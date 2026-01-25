«Amelia»: Η AI μαθήτρια που έγινε meme της άκρας δεξιάς και βγήκε από τις «φούσκες» του διαδικτύου

Μια AI Βρετανίδα «μαθήτρια» με μοβ μαλλιά, goth στυλ και μια μικρή σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου στο χέρι έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο σταρ στα social media, τροφοδοτώντας ένα κύμα από ρατσιστικά memes και ακροδεξιά μηνύματα που πλέον ξεπερνούν τους κλειστούς κύκλους του διαδικτύου.

Η φιγούρα ονομάζεται «Amelia» και εμφανίζεται σε βίντεο να περπατά στο Λονδίνο ή ακόμη και μέσα στο βρετανικό Κοινοβούλιο, δηλώνοντας την «αγάπη της για την Αγγλία» και προειδοποιώντας για «κινδύνους» που αποδίδει σε μουσουλμάνους ή μετανάστες, με εκφράσεις που επαναλαμβάνουν τη ρητορική της άκρας δεξιάς. Η «ευελιξία» της, επειδή πρόκειται για χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης, έχει κάνει το trend εύκολα αναπαραγώγιμο. Χρήστες φτιάχνουν παραλλαγές με εργαλεία όπως το Grok στο X, δημιουργώντας αμέτρητες εκδοχές της ίδιας ιδέας.

Η ειρωνεία είναι ότι η Amelia δεν σχεδιάστηκε ως σύμβολο μίσους. Μια πρώιμη μορφή της προήλθε από εκπαιδευτικό παιχνίδι κατά του εξτρεμισμού, χρηματοδοτημένο από το βρετανικό Home Office, με στόχο να αποτρέψει νέους 13-18 ετών στο Γιορκσάιρ από την έλξη προς την ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση. Το παιχνίδι είχε απλή δομή πολλαπλών επιλογών και έβαζε τους παίκτες να αποφασίζουν σε σενάρια όπως αν θα κατεβάσουν «πιθανόν εξτρεμιστικό» περιεχόμενο ή αν θα συμμετάσχουν σε συγκέντρωση μιας «μικρής πολιτικής ομάδας» που διαμαρτύρεται για αλλαγές στην κοινωνία και την «υπονόμευση βρετανικών αξιών». Σε ορισμένες διαδρομές, προβλεπόταν παραπομπή στο Prevent, το πρόγραμμα πρόληψης της τρομοκρατίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με την περιγραφή του Guardian, αιφνιδίασε ακόμη και τους δημιουργούς του αρχικού υλικού. Η Amelia «ξαναγράφτηκε» διαδικτυακά σε εκδόσεις που κυμαίνονται από manga αισθητική μέχρι παραλλαγές τύπου Wallace and Gromit, αλλά και «συναντήσεις» σε υποτιθέμενες σκηνές με χαρακτήρες όπως ο Χάρι Πότερ, συνοδευόμενες από ρατσιστική γλώσσα και ακροδεξιά μηνύματα.

Ανάλυση που επικαλείται ο Guardian από την Peryton Intelligence, εταιρεία που παρακολουθεί την παραπληροφόρηση, αποδίδει την έναρξη του κύματος σε έναν ανώνυμο λογαριασμό στο X, γνωστό για «επαγγελματική» διάχυση ακροδεξιού περιεχομένου. Η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 9 Ιανουαρίου και, κατά την ίδια ανάλυση, συγκέντρωσε 1,4 εκατ. προβολές. Από εκεί και μετά, η δραστηριότητα εκτοξεύτηκε. Από περίπου 500 αναρτήσεις ημερησίως, έφτασε γύρω στις 10.000 την ημέρα από τις 15 Ιανουαρίου, καθώς το meme πέρασε σε διεθνές κοινό. Την Τετάρτη, καταγράφηκαν 11.137 αναρτήσεις στο X μόνο.

Ο Έλον Μασκ προωθεί κρυπτονόμισμα με την «Amelia»

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίστηκε και ένα ακόμη, πιο κυνικό παρακλάδι. Δημιουργήθηκε κρυπτονόμισμα με την ονομασία «Amelia», με χρήστες να επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την προβολή του trend. Την Τετάρτη, ο Έλον Μασκ έκανε retweet ανάρτηση που προωθούσε σχετικό token.

Ο Ματέο Μπεργκαμίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Shout Out UK, του οργανισμού που δημιούργησε το αρχικό παιχνίδι, περιγράφει αυτό που βλέπει ως «εμπορευματοποίηση του μίσους». Υποστηρίζει ότι υπάρχουν ομάδες στο Telegram που συζητούν πώς θα «φουσκώσουν» τεχνητά την αξία του meme coin ώστε να επωφεληθούν οικονομικά. Παράλληλα, λέει ότι η εταιρεία του έχει δεχθεί κύμα μισαλλόδοξων μηνυμάτων και απειλών, που έχουν αναφερθεί στην αστυνομία.

Ο ίδιος επιμένει ότι το πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε ως αυτόνομο παιχνίδι, αλλά ως εργαλείο που θα χρησιμοποιείται στην τάξη, μαζί με εκπαιδευτικό υλικό, και ότι μέρος της δημόσιας συζήτησης το παρουσίασε διαστρεβλωμένα. Τονίζει επίσης ότι το παιχνίδι δεν υποστηρίζει πως «είναι εγγενώς λάθος» να αμφισβητεί κανείς τη μαζική μετανάστευση. Παρά την κριτική ότι το εγχείρημα γύρισε μπούμερανγκ επειδή «έκανε συμπαθή» μια «χαριτωμένη γκοθ μαθήτρια», ο Μπεργκαμίνι λέει ότι το παιχνίδι συνεχίζει να χρησιμοποιείται και ότι η ανατροφοδότηση από σχολεία παραμένει θετική, αν και παραδέχεται ότι η ταχύτητα και ο συντονισμός της διαδικτυακής «υφαρπαγής» του χαρακτήρα τον εξέπληξαν.

Αναλυτής του Institute for Strategic Dialogue (ISD), ο Σιντάρθ Βενκαταραμακρίσναν, εκτιμά ότι η διάδοση είναι εντυπωσιακή όχι μόνο εντός της άκρας δεξιάς αλλά και πέρα από αυτή, καθώς το meme «ταξιδεύει» διεθνώς. Περιγράφει ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει από «προκλητικούς shitposters» έως ομάδες που ντύνουν το ίδιο μήνυμα με «χαριτωμένο» ή ειρωνικό περιτύλιγμα, σημειώνοντας ότι ο σεξουαλικοποιημένος τρόπος παρουσίασης παίζει ρόλο και ότι το κοινό-στόχος μοιάζει να είναι κυρίως νεαροί άνδρες.

Το Home Office, από την πλευρά του, αναφέρει ότι το Prevent έχει απομακρύνει σχεδόν 6.000 ανθρώπους από βίαιες ιδεολογίες και ότι έργα όπως το Pathways σχεδιάζονται για τοπικούς κινδύνου.

Με πληροφορίες από Guardian