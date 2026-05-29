Απολίθωμα 500 εκατ. ετών ίσως λύνει ένα από τα μυστήρια της ζωής στη Γη

Ένα απολίθωμα που χρονολογείται πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια, φαίνεται πως δίνει απαντήσεις σ' ένα αναπάντητο, μέχρι στιγμής, κεφάλαιο της εξέλιξης της ζωής στη Γη.

Σύμφωνα με το The Conversation, οι επιστήμονες έχουν γνώση ότι εδώ και δεκαετίες το αρχείο απολιθωμάτων από εκείνη την εποχή, κατά την Κάμβρια περίοδο, παρουσιάζει ένα μυστηριώδες «κενό». Οι παλαιοντολόγοι το αποκαλούν «Furongian gap» και θεωρείται ιδιαίτερα παράξενο, επειδή ακριβώς πριν και αμέσως μετά από αυτό παρατηρείται τεράστια έκρηξη βιοποικιλότητας στα απολιθώματα.

Μέχρι σήμερα πολλοί ερευνητές πίστευαν ότι το συγκεκριμένο κενό αντανακλά μια πραγματική βιολογική κρίση, που ίσως προκλήθηκε από ασταθές περιβάλλον, αλλαγές στη χημεία των ωκεανών, πτώση της θερμοκρασίας ή έλλειψη οξυγόνου στις αρχαίες θάλασσες.

Πώς βοηθά το απολίθωμα 500 εκατ. ετών

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Biology προτείνει τώρα μια νέα εξήγηση. Συγκεκριμένα, διευκρινίζει ότι το πρόβλημα ίσως δεν ήταν η εξαφάνιση της ζωής, αλλά το γεγονός ότι οι επιστήμονες δεν είχαν ψάξει στα σωστά μέρη.

Η έρευνα παρουσιάζει ένα νέο απολίθωμα αρθρόποδου ηλικίας περίπου 500 εκατομμυρίων ετών, το οποίο βρέθηκε στο Κεμπέκ του Καναδά. Ως προς το είδος καθ' αυτό, τα αρθρόποδα είναι ζώα με εξωτερικό σκελετό και αποτελούν τους μακρινούς προγόνους πλασμάτων όπως οι αράχνες και οι σκορπιοί.

Το νέο είδος, όπως προέκυψε από το απολίθωμα, ονομάστηκε «Magnicornaspis garwoodi» και ανήκει σε μια εξαιρετικά σπάνια ομάδα πρώιμων αρθρόποδων, γνωστή ως corcoraniids. Το πλάσμα είχε πλατύ κεφάλι, τμηματοποιημένο σώμα και μεγάλες αμυντικές άκανθες.

Αυτό που κάνει το απολίθωμα ξεχωριστό είναι οι δύο τεράστιες άκανθες, που προεξέχουν από το μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, χαρακτηριστικό που δεν είχε εντοπιστεί σε συγγενικά είδη μέχρι σήμερα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το απολίθωμα είχε βρεθεί ήδη από το 1962, κατά τη διάρκεια γεωλογικών ερευνών κοντά στην περιοχή Sainte-Anne-de-la-Pocatière στο Κεμπέκ. Για δεκαετίες παρέμενε σχεδόν ξεχασμένο μέσα στις συλλογές του Μουσείου Εθνικής και Φυσικής Ιστορίας, «Smithsonian», στην Ουάσινγκτον.

Τα σημαντικά απολιθώματα που ανακαλύφθησαν σε Κίνα και Σουηδία

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτό αποδεικνύει πως πολλά σημαντικά ευρήματα μπορεί να βρίσκονται ήδη μέσα σε αποθήκες μουσείων, περιμένοντας κάποιον να αναγνωρίσει τη σημασία τους.

Η νέα ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί σε άλλα σημαντικά απολιθώματα που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στην Κίνα και τη Σουηδία, τα οποία δείχνουν ότι η ζωή κατά το τέλος της Κάμβριας περιόδου ίσως ήταν πολύ πιο πλούσια και πολύπλοκη απ’ ό,τι πιστεύαμε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το λεγόμενο «Furongian gap» μπορεί τελικά να μην είναι πραγματικό κενό στην ιστορία της ζωής, αλλά αποτέλεσμα της περιορισμένης ανθρώπινης έρευνας και των περιοχών που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Όπως σημειώνουν, τεράστιο μέρος των ωκεανών και των οικοσυστημάτων εκείνης της εποχής παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητο.

Με πληροφορίες από The Conversation