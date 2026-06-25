Άνθρωποι και ανθρωπίδες γελούν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο εδώ και 15 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με έρευνα

Το γέλιο των ανθρώπων και των ανθρωπιδών έχει πολύ περισσότερα κοινά απ' όσα ήταν ήδη γνωστά, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η μελέτη για το κοινό γέλιο ανθρώπων και των λεγόμενων «μεγάλων πιθήκων» (ανθρωπιδών), δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο γελάμε παραμένει ουσιαστικά ίδιος εδώ και περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια, από τότε που οι εξελικτικοί δρόμοι των δύο ειδών χωρίστηκαν.

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές ανέλυσαν ηχογραφήσεις από 13 πιθήκους που ζούσαν σε αιχμαλωσία, συγκεκριμένα γορίλες, ουρακοτάγκους, χιμπαντζήδες και μπονόμπο, οι οποίοι είχαν καταγραφεί πριν από δεκαετίες ενώ τους γαργαλούσαν. Στη συνέχεια συνέκριναν αυτούς τους ήχους με τα γέλια τεσσάρων μικρών παιδιών, τα οποία επίσης καταγράφηκαν ενώ έπαιζαν και τους έκαναν γαργαλούσαν.

That's bananas! Great apes LAUGH in a similar rhythm to humans, study reveals https://t.co/wojMj17oQc — Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026

Παρόμοιος ρυθμός στο γέλιο ανθρώπων και ανθρωπιδών

Η ανάλυση έδειξε ότι τα γέλια των ανθρώπων και των ανθρωπιδών ακολουθούν παρόμοιο ρυθμό, με σχεδόν σταθερά χρονικά διαστήματα ανάμεσα στις εκρήξεις γέλιου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η ομοιότητα αποτελεί κληρονομιά του κοινού προγόνου των δύο ειδών.

«Κατά κάποιον τρόπο είμαστε πολύ πιο όμοιοι με τους ανθρωπίδες απ' όσο νομίζουμε, αφού γελάμε με παρόμοιο τρόπο εδώ και 15 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, πρωτευοντολόγος Κιάρα ντε Γκρεγκόριο από το Πανεπιστήμιο του Γουόργουικ στην Αγγλία.

Το γέλιο αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας που εκφράζει χαρά και διάθεση για παιχνίδι χωρίς τη χρήση λέξεων. Αν και πολλά ζώα παράγουν ήχους που θυμίζουν γέλιο, οι περισσότεροι δεν ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, όταν οι επιστήμονες κάνουν γαργάλημα σε αρουραίους, εκείνοι ανταποκρίνονται με υπερηχητικά «τσιρίγματα».

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ακόμη ότι το ανθρώπινο γέλιο έχει εξελιχθεί, ώστε να είναι πιο σύνθετο από εκείνο των άλλων πιθήκων. Οι άνθρωποι προσαρμόζουν τον τρόπο που γελούν ανάλογα με την περίσταση, από ένα διακριτικό χαμόγελο ή ένα ευγενικό γελάκι μεταξύ συναδέλφων μέχρι ένα δυνατό, αυθόρμητο γέλιο ανάμεσα σε στενούς φίλους.

That's bananas! Hilarious recordings reveal how great apes LAUGH in a similar rhythm to humans https://t.co/tQQrYAkwGs — Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026

Οι άνθρωποι δεξιοτέχνες του γέλιου

«Θα έλεγα ότι είμαστε οι... δεξιοτέχνες του γέλιου», σχολίασε η Ντε Γκρεγκόριο. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology.

Η Μπρίτανι Φλόρκιεβιτς, ερευνήτρια της επικοινωνίας των ζώων στο Lyon College, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε τα ευρήματα πειστικά και εκτίμησε ότι ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα.

Όπως ανέφερε, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκριθούν αντίστοιχες ηχογραφήσεις από άλλα ζώα που εμφανίζουν εκφράσεις παιχνιδιού, όπως οι σκύλοι, τα άλογα και οι γάτες, ώστε οι επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τόσο τα στοιχεία που κάνουν τον άνθρωπο μοναδικό όσο και εκείνα που μοιράζεται με τα υπόλοιπα είδη.

Με πληροφορίες από Associated Press