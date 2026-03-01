Ακμή: Καθημερινά λάθη που την επιδεινώνουν – Οκτώ tips που μπορεί να ανακουφίσουν το δέρμα

Η ακμή δεν αφορά μόνο την εφηβεία και συχνά επιμένει και στην ενήλικη ζωή.

Πριν καταφύγει κανείς σε πιο δραστικές θεραπείες, υπάρχουν βασικές καθημερινές συνήθειες που εάν υιοθετηθούν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η ακμή εμφανίζεται συχνότερα:

στο πρόσωπο – επηρεάζει σχεδόν όλους όσοι έχουν ακμή

στην πλάτη – επηρεάζει περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους με ακμή

στο στήθος – επηρεάζει περίπου το 15% των ατόμων με ακμή

Ακμή: Οκτώ tips που μπορεί να ανακουφίσουν το δέρμα

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS, προτείνει απλά tips που βοηθούν στον έλεγχο της ακμής και αποτρέπουν την επιδείνωσή της. Μερικές από τις συμβουλές που παρουσιάζει στην επίσημη ιστοσελίδα του, είναι:

Μην πλένετε τις περιοχές με ακμή περισσότερες από δύο φορές την ημέρα. Το συχνό πλύσιμο μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Πλένετε την πάσχουσα περιοχή με ήπιο σαπούνι ή καθαριστικό και χλιαρό νερό. Το πολύ ζεστό ή πολύ κρύο νερό μπορεί να επιδεινώσει την ακμή.

Μην προσπαθείτε να «καθαρίσετε» τα μαύρα στίγματα και μην πιέζετε τα σπυράκια. Αυτό μπορεί να τα χειροτερέψει και να προκαλέσει μόνιμες ουλές.

Αποφύγετε προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης και αντηλιακά που είναι λιπαρά (συχνά αναγράφονται ως «comedogenic»). Προτιμήστε υδατοδιαλυτά, μη φαγεσωρογόνα προϊόντα, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να φράξουν τους πόρους.

Αφαιρείτε πλήρως το μακιγιάζ πριν από τον ύπνο.

Αν έχετε ξηρό δέρμα, χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα και με βάση το νερό.

Κάνετε ντους το συντομότερο δυνατό μετά από άσκηση του σώματος, καθώς ο ιδρώτας μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.

Λούζετε τα μαλλιά σας τακτικά και προσπαθήστε να μην πέφτουν στο πρόσωπό σας.

Ακμή και διατροφή

Σύμφωνα με την American Academy of Dermatology (AAD), οι κατανάλωση τροφών και ροφημάτων υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή τρόφιμα που αυξάνουν γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αυξάνεται.

Σε αυτά τα τρόφιμα περιλαμβάνονται το λευκό ψωμί, τα δημητριακά όπως τα corn flakes, τα πατατάκια, οι τηγανητές ή λευκές πατάτες, τα ντόνατς και άλλα γλυκίσματα, τα ζαχαρούχα ροφήματα όπως τα milkshakes, καθώς και το λευκό ρύζι. Μικρές μελέτες δείχνουν ότι η υιοθέτηση μιας διατροφής χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση της ακμής. Τέτοιες τροφές είναι τα περισσότερα φρέσκα λαχανικά, ορισμένα φρούτα, τα όσπρια και η βρώμη τύπου steel-cut.