Apple: Άλλη μια ένδειξη ότι το πρώτο fold iPhone είναι κοντά στην κυκλοφορία

H Apple κυκλοφόρησε την τέταρτη δοκιμαστική έκδοση του iOS 27 για προγραμματιστές, και στα ενδότερά του βρίσκεται μια τις πιο σαφείς ενδείξεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα για το πολυσυζητημένο fold iPhone.

Εντός του κώδικα του λογισμικού, στην ενότητα «υγεία μπαταρίας», υπάρχουν αναφορές σε μια συσκευή που έχει περισσότερες από μια μπαταρίες. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο iPhone με δυο μπαταρίες, όποτε όλα δείχνουν πως πρόκειται για το αναδιπλούμενο μοντέλο που φημολογείται ότι ετοιμάζει η Apple.

Μέσα στον κώδικα υπάρχουν γραμμές, μαζί με αυτές που μιλάνε ξεκάθαρα για μια μπαταρία, που αναφέρουν: «Οι μπαταρίες σε αυτό το iPhone λειτουργούν όπως αναμένεται». Μια άλλη επισημαίνει ότι «η υγεία των μπαταριών σε αυτό το iPhone έχει υποβαθμιστεί σημαντικά».

Η διατύπωση έχει τη σημασία της, καθώς πλέον η Apple μιλά ανοιχτά για «τις μπαταρίες σε αυτό το iPhone», ενώ κάνει λόγο ακόμη και για σενάριο όπου «μία από τις μπαταρίες» ενδέχεται να μην είναι γνήσιο ανταλλακτικό.

Οι άλλες ενδείξεις ότι είμαστε κοντά στο fold iPhone

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται στοιχεία στο iOS που μαρτυράνε ότι το Fold iPhone ή iPhone Ultra όπως θα μπορούσε να λέγεται, είναι κοντά στην κυκλοφορία του. Στην πρώτη δοκιμαστική έκδοση του iOS27 υπήρχαν αναφορές για ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την αναδίπλωση της οθόνης.

Την ίδια ώρα πολλές πηγές από την αλυσίδα εφοδιασμού αναφέρουν ότι σύντομα θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή της συσκευής. Όπως όλα δείχνουν το πρώτο Fold iPhone θα παρουσιαστεί μαζί με τα iPhone 18 pro και pro max, στην καθιερωμένη εκδήλωση του Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από το Macworld