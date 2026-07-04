Ακουστικά: Διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα; - Οι επιβλαβείς ουσίες που έχουν εντοπιστεί

Τα ακουστικά αποτελούν για πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Είναι χρήσιμα στη δουλειά, αλλά συνδέονται και με τον ελεύθερο χρόνο, τις στιγμές χαλάρωσης, ή ακόμη και με δραστηριότητες όπως η γυμναστική.

Ωστόσο, έρευνα που δημοσίευσε ο Guardian τον Φεβρουάριο, αποκάλυψε ότι κάθε ζεύγος που εξετάστηκε περιείχε ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, μεταξύ των οποίων χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, προβλήματα νευροαναπτυξιακής φύσης.

Ακόμη και σε προϊόντα κορυφαίων brands, εντοπίστηκαν επιβλαβείς χημικές ουσίες στη σύνθεση των πλαστικών από τα οποία κατασκευάζονται.

Ακουστικά: Πώς μεταφέρονται οι επιβλαβείς ουσίες στον οργανισμό;

Στο δημοσίευμα αναδεικνύεται το αίτημα για «ευρεία απαγόρευση ολόκληρων κατηγοριών χημικών ουσιών που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα στα καταναλωτικά αγαθά», καθώς και «μεγαλύτερη διαφάνεια από τους κατασκευαστές σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων τους».

«Οι ουσίες αυτές δεν είναι απλώς πρόσθετα. Ενδέχεται να μεταφέρονται από τα ακουστικά στον οργανισμό μας», δήλωσε η Karolína Brabcová, ειδική σε θέματα χημείας στην «Arnika», η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα ToxFree LIFE for All, μια συνεργασία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Κεντρικής Ευρώπης που διεξήγαγε την έρευνα.

«Η καθημερινή χρήση – ειδικά κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν υπάρχει θερμότητα και ιδρώτας – επιταχύνει αυτή τη μετάβαση απευθείας στο δέρμα. Παρότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία, η μακροχρόνια έκθεση, ειδικά για ευάλωτες ομάδες όπως οι έφηβοι, προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που μιμούνται τις φυσικές μας ορμόνες δεν υπάρχει "ασφαλές" επίπεδο έκθεσης», συνέχισε.

Ακουστικά: Οι επιπτώσεις των PFAS

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι συνθετικές χημικές ουσίες στα οικοσυστήματα, στα ζώα και στους ανθρώπους εντείνονται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι συνδέονται με τη συνεχή αύξηση των περιστατικών καρκίνου, παχυσαρκίας και υπογονιμότητας.

Πολλές ουσίες που πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως οι δισφαινόλες, οι φθαλικές ενώσεις και οι πολυφθοριωμένες και υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων, ενώ το κοινό συχνά αγνοεί την παρουσία και τις πιθανές συνέπειές τους.

Οι ερευνητές του προγράμματος ToxFree αποφάσισαν να εξετάσουν τα ακουστικά επειδή, όπως αναφέρουν, έχουν πλέον μετατραπεί από περιστασιακό αξεσουάρ σε καθημερινό εργαλείο, το οποίο πολλοί άνθρωποι φορούν για πολλές ώρες κάθε μέρα.

Ακουστικά: Πώς διεξήχθη η έρευνα

Αγόρασαν 81 ζεύγη ακουστικών τύπου in-ear και over-ear, είτε από την αγορά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Αυστρίας, είτε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες Shein και Temu, και τα παρέδωσαν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να ελεγχθούν για μια σειρά επιβλαβών χημικών ουσιών.

«Επικίνδυνες ουσίες ανιχνεύθηκαν σε κάθε προϊόν που εξετάστηκε», δήλωσαν.

Η δισφαινόλη Α (BPA) εντοπίστηκε στο 98% των δειγμάτων, ενώ το υποκατάστατό της, η δισφαινόλη S (BPS), βρέθηκε σε περισσότερα από τα τρία τέταρτα. Οι συνθετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη σκλήρυνση του πλαστικού, η BPA και η BPS, μιμούνται τη δράση των οιστρογόνων μέσα στους οργανισμούς, προκαλώντας μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, όπως ορμονικές διαταραχές, την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια, διαταραχές στην ανάπτυξη των αγοριών και τον καρκίνο. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δισφαινόλες μπορούν να μεταφερθούν από τα συνθετικά υλικά στον ιδρώτα και ότι μπορούν να απορροφηθούν μέσω του δέρματος.

«Δεδομένου ότι τα ακουστικά παραμένουν σε επαφή με το δέρμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η δερματική έκθεση αποτελεί σημαντική οδό εισόδου αυτών των ουσιών στον οργανισμό. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η BPA και τα υποκατάστατά της μπορούν να μεταφέρονται από τα εξαρτήματα των ακουστικών απευθείας στο δέρμα του χρήστη», σημειώνουν οι ερευνητές.

Στα ακουστικά ανιχνεύθηκαν επίσης φθαλικές ενώσεις, που θεωρούνται ισχυρές τοξικές ουσίες για το αναπαραγωγικό σύστημα και μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα, χλωριωμένες παραφίνες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με βλάβες στο ήπαρ και τους νεφρούς, καθώς και βρωμιωμένα και οργανοφωσφορικά επιβραδυντικά φλόγας, τα οποία εμφανίζουν παρόμοια ενδοκρινική δράση με τις δισφαινόλες. Οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες, σημειώνεται, εντοπίστηκαν σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις.

Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν η τρίτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ToxFree. Προηγούμενες αναλύσεις είχαν εντοπίσει δισφαινόλη Α σε πιπίλες για βρέφη, ακόμη και σε προϊόντα που έφεραν την ένδειξη «χωρίς BPA», ενώ άλλη έρευνα είχε διαπιστώσει ότι ένα στα τρία γυναικεία εσώρουχα περιείχε τοξικές χημικές ουσίες.

Με πληροφορίες από The Guardian

