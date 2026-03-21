Από την αρθρίτιδα έως την κατάθλιψη, τα οφέλη του κουρκουμά στην υγεία: Πώς να τον εντάξετε στην καθημερινότητά σας

Ο κουρκουμάς – το γνωστό μπαχαρικό της οικογένειας του τζίντζερ με το έντονο σκούρο κίτρινο χρώμα – γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια νέα «άνθηση», πρωταγωνιστώντας στα viral health shots των TikTokers που μιλούν για ευεξία.

Παρόλα αυτά, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες τόσο για τις ευεργετικές του ιδιότητες όσο και τη γεύση που προσδίδει στα φαγητά.

Τα πιθανά οφέλη του κουρκουμά στην υγεία οφείλονται κυρίως στην ουσία κουρκουμίνη.

Τα οφέλη του κουρκουμά για την υγεία

Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Αγιουρβεδική και την παραδοσιακή κινεζική ιατρική για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι δερματικές παθήσεις, τα αναπνευστικά προβλήματα, οι πόνοι στις αρθρώσεις, οι πεπτικές διαταραχές.

Πρόσφατα, ο κουρκουμάς έχει εξελιχθεί σε δημοφιλές συμπλήρωμα που προωθείται για καταστάσεις όπως:

αρθρίτιδα

πεπτικά προβλήματα

κατάθλιψη

αλλεργίες

Κουρκουμάς για την κατάθλιψη

Τα αντιοξειδωτικά όπως η κουρκουμίνη εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φλεγμονή. Μειώνοντας το οξειδωτικό στρες, μπορούν επίσης να μειώσουν τη φλεγμονή.

Ερευνητική ομάδα του Human Research Ethics Committee στο Πανεπιστήμιο Murdoch, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι: «Η κουρκουμίνη, που προέρχεται από το μπαχαρικό κουρκουμά, επηρεάζει διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη μείζονα κατάθλιψη, όπως αυτούς που συνδέονται με τη μονοαμινεργική δραστηριότητα, τις ανοσο-φλεγμονώδεις διεργασίες, το οξειδωτικό και νιτροζωτικό στρες, τη δραστηριότητα του άξονα υποθαλάμου–υπόφυσης–επινεφριδίων (HPA), καθώς και τη νευροεξέλιξη. Υποθέσαμε ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε άτομα με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή».

Άλλοι μελέτες έχουν συνδέσει την κατάθλιψη με τη χρόνια φλεγμονή.

Πιστεύεται ότι αντιοξειδωτικά όπως η κουρκουμίνη μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης καταπολεμώντας τη χρόνια φλεγμονή. Αυτό οδήγησε σε κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν η κουρκούμη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην κατάθλιψη. Πολλές από αυτές είναι επιτυχημένες και υψηλής ποιότητας, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω έρευνα.



Μελέτες των τελευταίων δεκαετιών -τις οποίες επικαλείται σε δημοσίευμά του το Harvard Health- δείχνουν ότι ο κουρκουμάς συνδέεται επίσης, με:

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

αντικαρκινική δράση

στοιχεία κατά του διαβήτη

αντιμικροβιακή και αντιική δράση

αντιοξειδωτική δράση

Πώς να εντάξετε τον κουρκουμά στη διατροφή σας

«Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κουρκουμά για να δώσετε γεύση σε διάφορα φαγητά και ροφήματα», αναφέρει το περιοδικό. «Είναι βασικό συστατικό της ινδικής κουζίνας, ιδιαίτερα στα κάρι, στα οποία δίνει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα.

Η απορρόφηση της κουρκουμίνης αυξάνεται όταν καταναλώνεται μαζί με λιπαρά (π.χ. λάδι).

Μπορείτε να τον προσθέσετε σε:

καφέ ή τσάι

«golden milk» (γάλα με κουρκουμά, πιπέρι, κανέλα και μέλι)

σούπες και ζωμούς

ψητά λαχανικά

ρύζι

φακές και όσπρια»

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσοχή στην ποσότητα κουρκουμά που καταναλώνεται, καθώς η υπερβολική λήψη μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις ή να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα.

Με πληροφορίες από Harvard Health: Health Information and Medical Information, sciencedirect.com