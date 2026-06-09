Apple: 45 νέες λειτουργίες που έρχονται σε iPhone, Mac, Apple Watch και AirPods

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες δυνατότητες του Apple Intelligence βρέθηκαν στο επίκεντρο του φετινού συνεδρίου WWDC, όμως η Apple παρουσίασε παράλληλα δεκάδες μικρότερες λειτουργίες που αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινή χρήση των συσκευών της.

Πολλές από αυτές πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες κατά τη διάρκεια της κεντρικής παρουσίασης, αφορούν όμως πρακτικές βελτιώσεις σε iPhone, iPad, Mac, Apple Watch και Vision Pro.

Οι νέες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων είναι ήδη διαθέσιμες σε δοκιμαστική μορφή για προγραμματιστές, ενώ οι δημόσιες beta εκδόσεις αναμένονται μέσα στον Ιούλιο πριν από την ευρύτερη διάθεσή τους το φθινόπωρο.

Τι αλλάζει στο iPhone

iPhone (iOS 27)

1. Το νέο περιβάλλον Liquid Glass αποκτά ρυθμιστικό διαφάνειας.

2. Οι εφαρμογές ανοίγουν έως και 30% ταχύτερα.

3. Οι μεταφορές μέσω AirDrop γίνονται έως και 80% πιο γρήγορα.

4. Ταχύτερη εναλλαγή μεταξύ Wi-Fi και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

5. Βελτιωμένη αναζήτηση στο Mail με προτεραιότητα στα πιο σχετικά αποτελέσματα.

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φορτώνουν ταχύτερα.

7. Στα iPhone 17, 17 Air και 17 Pro προστίθεται λειτουργία Dual Capture στις κλήσεις FaceTime.

8. Ξεχωριστή ρύθμιση έντασης για τα ξυπνητήρια.

9. Αυτόματη δημιουργία υποτίτλων σε βίντεο που παρακολουθείτε.

10. Πιο λεπτομερής τρισδιάστατη απεικόνιση πόλεων στα Apple Maps.

11. Περισσότερες επιλογές προσαρμογής του ήχου στα συμβατά AirPods.

12. Η εφαρμογή Home ομαδοποιεί σχετικές ειδοποιήσεις με τη βοήθεια του Apple Intelligence.

13. Οι συμβατές κάμερες ασφαλείας της εφαρμογής Home θα μπορούν να καταγράφουν και να μεταδίδουν βίντεο σε ανάλυση 4K.

14. Η παρακολούθηση κύκλου μπορεί να ειδοποιεί για ενδείξεις περιεμμηνόπαυσης.

15. Η κάμερα ανοίγει ταχύτερα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

16. Υποστήριξη για ακόμη μεγαλύτερα widgets.

17. Αυτόματη επανάληψη αποστολής μηνυμάτων όταν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει.

18. Δυνατότητα αποθήκευσης ενός καρέ βίντεο ως φωτογραφία.

19. Οι αντιδράσεις (likes, emojis κ.ά.) στα Messages θα ομαδοποιούνται σε μία ειδοποίηση.

20. Ταχύτερη φόρτωση των πληκτρολογίων emoji και stickers.

Οι νέες λειτουργίες των Mac

Mac (macOS 27 Golden Gate)

21. Ανανεωμένος σχεδιασμός με βελτιωμένο περιβάλλον Liquid Glass.

22. Το Safari αποκτά ομάδες καρτελών (Tab Groups).

23. Το Safari θα παρακολουθεί ιστοσελίδες και θα σας ενημερώνει όταν δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο ή γίνονται αλλαγές.

24. Βελτιωμένες προτάσεις αναζήτησης στο Spotlight.

25. Υποστήριξη ultrawide οθονών έως 5K και ρυθμό ανανέωσης 120Hz.

26. Δυνατότητα ανανέωσης περιεχομένου με κίνηση προς τα κάτω (pull to refresh) σε εφαρμογές όπως το Safari και το Mail.

iPad (iPadOS 27)

27. Οι μεταφορές αρχείων μεταξύ iPad και εξωτερικών δίσκων γίνονται έως και πέντε φορές ταχύτερα.

28. Ο συγχρονισμός των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων στα Messages γίνεται ταχύτερα και πιο αξιόπιστα.

29. Πιο ομαλή εναλλαγή μεταξύ Wi-Fi και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Οι αλλαγές στο Apple Watch και το Vision Pro

Apple Watch (watchOS 27)

30. Νέα δυναμική προβολή εφαρμογών (App Grid).

31. Άνοιγμα widget από το Smart Stack με ένα μόνο πάτημα.

32. Το Workout Buddy λειτουργεί ακόμη και όταν το iPhone δεν βρίσκεται κοντά.

33. Το Workout Buddy υποστηρίζει πλέον και τα ισπανικά.

34. Πιο ακριβής καταγραφή αποστάσεων σε τρέξιμο και περπάτημα σε εσωτερικούς χώρους.

35. Ταχύτερη εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής από το Apple Watch.

36. Καλύτερος συγχρονισμός των βημάτων μεταξύ των εφαρμογών Fitness και Health.

37. Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτών και συνδρομών στο Wallet μέσω QR code.

Vision Pro (visionOS 27)

38. Το Siri AI θα μπορεί να εμφανίζεται στον χώρο γύρω σας ως τρισδιάστατο ψηφιακό αντικείμενο.

39. Τα παράθυρα των εφαρμογών θα μπορούν να προσαρμόζονται σε καμπύλες επιφάνειες.

40. Το Visio n Pro θα εμφανίζει προεπισκόπηση μιας ειδοποίησης όταν στρέφετε το βλέμμα σας πάνω της.

41. Οι πανοραμικές φωτογραφίες θα μπορούν να μετατρέπονται σε τρισδιάστατες σκηνές.

42. Το Κέντρο Ελέγχου αποκτά νέο σχεδιασμό.

43. Η σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi θα γίνεται έως και τρεις φορές ταχύτερα.

44. Προστίθεται νέο, μικρότερο μέγεθος για widgets.

45.Το Safari θα υποστηρίζει προβολή διαδικτυακών εμπειριών 360 μοιρών.

Με πληροφορίες από The Verge