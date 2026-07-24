ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Αποκαλύφθηκαν τα οκτώ «δομικά στοιχεία» από τα οποία αποτελούνται όλα τα κελαηδίσματα των πτηνών

Τι αναφέρει νέα έρευνα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΕΛΑΗΔΗΜΑ ΠΟΥΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Facebook Twitter
Μικρό πτηνό κελαηδάει / Φωτ.: Unsplash
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Νέα έρευνα κατέληξε, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα πως, παρά την ποικιλία που παρουσιάζουν τα κελαηδίσματα των πτηνών σε ολόκληρο τον κόσμο, όλα βασίζονται σε μόλις οκτώ βασικούς τύπους ήχων.

Η ανακάλυψη αυτή, όπως αναφέρουν οι ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη, προσφέρει νέα στοιχεία για την εξέλιξη της επικοινωνίας των πουλιών και βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα έναν από τους πιο σύνθετους μηχανισμούς της φύσης.

Χαρακτηριστικά, τα στρουθιόμορφα πτηνά, γνωστά και ως ωδικά πτηνά, χρησιμοποιούν το τραγούδι τους κυρίως για να προσελκύσουν ταίρι ή να απομακρύνουν ανταγωνιστές από την επικράτειά τους. Τα τραγούδια τους μπορεί να αποτελούνται από μία μόνο επαναλαμβανόμενη νότα ή από πολύπλοκες ακολουθίες ήχων που θυμίζουν μελωδίες.

Κελαηδίσματα πτηνών: Ανεξερεύνητες δομή και εξέλιξη

Πρόκειται για την πολυπληθέστερη ομάδα πτηνών στον πλανήτη, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% όλων των ειδών. Σήμερα είναι γνωστά περισσότερα από 6.500 είδη ωδικών πτηνών, τα οποία κατάγονται από έναν κοινό πρόγονο που έζησε πριν από περισσότερα από 50 εκατομμύρια χρόνια.

Παρότι τα κελαηδίσματα των πουλιών έχουν μελετηθεί επί δεκαετίες, η εξέλιξη και η δομή τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες. Ερευνητές από το Εργαστήριο Βιοακουστικής του CRNL στη Γαλλία επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές πώς προέκυψαν οι διαφορετικοί τύποι τραγουδιών, τα οποία συναντώνται σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα.

Στη νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, οι επιστήμονες ανέλυσαν περίπου 116.000 τραγούδια από 3.160 διαφορετικά είδη πτηνών. Αντί να εξετάσουν μόνο βασικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος ή τη συχνότητα του ήχου, χρησιμοποίησαν μια νέα μέθοδο που καταγράφει λεπτομερώς τα μοτίβα ενός τραγουδιού τόσο στον χρόνο όσο και στη συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να συγκρίνουν χιλιάδες διαφορετικά κελαηδίσματα σε πρωτοφανή κλίμακα.

Τα οκτώ βασικά ακουστικά μοτίβα στα κελαηδίσματα

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι η τεράστια ποικιλία των τραγουδιών προέρχεται από μόλις οκτώ βασικά ακουστικά μοτίβα, όπως τα γρήγορα τρεμουλιαστά κελαηδίσματα, τα σφυρίγματα και οι αρμονικοί ήχοι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα οκτώ «δομικά στοιχεία» εμφανίστηκαν πολύ νωρίς στην εξελικτική ιστορία των ωδικών πτηνών και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι κάθε είδος χρησιμοποιεί συνήθως μόνο πέντε από τα οκτώ διαθέσιμα μοτίβα. Τα περισσότερα βασίζονται κυρίως σε έναν κυρίαρχο τύπο ήχου, ενώ ορισμένα συνδυάζουν πιο ισορροπημένα διαφορετικά μοτίβα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ακόμη ότι το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τραγουδιών. Στα πυκνά τροπικά δάση, όπου η βλάστηση δυσκολεύει τη διάδοση του ήχου, κυριαρχούν τα επίπεδα, καθαρά σφυρίγματα που ταξιδεύουν αποτελεσματικότερα μέσα στα δέντρα.

Αντίθετα, στις εύκρατες περιοχές συναντώνται συχνότερα τα εξαιρετικά γρήγορα τρεμουλιαστά κελαηδήματα, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την επικοινωνία σε μικρότερες αποστάσεις και ο έντονος ανταγωνισμός κατά την περίοδο του ζευγαρώματος απαιτεί τραγούδια με περισσότερη πληροφορία.

Η ειδικός στη συμπεριφορά των ζώων Ελοντί Μπριφέρ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε την έρευνα «μία από τις πιο ολοκληρωμένες αναλύσεις για την εξέλιξη του τραγουδιού των ωδικών πτηνών μέχρι σήμερα». Όπως σημείωσε, πέρα από τη βαθύτερη κατανόηση της επικοινωνίας των πουλιών, η νέα μεθοδολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για τη μελέτη της εξέλιξης πολύπλοκων συστημάτων επικοινωνίας και σε άλλες ομάδες ζώων.

Με πληροφορίες από The Independent

Τech & Science

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