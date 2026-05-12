Απώλεια κιλών και συντήρηση: Πόσα βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί

Ένας συγκεκριμένος ημερήσιος στόχος βημάτων φαίνεται πως μπορεί να κάνει τη διαφορά για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος, αλλά κυρίως να το διατηρήσουν.

Νέα έρευνα δείχνει ότι η καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ακόμη και σε απλή μορφή όπως το περπάτημα, μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό «εργαλείο» για την αποφυγή της «επιστροφής» των κιλών.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας, όσοι προσπαθούν να χάσουν βάρος, θα πρέπει να περπατούν περίπου 8.500 βήματα την ημέρα, προκειμένου να διατηρήσουν το αποτέλεσμα.

«Περίπου το 80% των ατόμων με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία που αρχικά χάνουν κιλά, τείνουν να ξαναπαίρνουν μέρος ή το σύνολό τους μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια», δήλωσε ο Marwan El Ghoch, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Μόντενα και του Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία.

Απώλεια βάρους, συντήρηση και βήματα: Τι έδειξαν μελέτες

«Η εύρεση μιας στρατηγικής που θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και θα βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν το νέο τους βάρος θα είχε τεράστια κλινική σημασία», πρόσθεσε.

Η αύξηση των καθημερινών βημάτων αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες συστάσεις στα προγράμματα απώλειας βάρους. Ωστόσο, το πότε, το γιατί, και κυρίως, το πόσα βήματα χρειάζονται παραμένουν ασαφή, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές. Για να καταλήξουν σε ένα πιο συγκεκριμένο συμπέρασμα, ανέλυσαν δεδομένα από πολλές κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 4.000 άτομα.

Στις μελέτες αυτές συγκρίθηκαν 1.987 άτομα που ακολούθησαν προγράμματα αλλαγής τρόπου ζωής -όπως διατροφικές οδηγίες και σύσταση για περισσότερη φυσική δραστηριότητα με καταγραφή βημάτων- με 1.771 άτομα που είτε έκαναν μόνο δίαιτα είτε δεν λάμβαναν κάποια παρέμβαση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώτη ομάδα αύξησε τον αριθμό των ημερήσιων βημάτων της σε περίπου 8.454 μέχρι το τέλος της φάσης απώλειας βάρους και κατέγραψε σημαντική μείωση σωματικού βάρους, κατά μέσο όρο 4,39% (περίπου 4 κιλά).

«Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αυξάνουν τα καθημερινά τους βήματα περίπου στα 8.500 κατά τη φάση της απώλειας βάρους και να διατηρούν αυτό το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και στη φάση συντήρησης, ώστε να αποφευχθεί η επαναπρόσληψη κιλών», κατέληξε ο El Ghoch.

