Ανησυχία στη μουσική βιομηχανία για την μπάντα που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη και σαρώνει στο Spotify

Μια νέα «μπάντα» με το όνομα Velvet Sundown κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο streams στο Spotify μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκαλώντας αίσθηση στη μουσική βιομηχανία.

Το εντυπωσιακό; Το συγκρότημα, τα τραγούδια, οι εικόνες ακόμα και η ιστορία του δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχικά, η Velvet Sundown παρουσιάστηκε ως μια τετραμελής μπάντα με ήχο που θύμιζε την αμερικανική folk-rock σκηνή των 60s και 70s. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ τον Ιούνιο, τα «Floating On Echoes» και «Dust And Silence», που γρήγορα βρέθηκαν σε δημοφιλείς λίστες του Spotify, με το κομμάτι «Dust on the Wind» να κατακτά την κορυφή των Viral 50 σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία.

Οι φήμες για το αν η μπάντα ήταν πραγματική οδήγησαν σε αποκαλύψεις: ένας «συνεργάτης» αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Suno για τη δημιουργία των τραγουδιών και το όλο εγχείρημα ήταν ένα «καλλιτεχνικό hoax». Αρχικά, οι επίσημοι λογαριασμοί του συγκροτήματος το διέψευσαν, όμως στη συνέχεια παραδέχθηκαν ότι πρόκειται για ένα project που «ζει κάπου ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μηχανικό».

Αντιδράσεις και προβληματισμοί στη μουσική βιομηχανία

Η υπόθεση Velvet Sundown άνοιξε ένα μεγάλο διάλογο για τη διαφάνεια και την αυθεντικότητα στη μουσική. Σήμερα, οι πλατφόρμες streaming, όπως το Spotify, δεν υποχρεούνται νομικά να επισημαίνουν αν ένα τραγούδι ή καλλιτέχνης είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας τους ακροατές στο σκοτάδι σχετικά με την προέλευση της μουσικής που ακούνε.

Roberto Neri, διευθύνων σύμβουλος της Ivors Academy, τόνισε ότι τέτοιες περιπτώσεις εγείρουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, πνευματικής ιδιοκτησίας και συναίνεσης.

Sophie Jones (British Phonographic Industry) ζήτησε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίσει υποχρεωτική σήμανση για τα AI-generated τραγούδια και να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών.

Liz Pelly, συγγραφέας και μουσικοκριτικός, προειδοποίησε ότι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες κινδυνεύουν να δουν τη δουλειά τους να χρησιμοποιείται χωρίς αποζημίωση για την εκπαίδευση AI, όπως συνέβη με το γνωστό περιστατικό όπου AI «αντέγραψε» τις φωνές των The Weeknd και Drake.

Νομικό κενό και αβεβαιότητα

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για ρύθμιση, δεν υπάρχει ακόμη σαφές νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τις πλατφόρμες να ενημερώνουν το κοινό για το αν η μουσική είναι δημιουργία AI. Η απουσία διαφάνειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης καλλιτεχνών και παραπλάνησης των καταναλωτών. Η περίπτωση του Velvet Sundown αποτελεί σημείο καμπής για τη μουσική βιομηχανία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει όλο και βαθύτερα στη δημιουργία και διανομή τραγουδιών. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η νομοθεσία και οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας διαφάνεια και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους δημιουργούς.

