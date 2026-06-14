Από την Αθήνα μέχρι το Έβερεστ: Το νέο flight simulator του Google Earth σάς πάει παντού

Η Google πρόσθεσε μια νέα δωρεάν λειτουργία στο Google Earth, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να πετάξουν εικονικά πάνω από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσω ενός flight simulator που λειτουργεί απευθείας από τον browser.

Η νέα δυνατότητα έγινε διαθέσιμη στις 12 Ιουνίου και επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνούν τον κόσμο από αέρος, πετώντας πάνω από πόλεις, βουνά και άλλα τοπία που απεικονίζονται στο Google Earth.

Αν και η Google είχε προσφέρει στο παρελθόν παρόμοιο προσομοιωτή πτήσης στην επαγγελματική έκδοση της εφαρμογής για υπολογιστές, είναι η πρώτη φορά που η λειτουργία ενσωματώνεται στην έκδοση που τρέχει μέσω του διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού.

Η εταιρεία παρουσίασε το εργαλείο ως μια ψυχαγωγική προσθήκη, μαζί με άλλες λειτουργίες που μεταφέρθηκαν από την desktop έκδοση του Google Earth στη web πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσομοιωτή επισκεπτόμενοι το Google Earth, επιλέγοντας «Explore Earth» και στη συνέχεια το μενού «Tools», όπου βρίσκεται η επιλογή «Flight Simulator».

Ο έλεγχος του αεροσκάφους γίνεται μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού, με τα βελάκια να χρησιμοποιούνται για τις βασικές κινήσεις και πρόσθετες εντολές να επιτρέπουν την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και άλλους χειρισμούς.

Η Google έχει δημοσιεύσει ξεχωριστή σελίδα με όλες τις διαθέσιμες συντομεύσεις και οδηγίες χρήσης για όσους θέλουν να εξοικειωθούν με το σύστημα πλοήγησης.

Ο προσομοιωτής απευθύνεται κυρίως σε απλούς χρήστες και όχι σε όσους αναζητούν μια ρεαλιστική εμπειρία επαγγελματικής αεροπορικής προσομοίωσης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εξερεύνηση του πλανήτη και των τρισδιάστατων απεικονίσεων του Google Earth.

Με πληροφορίες από Euronews