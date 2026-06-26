Apple: Ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών σε iPad, Macbook και Mac

Σημαντικές αυξήσεις τιμών σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων της ανακοίνωσε η Apple.

Tο online store της εταιρείας ήταν offline και λίγη ώρα αργότερα επανήλθε με τις ανανεωμένες τιμές, για την αμερικανική αγορά. Φυσικά, είναι θέμα χρόνου αυτές οι ανατιμήσεις να επηρεάσουν τις αγορές και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Ο μέσος όρος αύξησης υπολογίζεται περίπου στα 250 δολάρια, ενώ για την ώρα iPhone, Apple Watch, Airpods η studio display και τα περισσότερα αξεσουάρ της εταιρείας δεν επηρεάστηκαν από τις ανατιμήσεις.

Αναλυτικά οι νέες τιμές των προϊόντων της Apple

HomePod mini: 129 δολάρια, από τα 99 (αύξηση 30 δολαρίων)

HomePod: 349 δολάρια, από τα 299 (αύξηση 50 δολαρίων)

Apple TV: 199 δολάρια, από τα 129 (αύξηση 70 δολαρίων)

iPad: 449 δολάρια, από τα 349 (αύξηση 100 δολαρίων)

iPad mini: 599 δολάρια, από τα 499 (αύξηση 100 δολαρίων)

iPad Air: 749 δολάρια, από τα 599 (αύξηση 150 δολαρίων)

iPad Pro: 1,199 δολάρια, από 999 (αύξηση 200 δολαρίων)

MacBook Neo: 699 δολάρια, από 599 (αύξηση 100 δολαρίων)

MacBook Air: 1,299 δολάρια, από 1,099 (αύξηση 200 δολαρίων)

MacBook Pro: 1,999 δολάρια, από 1,699 (αύξηση 300 δολαρίων)

iMac: 1,499 δολάρια, από 1,299 (αύξηση 200 δολαρίων)

Mac mini (M4 Pro): 1,599 δολάρια, από 1,399 (αύξηση 200 δολαρίων)

Mac Studio (M4 Max): 2,499 δολάρια, από 1,999 (αύξηση 500 δολαρίων)

Mac Studio (M3 Ultra): 5,299 δολάρια, από 3,999 (αύξηση 1300 δολαρίων)

Vision Pro: 3,699 δολάρια, από 3,499 (αύξηση 200 δολαρίων)

Τι ισχυρίζεται η Apple για τις αυξήσεις

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση των νέων τιμών, η Apple δήλωσε ότι οι αυξήσεις ήταν αναγκαίες εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται η αλυσίδα εφοδιασμού για τα μικροτσιπ, τις μνήμες ram και τους SSD εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης που υπάρχει λόγω της έκρηξης των επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο κλάδος των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση. Η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της ζήτησης για μνήμες ram και αποθηκευτικό χώρο. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει την τιμή ενός εξαρτήματος να αυξάνεται τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Μέχρι τώρα έχουμε προστατεύσει τους πελάτες μας από αυτές τις αυξήσεις, αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων. Γνωρίζουμε ότι αυτά δεν είναι ευχάριστα νέα και εργαζόμαστε αδιάκοπα για να βρούμε λύσεις», αναφέρει η Apple.



Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο απερχόμενος CEO της Αμερικανικής εταιρείας, Τιμ Κουκ, είχε προαναγγείλει τις αυξήσεις τιμών χαρακτηρίζοντας τες «αναπόφευκτες».

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Η Apple προχωρά σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της