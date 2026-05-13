Από τις ενέσεις στο χάπι: Το νέο φάρμακο που βοηθά στη διατήρηση του βάρους

Ένα νέο χάπι θα μπορούσε να βοηθήσει όσους διακόπτουν τις ενέσεις αδυνατίσματος να διατηρήσουν τα κιλά που έχασαν, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Το φάρμακο είναι ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ και ενδέχεται σύντομα να κυκλοφορήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά το χάπι, με την ονομασία Orforglipron, για έναν χρόνο απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό την επανάκτηση των κιλών που είχαν χάσει - ένας γνωστός κίνδυνος μετά τη διακοπή των ενέσεων GLP-1.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly, η οποία παρασκευάζει επίσης το ενέσιμο φάρμακο αδυνατίσματος Mounjaro.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί πόσο καιρό θα πρέπει κάποιος να παραμένει στη θεραπεία - πιθανώς ακόμη και εφ' όρου ζωής.

Η λήψη ενός χαπιού μπορεί να είναι πιο ελκυστική για τους ασθενείς σε σχέση με τις ενέσεις, δήλωσε η Δρ. Marie Spreckley, ειδική στην έρευνα διαχείρισης βάρους στο University of Cambridge, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσο μακροχρόνια θα είναι αυτά τα αποτελέσματα.Η μελέτη αυτή ενισχύει τη διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος με υποτροπές, η οποία συχνά απαιτεί συνεχή θεραπεία και υποστήριξη».

Πώς λειτουργεί το νέο φάρμακο

Το Orforglipron λειτουργεί παρόμοια με τις ενέσεις κατά της παχυσαρκίας, μιμούμενο μια φυσική ορμόνη που μειώνει την όρεξη και προκαλεί αίσθημα κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στις ΗΠΑ, όπου ήδη κυκλοφορεί, η τιμή του είναι χαμηλότερη από εκείνη των σημερινών ενέσιμων θεραπειών, περίπου 149 δολάρια τον μήνα για τη χαμηλότερη δόση, σε σύγκριση με περισσότερα από 1.000 δολάρια μηνιαίως για ορισμένες ενέσεις GLP-1.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει συμφωνίες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους των δημοφιλών φαρμάκων απώλειας βάρους.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο θα κοστίζει το Orforglipron στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά.

Παράλληλα, η ανταγωνίστρια εταιρεία Novo Nordisk διαθέτει επίσης αντίστοιχο χάπι του ενέσιμου φαρμάκου GLP-1 Wegovy, η οποία έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μελέτη περιλάμβανε 376 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ, οι οποίοι λάμβαναν ήδη ενέσεις GLP-1 - είτε Tirzepatide (Mounjaro) είτε Semaglutide (Wegovy) - για περισσότερο από έναν χρόνο και είχαν χάσει επιτυχώς βάρος.

Οι συμμετέχοντες σταμάτησαν τις ενέσεις και έλαβαν καθημερινά είτε χάπι με Orforglipron είτε placebo (εικονικό φάρμακο), χωρίς να γνωρίζουν ποιο από τα δύο έπαιρναν.

Στο τέλος της μελέτης, όσοι έλαβαν Orforglipron διατήρησαν περισσότερο από το 70% της απώλειας βάρους που είχαν πετύχει νωρίτερα, ενώ όσοι έλαβαν placebo διατήρησαν περίπου το 38%-50%.

Οι παρενέργειες του φαρμάκου ήταν συχνές αλλά κυρίως ήπιες και περιλάμβαναν ναυτία, δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Ο Δρ. Simon Cork από το Anglia Ruskin University χαρακτήρισε τη μελέτη «ιδιαίτερα σημαντική», καθώς αντιμετωπίζει ένα βασικό μειονέκτημα των ενέσιμων φαρμάκων GLP-1: την επαναπρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή τους.

«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης, των λιπιδίων και του σακχάρου στο αίμα διατηρήθηκε στους ασθενείς που λάμβαναν τα από του στόματος φάρμακα», πρόσθεσε.

Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση μακροπρόθεσμων κινδύνων της παχυσαρκίας, όπως οι καρδιοπάθειες.

Με πληροφορίες από BBC