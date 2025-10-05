Apple: Επιταχύνει την κυκλοφορία των έξυπνων γυαλιών της - Τι να περιμένουμε

Η Apple επιταχύνει την κυκλοφορία των έξυπνων γυαλιών ώστε να κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες

Η Apple φέρεται να δίνει προτεραιότητα στα πρώτα έξυπνα γυαλιά της έναντι του επόμενου Vision Pro, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί τα Ray-Ban της Meta.

Τα γυαλιά αναμένεται να κυκλοφορήσουν κάπου ανάμεσα στο 2026 με 2027 και οι δημιουργοί τους επικεντρώνονται στις τρέχουσες τάσεις, καθώς πιθανότατα θα διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη με την υποστήριξη της Siri για φωτογραφίες, κλήσεις, μεταφράσεις και πλοήγηση.

Όπως συνέβη και με τις πρώτες γενιές του Apple Watch, τα επερχόμενα γυαλιά αναμένεται να σχεδιαστούν ως αξεσουάρ μόδας και όχι ως καθαρά μια τεχνολογική συσκευή.

Η Apple φέρεται να σχεδιάζει πολλαπλά στυλ σκελετού και υλικά βραχιόνων, προσφέροντας στους πελάτες επιλογές σε χρώμα, μέγεθος και σχήμα. Με εξαρτήματα όπως μπαταρία, επεξεργαστή και κάμερες, παραμένει αβέβαιο πόσο λεπτό μπορεί να κάνει η Apple το σχέδιο.

Apple: Η Siri στο επίκεντρο

Τα γυαλιά θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον εικονικό βοηθό της Apple για χειρισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι μια πιο προηγμένη Siri είναι ζωτικής σημασίας.

Η Apple έχει ανακατασκευάσει τη Siri χρησιμοποιώντας μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, με την αναβαθμισμένη έκδοση να αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026.

Η Siri αναμένεται να χειρίζεται πιο σύνθετα αιτήματα, που κυμαίνονται από τη μετάφραση και την πλοήγηση έως την επίγνωση των συμφραζομένων, όπως η περιγραφή του περιβάλλοντος ή η υπενθύμιση στους χρήστες πού άφησαν τα πράγματά τους.

Apple: Τα σενάρια για τα χαρακτηριστικά

Παρόλο που η πρώτη έκδοση της Apple φέρεται να μην περιλαμβάνει ενσωματωμένη οθόνη όπως τα τελευταία γυαλιά Ray-Ban Display της Meta, αναμένεται να ταιριάζει με τις λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη των χαμηλότερων μοντέλων της Meta.

Οι φημολογούμενες δυνατότητες περιλαμβάνουν:

Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο.

Αναπαραγωγή μουσικής, podcast και ηχητικών βιβλίων.

Προσφορά οδηγιών και πλοήγησης.

Αναγνώριση ορόσημων, φυτών και ζώων.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή μηνυμάτων.

Παροχή μεταφράσεων σε πραγματικό χρόνο.

Πάντως, το iPhone θα εξακολουθεί να απαιτείται για τα γυαλιά.

Ενώ η συσκευή θα λειτουργεί με ένα προσαρμοσμένο τσιπ σχεδιασμένο από την Apple, παρόμοιο με αυτό των Apple Watch, τα γυαλιά ενδέχεται να μην λειτουργούν ανεξάρτητα.

Αντίθετα, πιθανότατα θα συνδέονται με ένα iPhone για να χειρίζονται εργασίες τεχνητής νοημοσύνης και άλλες επεξεργασίες, μια κίνηση που θα πρέπει να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας.

Σύμφωνα με τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει, η Apple θα μπορούσε να αποκαλύψει τα γυαλιά στα τέλη του 2026, με την κυκλοφορία τους στις αρχές του 2027.

Οι τιμές βέβαια, παραμένουν άγνωστες προς το παρόν, αλλά με τη σειρά Ray-Ban της Meta να ξεκινά από περίπου 380 δολάρια, η Apple μπορεί να στοχεύσει σε μια παρόμοια τιμή για να παραμείνει ανταγωνιστική.