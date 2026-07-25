«Ακατάλληλο και ανατριχιαστικό»: Αντιδράσεις για ΑΙ ρομπότ σε λύκειο της Νέας Υόρκης

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση σχολείου στη Νέα Υόρκη να δοκιμάσει ανθρωπόμορφο ρομπότ και ψηφιακό βοηθό διδασκαλίας με τεχνητή νοημοσύνη. Εκπαιδευτικοί ζητούν να «παγώσει» το πρόγραμμα, εκφράζοντας φόβους για την ιδιωτικότητα των μαθητών και για την υποβάθμιση της ανθρώπινης σχέσης μέσα στην τάξη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί το φθινόπωρο του 2026 στο λύκειο της πόλης Σαλαμάνκα, το οποίο βρίσκεται στην επικράτεια Αλεγκάνι του Έθνους Σενέκα. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα μαθητές του σχολείου είναι αυτόχθονες Αμερικανοί.

Το ρομπότ ονομάζεται Sally και κόστισε στη σχολική περιφέρεια 57.590 δολάρια, δηλαδή περίπου 50.600 ευρώ. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Realbotix, θα μπορεί να συνομιλεί, να αλλάζει εκφράσεις προσώπου και να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές. Παράλληλα, ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης θα προσφέρει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και θα είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτύου όλο το εικοσιτετράωρο.

Η Realbotix υποστηρίζει ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά θα χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψή τους στο πλαίσιο μαθημάτων θετικών επιστημών, τεχνολογίας και μηχανικής.

Το σωματείο των εκπαιδευτικών της Σαλαμάνκα, ωστόσο, χαρακτηρίζει το σχέδιο ακατάλληλο και ζητεί περισσότερες εγγυήσεις πριν μπει το ρομπότ στις αίθουσες. Οι καθηγητές θέτουν ερωτήματα για το αν θα καταγράφονται συνομιλίες, ποια δεδομένα θα συλλέγονται και πού θα αποθηκεύονται.

«Αυτό που χρειάζονται τα σχολεία είναι περισσότεροι ενήλικες που νοιάζονται και περισσότερη ανθρώπινη επαφή, όχι περισσότερες οθόνες, αλγόριθμοι και ρομπότ», δήλωσε στον Guardian η επικεφαλής της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αντιδράσεις από την κοινότητα των Σενέκα

Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην τοπική κοινότητα, καθώς το σχολείο έχει μεγάλο αριθμό μαθητών που ανήκουν στο Έθνος Σενέκα. Κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι η επιλογή της Σαλαμάνκα ως πεδίου δοκιμής δείχνει έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στην ιστορία των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Σιέρα Μέι Έιμπραμς δήλωσε στον Guardian ότι η απόφαση ξυπνά μνήμες από τις περιόδους κατά τις οποίες παιδιά αυτόχθονων οικογενειών υποβάλλονταν σε εκπαιδευτικά πειράματα και εξαναγκαστική αφομοίωση.

Παρόμοιες επιφυλάξεις εξέφρασε και η Άλισον Μπράουν, μέλος του Έθνους Σενέκα και απόφοιτη του σχολείου. Όπως ανέφερε, αρκετές οικογένειες της περιοχής έχουν συγγενείς που φοίτησαν σε οικοτροφεία για αυτόχθονα παιδιά, τα οποία συνδέονται με σοβαρά τραύματα και απώλεια πολιτισμικής ταυτότητας. Κατά την ίδια, πολλοί κάτοικοι βλέπουν το νέο πρόγραμμα ως επανάληψη μιας παλιάς πρακτικής, όπου οι κοινότητές τους χρησιμοποιούνταν χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

Ερωτήματα προκαλεί και το παρελθόν της Realbotix. Η εταιρεία, η οποία παλαιότερα δραστηριοποιούνταν στα κρυπτονομίσματα, εξαγόρασε το 2024 εταιρεία που είχε γίνει γνωστή για την κατασκευή εξαιρετικά ρεαλιστικών ερωτικών ομοιωμάτων και στη συνέχεια στράφηκε στην ανάπτυξη ανθρωπόμορφων ρομπότ.

Η Realbotix απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα σε εκείνη τη δραστηριότητα και το σχολικό πρόγραμμα. Εκπρόσωπός της δήλωσε στον Guardian ότι το πιλοτικό σχέδιο θα είναι περιορισμένο, θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη της σχολικής περιφέρειας και θα έχει στόχο να συμπληρώσει, όχι να αντικαταστήσει, τη διδασκαλία.

Η εκπαιδευτική αρχή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, πάντως, έχει ήδη εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και για το ενδεχόμενο το ρομπότ να αναλάβει καθήκοντα που πρέπει να παραμένουν σε καταρτισμένους επαγγελματίες.

Επιφυλάξεις για την ιδιωτικότητα των μαθητών

Η εκπαιδευτική αρχή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη σχολική περιφέρεια της Σαλαμάνκα για την αγορά του ρομπότ.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τζέι Πι Ο’Χερ ανέφερε ότι έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, τις δικλίδες ασφαλείας και το ενδεχόμενο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για καθήκοντα που πρέπει να εκτελούν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες.

Όπως τόνισε, η τεχνολογία μπορεί να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν πρέπει όμως να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση και την ευθύνη που απαιτούνται για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον.

Το σωματείο των εκπαιδευτικών σκοπεύει να θέσει το ζήτημα και στις διαπραγματεύσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση, ζητώντας σαφείς κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία.

Η Realbotix δεν απάντησε συγκεκριμένα στις επικρίσεις των εκπαιδευτικών και των κατοίκων της περιοχής. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι το πρόγραμμα θα είναι δοκιμαστικό και ότι το ρομπότ και ο ψηφιακός βοηθός θα χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά εργαλεία στο υπάρχον πρόγραμμα μαθημάτων.

Η σχολική περιφέρεια της Σαλαμάνκα και ο επικεφαλής της δεν απάντησαν στα επανειλημμένα αιτήματα του Guardian για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Guardian