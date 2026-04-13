Απαγόρευση social media στην Αυστραλία: Τα δύο τρίτα των ανηλίκων εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση

Περισσότερο από το 60% των ανήλικων στην Αυστραλία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα social media, παρά την πρωτοποριακή απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ πριν από τέσσερις μήνες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Στην πρώτη μεγάλη μελέτη του είδους της μετά την εφαρμογή του μέτρου, διαπιστώθηκε ότι παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες στις οποίες έχει επιβληθεί περιορισμός. Τρεις στους πέντε που διέθεταν λογαριασμούς πριν από τον Δεκέμβριο - όπως στο TikTok, το Instagram και το YouTube - εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς.

Η έρευνα δείχνει ότι το 53% των ανήλικων χρηστών στο TikTok, το 53% στο YouTube και το 52% στο Instagram εξακολουθούν να συνδέονται κανονικά. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 12 έως τις 31 Μαρτίου.

Δύο στους τρεις χρήστες του YouTube, το 61% των χρηστών του Snapchat και το 60% των χρηστών σε Instagram και TikTok δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν έλαβαν «καμία ενέργεια» για τη διαγραφή ή απενεργοποίηση των λογαριασμών τους μετά την επιβολή των περιορισμών.

Οι μισοί από τους ανήλικους που χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες πριν την απαγόρευση δήλωσαν ότι το μέτρο δεν βελτίωσε καθόλου την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, ενώ ένας στους επτά ανέφερε ότι τους έκανε να αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.

Τι παρατήρησαν οι γονείς

Παρά τα ευρήματα αυτά, οι ενήλικες στην Αυστραλία εμφανίζονται πιο θετικοί. Δημοσκόπηση της YouGov τον Μάρτιο έδειξε ότι το 61% των γονέων με παιδιά έως 16 ετών παρατήρησε δύο έως τέσσερις θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών μετά την απαγόρευση, όπως περισσότερη διά ζώσης κοινωνική επαφή, βελτιωμένες σχέσεις γονέων-παιδιών και μεγαλύτερη συγκέντρωση στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις.

Ωστόσο, δύο στους πέντε γονείς κατέγραψαν και αρνητικές επιπτώσεις, όπως αύξηση των ψηφιακών ανισοτήτων, μετακίνηση των παιδιών σε εναλλακτικές ή λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες και μείωση της κοινωνικής σύνδεσης.

Στην Αυστραλία, η νομοθεσία υποχρεώνει πλέον τις εταιρείες τεχνολογίας να αποτρέπουν τη χρήση των πλατφορμών τους από άτομα κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατ. δολάρια.

Ένα μήνα μετά την εφαρμογή των περιορισμών, η Meta ανακοίνωσε ότι έχει μπλοκάρει 550.000 λογαριασμούς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στον αξιόπιστο έλεγχο ηλικίας χωρίς ενιαίο πρότυπο για τον κλάδο.

Ήδη αρκετές χώρες εξετάζουν παρόμοια μέτρα, ανάμεσά τους και η δική μας με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει πρόσφατα ότι θα απαγορεύσει τη χρήση social media σε άτομα κάτω των 15 ετών, με το μέτρο να αναμένεται να ισχύει από τον Ιανουάριο του 2027.

Την ίδια ημέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητώντας ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

Με πληροφορίες από Sky News



