Ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι κατηγόρησαν έναν 22χρονο Εβραίο ότι είναι νεοναζί – και μετά ενεπλάκη ο Ίλον Μασκ

Ο Μπεν Μπρόντι λέει ότι η ζωή του πήγαινε μια χαρά. Είχε μόλις τελειώσει το κολέγιο, είχε κρατηθεί μακριά από νεανικούς μπελάδες και προετοιμαζόταν για τη νομική σχολή. Τότε, φαινομενικά από το πουθενά, ο Ίλον Μασκ χρησιμοποίησε τη σημαντική του επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξει την τρελή παραληρηματική ρητορική του διαδικτυακού όχλου: κάποιοι από αυτό το λεφούσι κατηγορούσε τον 22χρονο από την Καλιφόρνια για μυστικό πράκτορα νεοναζιστικής ομάδας...

Όπως είχε δηλώσει ο Brody στο CNN αυτή η κατηγορία εκτός από εξωφρενική ήταν και απολύτως αβάσιμη.

Αλλά: Το γεγονός ότι είχε μια απροσδιόριστη ομοιότητα με ένα άτομο που φέρεται να ανήκε στην ομάδα, το ότι ήταν Εβραίος και, το ότι κάποτε δήλωσε σε ένα προφίλ κολεγιακής αδελφότητας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι φιλοδοξούσε μια μέρα να εργαστεί για την κυβέρνηση, ήταν υπεραρκετές πληροφορίες για τα τρολ του διαδικτύου ώστε να συμπεράνουν ψευδώς ότι ο Brody ήταν ένας μυστικός κυβερνητικός πράκτορας (ένας "Fed") που είχε τοποθετηθεί μέσα στη νεοναζιστική ομάδα για να αναδείξει τελικά τις μοχθηρές τους ενέργειες.

Για τον Brody, οι επιπτώσεις ήταν άμεσες. Μέσα σε μια νύχτα, έγινε «πρωταγωνιστής» μιας επινοημένης ιστορίας, μιας θεωρίας συνωμοσίας που προωθήθηκε από αρνητές και απ’ όσους προσπαθούν συστηματικά να υποβαθμίσουν τις συνέπειες των ομάδων που προάγουν ρητορική μίσους στις ΗΠΑ σήμερα.

Τα ψέματα και οι χλευασμοί, τους οποίους με μεγάλη προθυμία προώθησε και ο Μασκ, έφεραν τα πάνω κάτω στη ζωή του Μπρόντι. Κάποια στιγμή, όπως λέει, τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, τρέμοντας το ενδεχόμενο κάποιας θανάσιμης επίθεσης.

Τώρα ο Μπρόντι αντεπιτίθεται.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε μήνυση για δυσφήμιση τον περασμένο μήνα εναντίον του Μασκ, ιδιοκτήτη του X, πρώην Twitter. Μέσω της μηνυτήριας αναφορά αξιώνει αποζημίωση που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Ο Brody λέει ότι θέλει ο δισεκατομμυριούχος να ζητήσει συγγνώμη και να ανακαλέσει τους ψευδείς ισχυρισμούς του για εκείνον.

Ο δικηγόρος του Brody -ο οποίος είναι ο ίδιος δικηγόρος που μήνυσε με επιτυχία τον συνωμοσιολόγο Alex Jones για τα ψέματά του σχετικά με το μακελειό στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook- δήλωσε ότι ελπίζει ότι η αγωγή θα αναγκάσει έναν από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο να αναλογιστεί την επιπόλαιη, ανάρμοστη και σίγουρα επιζήμια διαδικτυακή συμπεριφορά του.

«Η υπόθεση αυτή είναι ένα χτύπημα στην καρδιά ενός πράγματος που, νομίζω ότι, πηγαίνει πραγματικά στραβά σ’ αυτή τη χώρα», εξήγησε ο Μαρκ Μπανκστον σε συνέντευξή του στο CNN και συνέχισε: «[Αυτό που πηγαίνει στραβά] είναι το ότι τόσο ισχυροί άνθρωποι, άνθρωποι με μεγάλη επιρροή, είναι εξαιρετικά απερίσκεπτοι σε ό,τι αφορά τα πράγματα που λένε για ιδιώτες, ανθρώπους που απλώς προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και δεν έχουν κάνει τίποτα για να προκαλέσουν αυτή την προσοχή», συνέχισε.

Κληθείς να σχολιάσει την αγωγή, ένας δικηγόρος του Μασκ δήλωσε στο CNN ότι «αναμένουμε ότι η υπόθεση θα απορριφθεί». Οι δικηγόροι του Μασκ έχουν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2024 για να καταθέσουν την απάντησή τους στο δικαστήριο.

Πώς άρχισαν όλα, όμως;

Το βράδυ του Σαββάτου, 24 Ιουνίου 2023, ο Ben Brody βρισκόταν στο Riverside της Καλιφόρνια.

Περίπου 1.000 μίλια μακριά, γινόταν μια εκδήλωση υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κοντά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Τα τελευταία χρόνια, η πόλη έχει γίνει σημείο βίαιων συγκρούσεων με αφορμή συνήθως ιδεολογικά ζητήματα, αλλά και θέματα φύλου και καταπατημένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Δεν αποτέλεσε λοιπόν μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι η εκδήλωση αυτή έγινε στόχος αντίπαλων ακροδεξιών ομάδων και νεοναζί που άρχισαν να συγκρούονται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Το βίντεο της συμπλοκής, όπου οι ακροδεξιοί διαδηλωτές σπρώχνονται και τραβούν ο ένας τον άλλον, διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και εδώ είναι που μπαίνουν στο «παιχνίδι» οι ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι.

Αντί να δεχτούν το γεγονός ότι δύο ακροδεξιές ομάδες που έχουν στο παρελθόν ασπαστεί τη βία ήταν υπεύθυνες για τη σύγκρουση, τα διαδικτυακά τρολ επέμειναν ότι πρέπει να πρόκειται fake news, με στόχο να πληγούν τα μέλη των νεοναζί ομάδων.

Και τότε ήταν που αυτά τα τρολ εντόπισαν τον Ben Brody.

«Σας κατηγορούν ότι είστε νεοναζί...»

Την επομένη της εκδήλωσης του Pride, ο Brody άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από τους φίλους του που του έλεγαν να τσεκάρει τι γραφόταν γι’ αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κατηγορείσαι ότι είσαι ένας νεοναζί ομοσπονδιακός», θυμάται ότι του είπαν κάποιοι φίλοι του.

Με κάποιο τρόπο, κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε βρει μια φωτογραφία του Brody στο διαδίκτυο και αποφάσισε ότι έμοιαζε με ένα από τα άτομα που συμμετείχαν στα βίαια επεισόδια εκείνης της μέρας. Τότε ήταν που ανώνυμος όχλος στα social media, αλλά και αυτόκλητοι διαδικτυακοί ντετέκτιβ, άρχισαν να ψάχνουν και ανακάλυψαν ότι ο Brody ήταν Εβραίος και είχε σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Riverside. Επίσης, εντόπισαν την ιστοσελίδα της κολεγιακής του αδελφότητας, εκεί που είχε δηλώσει κάποτε ότι ήθελε να εργαστεί για την κυβέρνηση.

«Είχα γράψει ότι ήθελα να εργαστώ για την κυβέρνηση. Και αυτό επειδή δεν ήξερα συγκεκριμένα για το τι ακριβώς ήθελα να κάνω, ως εργαζόμενος στην κυβέρνηση. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να γίνω δικηγόρος», θυμήθηκε ο Μπρόντι σε συνέντευξή του στο CNN.

Το γεγονός ότι ήταν Εβραίος είχε σημασία γι' αυτούς που τώρα τον κυνηγούσαν στο διαδίκτυο, επειδή οι θεωρίες συνωμοσίας συχνά διαπνέονται από αντισημιτισμό - υπονοώντας ότι υπάρχει ένα εβραϊκό σχέδιο για τον έλεγχο του κόσμου.

Σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Μπρόντι άρχισε να λαμβάνει σε όσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατηρούσε μηνύματα τύπου "Fed", "Nazi" και "We got you" (μτφρ: «Ναζί», «Ομοσπονδιακέ», «Σε τσακώσαμε», κ.λπ).

Ο ίδιος και η μητέρα του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι της οικογένειάς τους, αφού η διεύθυνσή τους δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, όπως είπε.

«Απ’ ό,τι φαίνεται εδώ έχουμε έναν φοιτητή που θέλει να ενταχθεί στην κυβέρνησή»

Κάποιοι από τους φίλους του Brody άρχισαν να κάνουν αναρτήσεις στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να διορθώσουν το χάος ψευδών συμπερασμάτων και ανακριβειών εναντίον του φίλου τους και να εξηγήσουν ότι επρόκειτο για μια περίπτωση λάθους, μία περίπτωση ομοιότητας που όμως δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική ταυτότητα του συμφοιτητή τους.

Ο ίδιος ο Brody δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου προσπαθούσε απεγνωσμένα να αποδείξει την αθωότητά του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να βγάλει βίντεο παρακολούθησης με χρονοσφραγίδα που τον έδειχνε σε ένα εστιατόριο στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνιας την ώρα των επεισοδίων στο Όρεγκον, ως απόδειξη ότι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται την ίδια ώρα στη διαδήλωση.

Όμως, όλα αυτά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η θεωρία συνωμοσίας συνέχισε να εξαπλώνεται σε όλο το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του «X». Αλλά δεν ήταν μόνο ανώνυμα τρολ που τροφοδοτούσαν το ψέμα. Ο Musk, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, είχε συμμετάσχει σε όλον αυτόν τον διασυρμό του φοιτητή, ενισχύοντας το ψέμα στα εκατομμύρια των οπαδών του.

Βίντεο από την εκδήλωση στο Όρεγκον έδειχνε τα στιγμιότυπα κατά τα οποία μέλη των αντίπαλων ακροδεξιών ομάδων εμφανίζονταν χωρίς τις μάσκες τους. Ο Μασκ ρώτησε στο «X» στις 25 Ιουνίου: «Ποια ήταν τα άτομα που έβγαλαν τη μάσκα;».

Ένας άλλος χρήστης του Χ παρέπεμψε σε ένα tweet που ισχυριζόταν ότι ο Μπρόντι ήταν ένα από τα άτομα που αποκαλύφθηκαν εκείνη τη μέρα. Το tweet τόνισε μια αράδα από το προφίλ της αδελφότητας του Brody που σημείωνε ότι ήθελε να εργαστεί για την κυβέρνηση μετά την αποφοίτησή του.

Το tweet ισχυριζόταν ότι το αποκαλυπτόμενο υποτιθέμενο μέλος της ακροδεξιάς ομάδας ήταν ο Brody, επισημαίνοντας ότι ήταν «φοιτητής πολιτικών επιστημών σε φιλελεύθερη σχολή με πορεία καριέρας προς το FBI».

«Πολύ περίεργο», απάντησε ο Μασκ.

Ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε το tweet που ισχυριζόταν την εμπλοκή του Brody και σχολίασε: «Θυμάστε όταν μας αποκαλούσαν θεωρητικούς της συνωμοσίας, επειδή λέγαμε ότι οι ομοσπονδιακοί φυτεύουν ψεύτικους ναζί σε συγκεντρώσεις;».

«Πάντα αφαιρούν τις μάσκες τους», απάντησε ο Μασκ.

Στις 27 Ιουνίου, έχοντας ασχοληθεί με θεωρίες συνωμοσίας για το θέμα αυτό επί σειρά ημερών, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η συμπλοκή στο Όρεγκον ήταν λίγο πολύ ένα fake news.

«Φαίνεται ότι ο ένας είναι φοιτητής (που θέλει να ενταχθεί στην κυβέρνηση) και ο άλλος ίσως είναι μέλος της Antifa, αλλά παρ' όλα αυτά είναι πιθανότατα μια κατάσταση false flag», έγραψε στο Twitter.

«Ήξερα ότι το όλο θέμα είχε πάρει διαστάσεις, αλλά μόλις το σχολίασε ο Elon Musk, σκέφτηκα, 'μπουμ, αυτό είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο μου’», θυμήθηκε ο Brody.

Ο Μασκ έχει περισσότερους followers από οποιονδήποτε άλλον στο X - περίπου 150 εκατομμύρια στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή την εποχή που έγραψε ό,τι έγραψε στην πλατφόρμα και αναφορικά με τα επεισόδια στο Όρεγκον, σύμφωνα με αρχεία από το Internet Archive. Αυτό το tweet έχει προβληθεί περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία του X.

Ο Μπρόντι ανησυχούσε ότι το όνομά του θα συνδεόταν για πάντα με τον νεοναζισμό, ότι δεν θα μπορούσε να βρει δουλειά. Αν και είχε τελειώσει το κολέγιο, δεν είχε ακόμη αποφοιτήσει, και είπε ότι ορισμένοι από τους λογαριασμούς που του έστελναν μηνύματα απειλούσαν να επικοινωνήσουν με το πανεπιστήμιό του.

«Η ζωή μου καταστράφηκε», σκέφτηκε.

Προσπαθώντας να καθαρίσει το όνομά του, έδωσε μια συνέντευξη στο Vice.com, η οποία τράβηξε την προσοχή του Mark Bankston.

Ο Bankston είναι περισσότερο γνωστός ως ο δικηγόρος που αντιμετώπισε με επιτυχία τον διαβόητο συνωμοσιολόγο Alex Jones στο δικαστήριο για λογαριασμό των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στο μακελειό στο σχολείο Sandy Hook το 2012.

Ο Bankston δήλωσε ότι η υπόθεση του Brody δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να βοηθηθεί η αποκατάσταση του ονόματος του νεαρού άνδρα, αλλά θα μπορούσε επίσης να επιβάλει αυτό που θεωρεί απαραίτητη συζήτηση σχετικά με τη βιτριολική φύση του διαδικτυακού διαλόγου.

Η μήνυση που κατατέθηκε τον προηγούμενο μήνα στην κομητεία Τράβις του Τέξας (στην ίδια κομητεία στην οποία ο Bankston μήνυσε με επιτυχία τον Jones), υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί του Musk για τον Brody αποτελούν μέρος ενός «κατά συρροή μοτίβου συκοφαντιών» από τον δισεκατομμυριούχο.

Όπως υποστηρίζει η αγωγή, ο Μασκ είναι «ίσως ο πιο επιδραστικός από όλους τους influencers, και η θέση που έλαβε απέναντι στις αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του Μπεν κινητοποίησε άλλους influencers και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεχίσουν τις επιθέσεις και την παρενόχλησή τους, καθώς και να δημοσιεύσουν κατηγορίες εναντίον του Μπεν που θα παραμείνουν για πάντα στο διαδίκτυο».

Όλα αυτά συνέβησαν αμέσως μετά την εξαγορά του Twitter το 2022 από τον Ίλον Μασκ, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η πλατφόρμα πρέπει «να γίνει μακράν η πιο ακριβής πηγή πληροφοριών για τον κόσμο».

Όμως, αντίθετα, και όπως υποστηρίζει η αγωγή, «ο Musk χρησιμοποιεί προσωπικά την πλατφόρμα για να διαδίδει ψευδείς δηλώσεις σε σταθερή βάση, ενώ παράλληλα στηρίζει και ενισχύει τα πιο καταδικαστέα στοιχεία του Twitter που είναι γεμάτο συνωμοσίες».

Η αγωγή περιγράφει πώς ο Musk έχει εμπλακεί με λογαριασμούς που διακινούν ρατσισμό και αντισημιτισμό και απαριθμεί περιπτώσεις στις οποίες μοιράστηκε δημόσια ή ασχολήθηκε με θεωρίες συνωμοσίας - συμπεριλαμβανομένου του περασμένου Οκτωβρίου, όταν μοιράστηκε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την επίθεση εναντίον του Paul Pelosi, συζύγου της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι τον Αύγουστο, αφού ο Musk ενημερώθηκε μέσω των δικηγόρων του για την υπόθεση δυσφήμισης του Brody, ο Musk αρνήθηκε να διαγράψει τα tweets του, που είχαν προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στη ζωή του νεαρού και της οικογένειάς του.

Ο Bankston και ο πελάτης του δήλωσαν ότι η αγωγή δεν έχει να κάνει με την αποζημίωση, αλλά με πολύ περισσότερα από το να κερδίσει χρήματα ο νεαρός μέσω της δικαίωσής του. Κυρίως, έχει να κάνει με την αποκατάσταση του ονόματός του, ακριβώς πάνω στο ξεκίνημα της ζωής και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

«Θέλω απλώς να διορθώσω αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Μπρόντι στο CNN και συνέχισε: «Δεν πρόκειται για εκδίκηση. Δεν είμαι θυμωμένος. Δεν είναι μνησικακία. Θέλω απλώς να διορθώσω τα πράγματα, να ζητήσω συγγνώμη, ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί σε κανέναν άλλον».

