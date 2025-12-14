Απολίθωμα-ορόσημο ενδέχεται να ανήκει σε άγνωστο πρόγονο του ανθρώπου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της παλαιοανθρωπολογίας, ο σκελετός γνωστός ως Little Foot, ενδέχεται να ανήκει σε ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος προγόνου του ανθρώπου, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που επαναφέρει κρίσιμα ερωτήματα για την ανθρώπινη εξέλιξη.

Ο Little Foot, που παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινό το 2017, θεωρείται ο πιο πλήρης σκελετός αυστραλοπιθήκου που έχει βρεθεί ποτέ. Τα οστά του ποδιού, από τα οποία πήρε και το όνομά του, εντοπίστηκαν το 1994 στη Νότια Αφρική, ενώ ακολούθησε μια εξαιρετικά επίπονη ανασκαφή διάρκειας σχεδόν 20 ετών στο σπήλαιο Στέρκφοντεϊν.

Ο παλαιοανθρωπολόγος Ρόναλντ Κλαρκ, από το Πανεπιστήμιο του Witwatersrand, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας που ανάσκαψε τον σκελετό, είχε αποδώσει το εύρημα στο είδος Australopithecus prometheus. Άλλοι επιστήμονες, ωστόσο, υποστήριζαν ότι πρόκειται για Australopithecus africanus, είδος που είχε περιγραφεί ήδη από το 1925 και είχε επίσης εντοπιστεί στο ίδιο σπηλαιώδες σύμπλεγμα.

Οι αυστραλοπίθηκοι, που το όνομά τους σημαίνει «νότιος πίθηκος», έζησαν στην Αφρική πριν από περισσότερα από 4,2 εκατομμύρια χρόνια και θεωρούνται κρίσιμος κρίκος στην εξελικτική αλυσίδα του ανθρώπου.

Νέα μελέτη, ωστόσο, με επικεφαλής Αυστραλούς ερευνητές και δημοσιευμένη στο American Journal of Biological Anthropology, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Little Foot δεν ταιριάζει πλήρως ούτε με το A. prometheus ούτε με το A. africanus, ανοίγοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα τρίτο, άγνωστο μέχρι σήμερα είδος.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα νέο, μη καταγεγραμμένο είδος προγόνου του ανθρώπου»

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα νέο, μη καταγεγραμμένο είδος προγόνου του ανθρώπου», δήλωσε ο δρ Τζέσι Μάρτιν, ερευνητής του Πανεπιστημίου La Trobe στη Μελβούρνη και επικεφαλής της μελέτης. Όπως εξηγεί, ο σκελετός δεν παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά κανενός από τα δύο γνωστά είδη που έχουν βρεθεί στο Στέρκφοντεϊν.

Ο Μάρτιν, ο οποίος είναι και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, σημείωσε ότι το εύρημα θα μπορούσε να αντιστοιχεί όχι απλώς σε έναν νέο «κόμβο» στο γενεαλογικό δέντρο του ανθρώπου, αλλά σε ολόκληρο κλάδο που μέχρι σήμερα αγνοούσαμε.

Σύμφωνα με τη μελέτη, βασικές ανατομικές διαφορές εντοπίζονται στη βάση του κρανίου, και συγκεκριμένα σε μια περιοχή που θεωρείται ιδιαίτερα «συντηρητική» εξελικτικά. «Όταν εντοπίζεις διαφορές σε αυτή την περιοχή, είναι πολύ πιθανό να υποδηλώνουν διαφορετικό είδος, καθώς δεν αλλάζει εύκολα με την πάροδο του χρόνου», εξηγεί ο Μάρτιν.

Οι συγγραφείς της μελέτης δεν προχωρούν ακόμη σε επίσημη ονοματοδοσία του νέου είδους, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει από την ομάδα που αφιέρωσε περισσότερες από δύο δεκαετίες στην ανασκαφή και τη μελέτη του σκελετού.

Παράλληλα, εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική διαφωνία σχετικά με την ηλικία του Little Foot. Αν και έχει χρονολογηθεί στα 3,67 εκατομμύρια χρόνια, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να είναι παλαιότερος από 2,8 εκατομμύρια χρόνια.

Ο Ρόναλντ Κλαρκ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον σκελετό, έχει ζητηθεί να σχολιάσει τα νέα ευρήματα, καθώς η συζήτηση γύρω από τον Little Foot φαίνεται πως απέχει ακόμη από το τέλος της.

Με πληροφορίες από Guardian