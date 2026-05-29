Anthropic: Κοντά στο 1 τρισ. δολάρια η αξία της

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, Anthropic, ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 65 δισεκατομμύρια δολάρια (55,8 δισ. ευρώ) μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 965 δισεκατομμύρια δολάρια (829 δισ. ευρώ).

Έτσι, έγινε μία από τις πιο πολύτιμες startups στον κόσμο, καθώς φαίνεται να πλησιάζει σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση φέρνει την Anthropic μπροστά από τη βασική ανταγωνίστριά της, την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, τόσο σε χρηματιστηριακή αξία όσο και σε αναφερόμενα έσοδα.

Η Anthropic δήλωσε ότι πλέον καταγράφει ετήσια έσοδα ύψους 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων (40,4 δισ. ευρώ) από την πώληση της τεχνολογίας της σε ιδιώτες και οργανισμούς που χρησιμοποιούν το Claude για συγγραφή κώδικα και άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές εργασίες.

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI και πλέον τόσο οι δύο εταιρείες AI όσο και η διαστημική και AI εταιρεία του Elon Musk, SpaceX, αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και οι τρεις εταιρείες εξακολουθούν να καταγράφουν περισσότερες ζημιές απ’ όσα κερδίζουν, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Anthropic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ανέφερε ότι ο νέος γύρος χρηματοδότησης ηγήθηκε από τις επενδυτικές εταιρείες Altimeter Capital, Dragoneer Investment Group, Greenoaks Capital και Sequoia Capital.

«Η χρηματοδότηση αυτή θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στην ιστορική ζήτηση που βιώνουμε, να παραμείνουμε στην αιχμή της έρευνας και να φέρουμε το Claude σε περισσότερους χώρους εργασίας», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Anthropic, Krishna Rao.

We've raised $65 billion in Series H funding at a $965 billion post-money valuation, led by @AltimeterCap, Dragoneer, @Greenoaks, and @sequoia.



This investment will help us advance our research and expand our capacity to meet growing demand for Claude. — Anthropic (@AnthropicAI) May 28, 2026

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, με την ονομασία Claude Opus 4.8, υποστηρίζοντας ότι είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό στον προγραμματισμό και σε επαγγελματικές εργασίες σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις.

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Anthropic και η αυξανόμενη δημοτικότητα του Claude έχουν φέρει την OpenAI σε θέση να προσπαθεί πλέον να καλύψει τη διαφορά, παρά το αρχικό της προβάδισμα με το ChatGPT, το οποίο είχε πυροδοτήσει την εμπορική έκρηξη της AI.

Η OpenAI είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι κατευθύνεται προς αποτίμηση 852 δισεκατομμυρίων δολαρίων (732 δισ. ευρώ), έπειτα από νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων (104,8 δισ. ευρώ).

Η SpaceX αποτιμήθηκε πέρυσι στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια (680 δισ. ευρώ), όμως η αξία της εκτοξεύθηκε στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια (1,06 τρισ. ευρώ) μετά τη συγχώνευσή της με την εταιρεία AI του Μασκ, xAI, τον Φεβρουάριο.

Παρά τη νέα της επιτυχία, η Anthropic έχει αντιμετωπίσει και σοβαρές δυσκολίες φέτος, κυρίως εξαιτίας μιας έντονης νομικής διαμάχης με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τη χρήση εργαλείων AI όπως το Claude σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ είχε δώσει εντολή τον Φεβρουάριο σε όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες να σταματήσουν τη χρήση του Claude, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» μετά από δημόσια αντιπαράθεση του Πενταγώνου με τον CEO της εταιρείας, Dario Amodei. Η Anthropic προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και η υπόθεση εκκρεμεί ακόμη σε δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας αλλά και τους κινδύνους του ισχυρότερου μοντέλου της, του Mythos, το οποίο δεν έχει ακόμη διατεθεί ευρέως στο κοινό.

Η Anthropic διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στο Βατικανό πριν από την έκκληση του Pope Leo XIV τη Δευτέρα για αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και για ανάπτυξη τεχνολογιών προς όφελος του κοινού καλού και όχι αποκλειστικά για το κέρδος.

Το εκτενές μανιφέστο με τίτλο «Magnifica Humanitas» («Μεγαλειώδης Ανθρωπότητα»), η πρώτη εγκύκλιος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, επέκρινε επανειλημμένα τη συγκέντρωση ισχύος και δεδομένων στα χέρια λίγων ιδιωτικών εταιρειών, χαρακτηρίζοντάς τη κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Εuronews