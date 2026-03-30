Anthropic: Το νέο AI μοντέλο της εταιρείας ονομάζεται «Mythos» και αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για έναν χάκερ

Η Anthropic εργάζεται πάνω σε ένα νέο ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που «ενέχει πρωτοφανείς κινδύνους κυβερνοασφάλειας».

Την περασμένη εβδομάδα, μια διαρροή δεδομένων αποκάλυψε ότι η Anthropic εργαζόταν πάνω στην ανάπτυξη ενός νέου, ισχυρού μοντέλου, το οποίο η εταιρεία επιβεβαίωσε έκτοτε ότι ονομάζεται «Claude Mythos».

Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στο περιοδικό «Fortune» ότι πρόκειται για «σημαντική αλλαγή» στον χώρο της AI και ότι είναι το «πιο ικανό» μοντέλο που έχει κατασκευάσει η εταιρεία μέχρι σήμερα, με «ουσιαστικές προόδους στη λογική, τον προγραμματισμό και την κυβερνοασφάλεια».

Η τεχνολογία θα μπορούσε να είναι τόσο ισχυρή που να αποτελέσει ιδανικό εργαλείο για χάκερ.

Την ίδια στιγμή, η Anthropic προειδοποιεί ιδιωτικά ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι το Mythos καθιστά πολύ πιο πιθανές τις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις το 2026, σύμφωνα με το Axios.

Τι μπορεί να κάνει το Mythos;

Το Mythos φέρεται να αποτελεί μέρος του Capybara, μιας νέας κατηγορίας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Fortune, η Anthropic αναφέρει σε σχετικό έγγραφο: «Το "Capybara" είναι μια νέα ονομασία για μια νέα βαθμίδα μοντέλων: μεγαλύτερα και πιο ευφυή από τα μοντέλα Opus - τα οποία μέχρι τώρα ήταν τα πιο ισχυρά μας».

Οι προηγμένες δυνατότητες του μοντέλου υποδηλώνουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επιλύουν πιο σύνθετα προβλήματα με μεγαλύτερη αυτονομία και ακρίβεια.

Πώς θα επηρεάσει την κυβερνοασφάλεια;

Καθώς οι εταιρείες AI κυκλοφορούν πιο εξελιγμένα μοντέλα, οι AI agents - που μαθαίνουν να δρουν και να σκέφτονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση - γίνονται επίσης πιο ικανοί.

Έτσι, οι χάκερ μπορούν να εκτελούν πολλαπλές επιθέσεις ταυτόχρονα, κάτι που καθιστά την άμυνα πιο δύσκολη. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν AI agents που ενδέχεται άθελά τους να συνδεθούν με τα εταιρικά τους συστήματα, δημιουργώντας «πόρτες εισόδου» για κυβερνοεγκληματίες.

Επιπλέον, οι ανθρώπινες ταυτότητες γίνονται πλέον ευκολότερο να παραβιαστούν μέσω της AI, όπως δήλωσε στέλεχος της Palo Alto Networks στο Euronews Next τον Μάρτιο.

Το Mythos απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ και είναι πολύ ακριβό στη λειτουργία. Η Anthropic δήλωσε ότι εργάζεται ώστε να το καταστήσει πολύ πιο αποδοτικό πριν από οποιαδήποτε ευρεία κυκλοφορία.

