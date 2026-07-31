Το «AI σχολείο» που αντέγραψε παράνομα ποίηση και πρότεινε ποίημα για λιντσαρίσματα σε παιδιά 2 έως 8 ετών

Ένα ποίημα για την ιστορία των λιντσαρισμάτων στις ΗΠΑ εμφανίστηκε σε εκπαιδευτική πλατφόρμα ως υλικό για παιδιά 2 έως 8 ετών, συνοδευμένο από χαμογελαστές αμερικανικές πολιτείες που έμοιαζαν να τραγουδούν όλες μαζί. Δεν ήταν σατιρικό project. Ήταν, όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα μιας μηχανής που μετέτρεπε ποίηση σε «εκπαιδευτικό υλικό» χωρίς ανθρώπινη επιμέλεια.

Η υπόθεση αφορά το Giggle Academy, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιάζεται ως δωρεάν εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά και ιδρύθηκε το 2024 από τον Changpeng «CZ» Zhao, ιδρυτή της Binance. Η πλατφόρμα αναφέρει ότι έχει ένα εκατομμύριο χρήστες σε 182 χώρες και περιλαμβάνει χιλιάδες μαθήματα σε γλώσσα, οικονομικά, επιστήμες και άλλα πεδία.

Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε όταν ο ποιητής Kyle Dargan αναζήτησε το όνομά του στο Google και βρήκε τέσσερα δικά του ποιήματα αναδημοσιευμένα στο Giggle Academy χωρίς άδεια. Οι σελίδες δεν περιείχαν μόνο τα ποιήματα. Είχαν και καρτουνίστικες εικόνες, ερωτήσεις συζήτησης και βιογραφικά σημειώματα που έμοιαζαν να έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Στιγμιότυπο από σελίδα του Giggle Academy με ποίημα του Kyle Dargan, συνοδευμένο από παιδική εικόνα που παρήγαγε η πλατφόρμα. Η σελίδα έχει πλέον κατέβει. Πηγή: Giggle Academy / Publishers Weekly

Τα ποιήματα του Dargan φαίνεται ότι είχαν αντιγραφεί από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του Poetry Foundation, όπου είχαν αναρτηθεί μετά την αρχική τους έκδοση σε συλλογές από το University of Georgia Press και το Northwestern University Press. Οι δύο εκδοτικοί οίκοι ζήτησαν την άμεση αφαίρεσή τους και οι τέσσερις σελίδες κατέβηκαν. Όμως εκατοντάδες άλλα ποιήματα, που επίσης φαίνεται να είχαν αντιγραφεί από το Poetry Foundation, παρέμεναν online.

Το πιο σοκαριστικό παράδειγμα ήταν το ποίημα States May Sing Their Songs of Praise του Dargan, από τη συλλογή Honest Engine. Το ποίημα αφορά την ιστορία των λιντσαρισμάτων στις ΗΠΑ. Στο Giggle Academy είχε χαρακτηριστεί κατάλληλο για παιδιά 2 έως 8 ετών και συνοδευόταν από μια εικόνα με προσωποποιημένες πολιτείες που χαμογελούσαν σε ένα χαρούμενο sing-along.

Εκεί ακριβώς φαίνεται η αποτυχία του συστήματος. Δεν είναι μόνο ζήτημα copyright, αν και είναι και αυτό. Είναι ότι ένα ποίημα με ιστορικό τραύμα, φυλετική βία και πολιτική μνήμη πέρασε από μια μηχανή παραγωγής περιεχομένου και βγήκε ως ακατάλληλο παιδικό worksheet, καθαρισμένο από το νόημά του και ντυμένο με γελοία εικονογράφηση.

Η υπόθεση δείχνει τι συμβαίνει όταν η ποίηση αντιμετωπίζεται ως δωρεάν πρώτη ύλη για AI εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Ένα ποίημα δεν είναι απλώς κείμενο προς ανακύκλωση. Έχει φωνή, ιστορία, δικαιώματα, πολιτιστικό βάρος, ηλικιακό πλαίσιο, ηθική χρήση. Αν όλα αυτά χαθούν, η «εκπαίδευση» γίνεται απλώς μαζική μηχανική παρανόηση.

Η απάντηση του Giggle Academy σε αίτημα αφαίρεσης ήταν ότι η πλατφόρμα επιδιώκει να τηρεί τις αρχές της εύλογης χρήσης και ότι σέβεται τα δικαιώματα συγγραφέων και εκδοτών, ζητώντας συγγνώμη για την «παράλειψη». Όμως η κλίμακα της υπόθεσης δείχνει κάτι βαθύτερο από μια μεμονωμένη αστοχία. Δείχνει έναν μηχανισμό που μπορεί να παράγει εκατοντάδες μαθήματα την ημέρα χωρίς να φαίνεται ότι σταματά για να ρωτήσει τι ακριβώς χρησιμοποιεί, ποιος το έγραψε και σε ποιον απευθύνεται.

Στον ίδιο ιστότοπο εντοπίστηκαν επίσης εικονογραφημένα παιδικά βιβλία βασισμένα σε ταινίες της Disney και AI εκδοχές δημοφιλών παιδικών βιβλίων, όπως Where the Wild Things Are, Goodnight Moon και If You Give a Mouse a Cookie. Το μοτίβο μοιάζει ίδιο: γνωστό πολιτιστικό υλικό μετατρέπεται σε αυτόματο «μάθημα», σαν το περιεχόμενο να υπάρχει απλώς για να ξαναπακεταριστεί.

AI εικόνα που συνόδευε στο Giggle Academy το σονέτο 139 του William Shakespeare, O, call not me to justify the wrong, μετατρέποντας ένα ερωτικό ποίημα σε παιδικό «μάθημα» με καρτουνίστικη αισθητική. Πηγή: Giggle Academy

Η υπόθεση είναι ακόμη ένα επεισόδιο στη σύγκρουση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη, το copyright και τον πολιτισμό. Μόνο που εδώ η σύγκρουση δεν αφορά απλώς συγγραφείς που βλέπουν το έργο τους να εκπαιδεύει μοντέλα ή να αναπαράγεται χωρίς άδεια. Αφορά παιδιά που δέχονται ως «εκπαιδευτικό» ένα υλικό φτιαγμένο χωρίς καμία ένδειξη ουσιαστικής παιδαγωγικής κρίσης.

Η ποίηση δεν έγινε εδώ πιο προσβάσιμη. Έγινε πιο ευτελής. Έγινε μονάδα περιεχομένου, διακοσμημένη με AI εικόνα, βιογραφικό και ερωτήσεις, μέχρι να χαθεί το πιο βασικό: ότι κάποιος την έγραψε, για κάποιον λόγο, μέσα σε μια ιστορία που δεν χωράει πάντα σε χαρούμενη παιδική εικονογράφηση.

Το Giggle Academy παρουσιάζεται ως εργαλείο για παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτό κάνει την υπόθεση ακόμη πιο άβολη.

Γιατί οι πιο ευάλωτοι μαθητές δεν χρειάζονται φθηνότερη απομίμηση της γνώσης. Χρειάζονται καλύτερη επιμέλεια, καλύτερα υλικά και ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι ένα ποίημα για λιντσαρίσματα δεν γίνεται μάθημα για νήπια επειδή μια μηχανή το στόλισε με χαμόγελα.

Με στοιχεία από Publishers Weekly