Anthropic: Πήρε άδεια από την κυβέρνηση Τραμπ για την κυκλοφορία του Fable 5

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήρε τους περιορισμούς πρόσβασης για ξένους υπηκόους στο μοντέλο Fable 5 της Anthropic.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να διαθέσει στο κοινό το νέο της ισχυρό μοντέλο, αφού κατάφερε να κάμψει όλες τις ανησυχίες της κυβέρνησης Τραμπ για θέματα ασφαλείας.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ είχε επιβάλει μια απαγόρευση, με την οποία η Anthropic δεν μπορούσε να δώσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε ξένο υπήκοο, ανεξαρτήτως τοποθεσίας στο, στο ισχυρό Mythos 5 και στο Fable 5 (το μοντέλο που θα χρησιμοποιούσαν οι απλοί χρήστες), χωρίς να έχει πάρει σχετική άδεια. Τότε η εταιρεία είχε προχωρήσει σε απόσυρση των μοντέλων και ξεκίνησε συζητήσεις με αξιωματούχους προκειμένου να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Anthropic δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση πως το υπουργείο Εμπορίου αίρει τους περιορισμούς πρόσβασης και για τα δυο μοντέλα.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.



We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.



We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

Anthropic: Τα μοντέλα επιστρέφουν με περισσότερες δικλίδες ασφαλείας

Σε άλλη ανάρτηση, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανέφερε ότι επαναφέρει το Fable 5 με ένα νέο σύστημα για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό περισσότερων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των παρακάμψεων ασφαλείας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται από κοινού με άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Microsof και η Google. Πρόκειται για εταιρείες που συμμετέχουν στο project Glasswing, μια κοινοπραξία περίπου 200 οργανισμών που έχουν λάβει άδεια από την Anthropic να χρησιμοποιήσουν το Mythos για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο.

Η εταιρεία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο Fable 5 σε χρήστες σε όλο των κόσμο σήμερα Τετάρτη (1/7). Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, θα επιστρέψει τη χρήση του σε υπηρεσίες Cloud των Amazon, Google και Microsoft «το συντομότερο δυνατό».

Anthropic: Πρωτοφανής κυβερνητική παρέμβαση

Αν και πλέον η οδηγία ανακλήθηκε, αποτελεί την σημαντικότερη παρέμβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μέχρι σήμερα, στις λειτουργίες μιας επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των μοντέλων της Anthropic επηρέασε άμεσα τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα την OpenAI. Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT αναγκάστηκε να περιορίσει την κυκλοφορία του νέου μοντέλου της GPT-5.6, μετά από πιέσεις που δέχτηκε από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε την Παρασκευή ότι κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης, η εταιρεία θα διαθέσει το τελευταίο της μοντέλο, 5.6, σε δοκιμαστική έκδοση μόνο σε επιλεγμένους συνεργάτες που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση, προτού το καταστήσει ευρύτερα διαθέσιμο.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Politico και Wired