Amazon: Επένδυσε 50 δισ. δολάρια στην OpenAI

Η Amazon ολοκλήρωσε την επένδυση ύψους 50 δισ. δολαρίων στην OpenAI, αποκτώντας ποσοστό περίπου 5% στην AI startup, ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο που αναμένεται το επόμενο έτος.

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών cloud είχε επενδύσει αρχικά 15 δισ. δολάρια στην εταιρεία που έχει δημιουργήσει το ChatGPT τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας. Παράλληλα, είχε δεσμευτεί να επενδύσει επιπλέον 35 δισ. δολάρια εφόσον επιτυγχάνονταν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η είσοδος στο χρηματιστήριο ή η παρουσίαση κάποιου καινοτόμου προϊόντος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε την Παρασκευή, η Amazon κατέβαλε τελικά ολόκληρο το ποσό. Έτσι, ενίσχυσε την startup με νέα ρευστότητα, παρότι καμία από τις δύο προϋποθέσεις δεν είχε εκπληρωθεί.

Όλο και πιο στενές οι σχέσεις Amazon – OpenAI

Η κίνηση αυτή συσφίγγει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο πλευρών, προσθέτοντας ένα σημαντικό ποσοστό συμμετοχής σε ένα πολύπλοκο πλέγμα εμπορικών συμφωνιών που καλύπτουν μικροτσίπ, υπολογιστική ισχύ και υπηρεσίες cloud.

Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα της OpenAI να εκπαιδεύει νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία, απαραίτητη για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε αντιπάλους όπως η Anthropic, η Google και οι κινεζικές εταιρείες του κλάδου.

Πηγή με γνώση της συμφωνίας ανέφερε ότι η νεοφυής εταιρεία, η αξία της οποίας αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια, έλαβε την τελευταία δόση αυτή την εβδομάδα, ανεβάζοντας το ποσοστό της Amazon γύρω στο 5%.

Δεν σταματάει εκεί η Amazon

Η Amazon έχει χρηματοδοτήσει επίσης την ανταγωνίστρια Anthropic, αξιοποιώντας και τις δύο εταιρείες για να προωθήσει τα δικά της τσιπ, τα οποία ανταγωνίζονται αυτά της Nvidia. Παράλληλα, η Amazon επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα μοντέλα και των δύο εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης θα είναι διαθέσιμα στους πελάτες των υπηρεσιών cloud της.

Όπως αποκάλυψε η εταιρεία την Παρασκευή, έχει δεσμευτεί να επενδύσει έως και 33 δισ. δολάρια στη δημιουργό του Claude, έχοντας ήδη καταβάλει 18 δισ. δολάρια μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από τους Financial Times