική ομάδα να σταθεροποιηθεί πριν από τα μεγάλα γεγονότα της χρονιάς, όπως το Worldwide Developers Conference του Ιουνίου.

Ο 65χρονος σήμερα Κουκ ανέλαβε τα ηνία της Apple το 2011, όταν παραιτήθηκε ο Στιβ Τζομπς. Έκτοτε, η εταιρεία εκτοξεύθηκε από τα 350 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης στα 4 τρισ., εξελισσόμενη στη μεγαλύτερη τεχνολογική δύναμη στον κόσμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Apple φέρεται να δυσκολεύεται να χαράξει καθαρή στρατηγική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη – έναν τομέα όπου ανταγωνιστές όπως η Google και η Microsoft κινούνται πιο επιθετικά.

Αν και δεν υπάρχει τελική απόφαση για τον διάδοχο ή τον ακριβή χρόνο της αλλαγής ηγεσίας, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Τζον Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος hardware engineering, θεωρείται το πιθανότερο πρόσωπο για να αναλάβει CEO, χάρη στην αυξανόμενη επιρροή του στα προϊόντα της εταιρείας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Apple προετοιμάζεται για μία από τις πιο καθοριστικές μεταβάσεις στη σύγχρονη ιστορία της.