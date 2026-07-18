Από «απειλή» σε κυβερνητικό app: Οι ΗΠΑ ξαναβάζουν το TikTok στα υπηρεσιακά κινητά

Το TikTok μπορεί ξανά να εγκαθίσταται σε υπηρεσιακές συσκευές εργαζομένων της ομοσπονδιακής εκτελεστικής εξουσίας στις ΗΠΑ, σε μια εντυπωσιακή ανατροπή για μια εφαρμογή που μόλις πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν στην Ουάσινγκτον ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η αλλαγή ανατρέπει την απαγόρευση που είχε επιβληθεί το 2022 στις κυβερνητικές συσκευές, όταν το TikTok βρέθηκε στο κέντρο των ανησυχιών για την κινεζική ByteDance, την πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών και την πιθανή επιρροή του Πεκίνου σε μία από τις ισχυρότερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.

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Η νέα απόφαση συνδέεται με τη συμφωνία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και δημιούργησε τη νέα εταιρική δομή TikTok USDS. Σύμφωνα με αυτήν, ο έλεγχος των αμερικανικών δεδομένων και των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας περνά σε νέα κοινοπραξία, η οποία ανήκει κατά 80,1% σε Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές, ενώ η ByteDance διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό 19,9%.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι η νέα δομή και τα μέτρα ασφαλείας περιορίζουν τις προηγούμενες ανησυχίες. Κεντρικό ρόλο σε αυτά τα μέτρα έχει η Oracle, οι υποδομές cloud της οποίας χρησιμοποιούνται για την προστασία των εφαρμογών, των δεδομένων και των αλγορίθμων που αφορούν την αμερικανική λειτουργία του TikTok.

Η επιστροφή του TikTok στις κυβερνητικές συσκευές δεν σβήνει την πολιτική ιστορία της αντιπαράθεσης. Το 2024 οι ΗΠΑ είχαν περάσει νόμο που απαιτούσε από την ByteDance να αποεπενδύσει από τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση. Η κυβέρνηση Τραμπ, όμως, επέλεξε τελικά να μην εφαρμόσει πλήρως εκείνη την απειλή, καθώς η νέα συμφωνία παρουσιάζεται πλέον ως επαρκής λύση για την εθνική ασφάλεια.

Η μεταστροφή είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο το TikTok έχει αλλάξει θέση μέσα στην αμερικανική πολιτική ζωή. Από εφαρμογή που οι κυβερνήσεις ήθελαν να απομακρύνουν από τα επίσημα κινητά, μετατρέπεται ξανά σε εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιείται μέσα στην ίδια την κρατική μηχανή. Και αυτό συμβαίνει σε μια χώρα όπου περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, καθιστώντας την όχι απλώς εφαρμογή ψυχαγωγίας, αλλά καθημερινή υποδομή πολιτικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, πολιτισμού και προεκλογικής επιρροής.

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Η υπόθεση δείχνει κάτι βαθύτερο από μια τεχνική αλλαγή στους κανόνες εγκατάστασης εφαρμογών. Δείχνει πώς οι πλατφόρμες που άλλοτε περιγράφονται ως κίνδυνος μπορούν, με την κατάλληλη εταιρική αναδιάρθρωση και πολιτική συμφωνία, να επιστρέψουν στο κέντρο της εξουσίας. Το TikTok δεν έπαψε να είναι πεδίο ανησυχίας. Έμαθε, όμως, να επιβιώνει μέσα σε αυτήν.

με στοιχεία από Wired