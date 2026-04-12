Apple: Ετοιμάζει «έξυπνα γυαλιά» και ανταγωνίζεται τη Meta - Τα χαρακτηριστικά τους

Η Apple ετοιμάζει τη δική της απάντηση στην αγορά των «έξυπνων» γυαλιών, με ένα προϊόν που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί άμεσα τα μοντέλα της Meta Platforms και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία αναπτύσσει γυαλιά χωρίς οθόνη (display-free smart glasses), τα οποία θα επικεντρώνονται σε καθημερινές λειτουργίες, όπως λήψη φωτογραφιών και βίντεο, αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλεπίδραση με τον φωνητικό βοηθό.

Η νέα αυτή συσκευή, με εσωτερική ονομασία N50, αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Apple: Πώς θα λειτουργούν τα νέα smart glasses

Τα γυαλιά της Apple θα κινούνται, σύμφωνα με το Bloomgerg, στη φιλοσοφία των Ray-Ban Meta, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στο οικοσύστημα του iPhone. Θα συγχρονίζονται πλήρως με το κινητό, επιτρέποντας επεξεργασία και κοινοποίηση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο.

Κεντρικό ρόλο θα έχει μια αναβαθμισμένη έκδοση της Siri, η οποία θα ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μέσα από το Apple Intelligence.

Η συσκευή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική wearable AI της εταιρείας, που περιλαμβάνει επίσης νέα AirPods και ένα wearable με κάμερα (τύπου «κρεμαστού»).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Apple θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό των «έξυπνων γυαλιών», ετοιμάζοντας τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τύπους σκελετών:

Μεγάλος ορθογώνιος (τύπου Ray-Ban Wayfarer)

Πιο λεπτός ορθογώνιος (σαν αυτά που φορά ο Τιμ Κουκ)

Μεγάλα οβάλ ή στρογγυλά

Πιο μικρά και διακριτικά οβάλ

Τα υλικά θα είναι υψηλής ποιότητας (acetate), ενώ θα υπάρχουν πολλές επιλογές χρωμάτων, όπως μαύρο, μπλε και καφέ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σχεδιασμός της κάμερας, με κάθετους οβάλ φακούς και φωτισμό γύρω τους, διαφορετικό από τα κυκλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Meta.

Η μάχη με Meta, Google και Samsung

Η Apple μπαίνει σε μια αγορά που ήδη διαμορφώνεται από εταιρείες όπως η Meta, αλλά και από παίκτες όπως η Alphabet και η Samsung Electronics. Το πλεονέκτημά της, ωστόσο, είναι η βαθιά ενσωμάτωση με το iPhone, τα δικά της chips και το ισχυρό brand της.

Αν το προϊόν πετύχει, εκτιμάται ότι μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του Apple Watch: να μην είναι πρώτο στην αγορά, αλλά να κυριαρχήσει τελικά.

Την ίδια ώρα, διαψεύδονται οι φόβοι για καθυστέρηση με το αναδιπλούμενο iPhone. Παρά τις αναφορές για προβλήματα παραγωγής, το νέο μοντέλο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος.

Η Apple σχεδιάζει να το παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο, μαζί με τα iPhone 18 Pro και Pro Max, με πιθανή τιμή που θα ξεπερνά τα 2.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από Bloomberg