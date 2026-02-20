Ανθρωποειδή ρομπότ στην Κίνα: Από τις γκάφες του 2025 στα εντυπωσιακά σόου kung fu του 2026

Τα ανθρωποειδή ρομπότ στην Κίνα βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι για αδέξιες πτώσεις, αλλά για εντυπωσιακές επιδείξεις πολεμικών τεχνών.

Στο φετινό Spring Festival Gala, τη δημοφιλέστερη τηλεοπτική μετάδοση στον κόσμο, δεκάδες ρομπότ από κινεζικές startups εκτέλεσαν κινήσεις κουνγκ φου, χορογραφίες και ακροβατικά, σε μια επίδειξη που άλλαξε το κλίμα σε σχέση με πέρυσι.

Το 2025, τα ίδια ρομπότ είχαν προκαλέσει σκεπτικισμό: σε δημόσιες δοκιμές σκόνταφταν, έπεφταν ή «κολλούσαν», με έναν ρομποτικό μαραθώνιο να γίνεται viral για τους λάθος λόγους. Έναν χρόνο μετά, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Τα νέα μοντέλα εμφανίστηκαν πιο σταθερά, πιο ευέλικτα και με κινήσεις που προσεγγίζουν, ή και ξεπερνούν όπως φαίνεται, τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόοδος είναι πραγματική και αξίζει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας: «Τα ρομπότ γίνονται εμφανώς πιο λεπτά, πιο ρευστά και πιο ικανά», σχολιάζουν, σημειώνοντας πως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι τα ακροβατικά, αλλά η πρακτική τους αξία στην οικονομία.

Η Κίνα επικεφαλής της παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Barclays, από τις περίπου 15.000 εγκαταστάσεις ανθρωποειδών ρομπότ το 2025, πάνω από το 85% έγινε στην Κίνα, έναντι μόλις 13% στις ΗΠΑ. Το πλεονέκτημα της χώρας αποδίδεται στην κάθετα ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή από σπάνιες γαίες και μαγνήτες υψηλής απόδοσης έως μπαταρίες και μηχανικά εξαρτήματα, αλλά και στη κρατική στήριξη.

Η Unitree, μία από τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν στο Gala, αναμένει 10.000 έως 20.000 αποστολές ρομπότ μέσα στο 2026. Το βασικό της μοντέλο G1 ξεκινά από 13.500 δολάρια. Στις ΗΠΑ, το Optimus της Tesla αναμένεται να παραμείνει ακριβότερο βραχυπρόθεσμα, με τον Ίλον Μασκ να έχει δηλώσει ότι το κόστος παραγωγής θα μπορούσε να πέσει κάτω από τα 20.000 δολάρια αν η ετήσια παραγωγή φτάσει το 1 εκατ. μονάδες.

Παρά την πρόοδο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν ακόμη δρόμο για την «πλήρη και αυτόνομη εξέλιξή τους». Οι επιδείξεις με εναέριες τούμπες και χειρισμό «όπλων» δείχνουν βελτιωμένη δεξιότητα, όμως η αξιοπιστία σε απρόβλεπτα, ανθρώπινα περιβάλλοντα, όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η οικιακή βοήθεια, παραμένει ζητούμενο.

Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο η μηχανική, αλλά το λογισμικό σύμφωνα με ειδικούς: «Η κούρσα των AI μοντέλων δεν έχει κριθεί», επισημαίνουν. Η ικανότητα συλλογισμού, η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και η αντοχή σε μεγαλύτερης διάρκειας tasks θα καθορίσουν την πραγματική οικονομική αξία.

Με πληροφορίες από CNBC