Ανησυχία για την Αρκτική: Οι πάγοι λιώνουν ταχύτατα και το χειμώνα - Η μεγαλύτερη μείωση από το 1978

Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής κατά τους χειμερινούς μήνες επιταχύνεται εκ νέου με ραγδαίους ρυθμούς, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Νέα μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον αποκαλύπτει ότι, από το 2024 έως το 2025, η έκταση του πάγου κατά την περίοδο Φεβρουάριου - Μάρτιου πραγματοποίησε θεαματική μείωση της τάξης του 5,8%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χειμερινή μείωση που έχει καταγραφεί από το 1978, όταν και ξεκίνησαν οι δορυφορικές παρατηρήσεις.

Ο Ντούο Τσαν, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από τη Σχολή Ωκεανογραφίας και Γεωεπιστημών του πανεπιστημίου, σημείωσε: «Αυτή η απότομη πτώση αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις πρόσφατες μεταβολές στον χειμερινό πάγο της Αρκτικής.

Η παύση του λιωσίματος των πάγων που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2020, αποδεικνύεται τώρα μια προσωρινή επιβράδυνση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης υποχώρησης που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη», ήταν τα λόγια του.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη

Η απώλεια του χειμερινού πάγου στην Αρκτική αποτελεί άμεση συνέπεια της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Ο θαλάσσιος πάγος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ανάμεσα στον σχετικά θερμό Αρκτικό Ωκεανό και την πολύ ψυχρότερη χειμερινή ατμόσφαιρα, αποτελώντας έτσι έναν κρίσιμο «δείκτη» για την πορεία του κλίματος.

Η υποχώρησή του επιτρέπει σε μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας από τον ωκεανό να περάσουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό επηρεάζει τα συστήματα πιέσεων, τη δημιουργία καταιγίδων και τη συνολική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τον καιρό ακόμη και σε νοτιότερες περιοχές.

Ο καθηγητής Σάιμον Τζόσεϊ, συνερευνητής της μελέτης από το Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας της Βρετανίας, τόνισε ότι η έρευνα καθιστά αμφίβολη οποιαδήποτε ταχεία «ανάκαμψη» στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 2020.

Νωρίτερα φέτος, ο πλανήτης έφτασε μια ανάσα από την παραβίαση του κρίσιμου ορίου υπερθέρμανσης των 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν, αλλά οι αντιδράσεις για το net zero συνεχίζονται

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο όπου σε αρκετές χώρες εκδηλώνονται αντιδράσεις απέναντι στις πολιτικές του net zero για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τα οφέλη των συνεχών γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο κ. Τσαν υπογράμμισε ότι οι «πρόσκαιρες ανακάμψεις» των πάγων στις αρχές της δεκαετίας του 2020 θόλωσαν τη συνολική εικόνα.

Με πληροφορίες από Skynews