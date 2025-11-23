«Υπεύθυνο» για τη δηλητηρίαση ενός 22χρονου από σούσι στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως είναι το παράσιτο «Αnisakis».

Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο «Anisakis» που καταγράφεται στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

O 22χρονος, ο οποίος φέρεται να έτρωγε τακτικά σούσι- όπως είπε και ο ίδιος- αμέσως μετά την κατανάλωση, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Εκεί χειρουργήθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «anisakis», που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και, αυτήν τη στιγμή, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.

Anisakis: Τι είναι το παράσιτο από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος τρώγοντας σούσι

Η ανισακίαση (ή ανισακίδωση) συχνά συνδέεται με οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο.

Το Anisakis είναι ένα παράσιτο που ανήκει στην οικογένεια Anisakidae και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα στις χώρες όπου η κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων θαλασσινών είναι συχνή.

Το παράσιτο απαντάται κυρίως σε θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ψάρια και θαλασσινά θηλαστικά, και ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του μέσα από διάφορους ενδιάμεσους ξενιστές. Οι άνθρωποι δεν αποτελούν φυσικό ξενιστή, όμως μπορεί να μολυνθούν τυχαία μέσω κατανάλωσης μολυσμένων προϊόντων.

Η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται ανισακίαση και εκδηλώνεται όταν οι προνύμφες του παρασίτου εισέλθουν στο γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου. Η προσβολή μπορεί να προκαλέσει έντονα συμπτώματα, όπως οξύ κοιλιακό πόνο, ναυτία, εμετό και διάρροια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προνύμφες προσκολλώνται στο τοίχωμα του στομάχου ή του εντέρου, δημιουργώντας φλεγμονή που μπορεί να μιμείται άλλες παθήσεις, όπως σκωληκοειδίτιδα ή πεπτικό έλκος. Επιπλέον, το Anisakis είναι γνωστό ότι προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, με συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπιο κνησμό έως σοβαρή αναφυλαξία.

Η πρόληψη της ανισακίασης βασίζεται κυρίως στη σωστή θερμική επεξεργασία των ψαριών. Το μαγείρεμα σε θερμοκρασίες άνω των 60°C ή το βαθύ πάγωμα σε ειδικές συνθήκες μπορεί να εξουδετερώσει τις προνύμφες.

Σημαντικό είναι επίσης να ακολουθούνται αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ελέγχου σε εστιατόρια που σερβίρουν ωμά ψάρια, όπως σούσι ή σεβίτσε. Παράλληλα, οι καταναλωτές που προμηθεύονται ψάρια για ωμή κατανάλωση πρέπει να επιλέγουν αξιόπιστες πηγές.

Παρότι η ανισακίαση δεν είναι συχνή, η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέσα προστασίας. Η γνώση των κινδύνων που σχετίζονται με το Anisakis συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών και στην ασφαλέστερη κατανάλωση θαλασσινών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα CDC, τα άτομα με ανισακίαση μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα όπως:

Κοιλιακό άλγος

Ναυτία.

Εμετός.

Κοιλιακή διάταση (ανώμαλη κοιλιακή διόγκωση).

Διάρροια.

Αίμα και βλέννα στα κόπρανα.

Ήπιος πυρετός.

Τα άτομα μπορεί επίσης, να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις όπως: