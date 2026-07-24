Ανακαλύφθηκε φυσική ζάχαρη σε νέφος σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας

Μια φυσική ζάχαρη που βρίσκεται στα σμέουρα και χρησιμοποιείται σε λοσιόν τεχνητού μαυρίσματος εντοπίστηκε σε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και αερίου που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Η ανακάλυψη αυτή δεν υποδηλώνει ότι ο Γαλαξίας περιστρέφεται γύρω από έναν μακρινό πολιτισμό όντων που τρώνε φρούτα, αλλά δείχνει ότι ενώσεις σημαντικές για τη ζωή μπορούν να σχηματιστούν στην παγωμένη έκταση μεταξύ των άστρων.

Η απλή ζάχαρη erythrulose φαίνεται να παράγεται μέσω χημικών αντιδράσεων σε μικροσκοπικά σωματίδια αστρικής σκόνης, τα οποία στη συνέχεια πέφτουν σαν βροχή σε κοντινούς κόσμους ή φτάνουν σε αυτούς αφού ενσωματωθούν σε κομήτες που τελικά συντρίβονται πάνω σε πλανήτες.

«Αυτή είναι η πρώτη ζάχαρη που ανιχνεύθηκε στον διαστρικό χώρο και είναι σημαντική επειδή μας δείχνει ότι αυτές οι ζάχαρες είναι πιο συχνές από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως», δήλωσε η Δρ. Ιζάσκουν Χιμένεθ-Σέρα από το Ισπανικό Κέντρο Αστροβιολογίας κοντά στη Μαδρίτη. «Ανοίγει το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί ζωή σε άλλους κόσμους με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που συνέβη στη Γη».

Η ανακάλυψη ζάχαρης στον Γαλαξία μας

Οι επιστήμονες δυσκολεύονταν να κατανοήσουν πώς η απλή ζάχαρη έγινε τόσο άφθονη στη Γη, καθώς εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν εύκολα στον νεαρό πλανήτη. Η προηγούμενη ανίχνευση ζάχαρης σε αρχαίους μετεωρίτες και στον αστεροειδή Μπένου υποδείκνυε ότι ορισμένες ζάχαρες ενδέχεται να προέρχονται από το διάστημα, αλλά μέχρι τώρα καμία τέτοια ένωση δεν είχε ανιχνευθεί άμεσα σε αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν «διαστρικό μέσο».

Η Χιμένεθ-Σέρα και οι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν δύο ισπανικά ραδιοτηλεσκόπια για να παρατηρήσουν ένα νέφος σκόνης με την ονομασία G+0.693-0.027 κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας. Αφού δεν εντόπισαν κανένα ίχνος ζάχαρης με τρία άτομα άνθρακα, δεν είχαν πολλές ελπίδες να βρουν κάτι άλλο, αλλά τότε εντόπισαν το χαρακτηριστικό σήμα της erythrulose, ενός είδους ζάχαρης με τέσσερα άτομα άνθρακα. «Προς μεγάλη μου έκπληξη, είδα τα σήματα», δήλωσε η Χιμένεθ-Σέρα.

Εκτός από την παροχή ενέργειας για τη ζωή, απλά είδη ζάχαρης όπως η erythrulose μπορούν να αντιδράσουν για να σχηματίσουν ριβονουκλεοτίδια, τα δομικά στοιχεία αυτού που ήταν πιθανώς το πρώτο γενετικό υλικό, το RNA. Καθώς εξελισσόταν η πρώιμη ζωή, το DNA αναδείχθηκε ως μια πιο ανθεκτική αποθήκη γενετικού κώδικα, με το RNA να γίνεται η «γέφυρα» μεταξύ των γονιδίων και των πρωτεϊνών από τις οποίες αποτελείται η ζωή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι εκατομμύρια τόνοι erythrulose θα μπορούσαν να έχουν πέσει ως βροχή πάνω στη Γη, όταν μια πληθώρα αστεροειδών και κομητών έπληξε τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της περιόδου που ονομάζεται «Όψιμος Σφοδρός Βομβαρδισμός». «Το γεγονός ότι η Γη υπέστη αυτό το είδος βροχής οργανικών ουσιών, νομίζω ότι φαίνεται να αποτέλεσε ένα βασικό βήμα», δήλωσε η Χιμένεθ-Σέρα.

Η erythrulose βρίσκεται σε ίχνη στα κόκκινα σμέουρα, αλλά η ένωση αυτή χρησιμοποιείται επίσης σε λοσιόν τεχνητού μαυρίσματος. Η ζάχαρη αντιδρά με τα αμινοξέα στα νεκρά κύτταρα του δέρματος και δημιουργεί καφέ πολυμερή που ονομάζονται μελανοϊδίνες, μέσω της αντίδρασης Maillard. Η ίδια διαδικασία δίνει στο φιλέτο τη σκούρα κρούστα του.

«Περιμέναμε μια τέτοια πραγματική ανίχνευση», δήλωσε ο καθηγητής Γιοσιχίρο Φουρουκάβα του Πανεπιστημίου Tohoku στην Ιαπωνία, ο οποίος ανακάλυψε ζάχαρη στον αστεροειδή Μπένου. «Η ζάχαρη που σχηματίζεται στο διαστρικό μέσο μπορεί να φτάσει στη Γη και σε άλλους πλανήτες μέσω της σκόνης από κομήτες… Αυτή η παροχή μπορεί να συνέβαλε στη διευκόλυνση της εμφάνισης της ζωής, εάν τα πλανητικά περιβάλλοντα ήταν ικανά να δημιουργήσουν ζωή από τέτοια μόρια, αν και η ίδια η διαδικασία παραμένει ασαφής».

Με πληροφορίες από Guardian