Αγωγή κατά της OpenAI για «εξαιρετικά επικίνδυνες ιατρικές συμβουλές» από το ChatGPT

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι έλαβε λανθασμένες ιατρικές συμβουλές από το ChatGPT, οι οποίες τον οδήγησαν σε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Στην αγωγή του, ο Σκοτ Ουίντερς αναφέρει ότι το λογισμικό τον καθησύχασε πως τα συμπτώματά του, μεταξύ των οποίων ζάλη και κόπωση, «δεν ήταν κάτι επικίνδυνο», αποτρέποντάς τον από το να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

Η προσφυγή κατηγορεί την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, για αμέλεια και «παράνομη άσκηση ιατρικής», τονίζοντας ότι το chatbot έδωσε στον Ουίντερς «εξαιρετικά επικίνδυνες ιατρικές συμβουλές».

Εκπρόσωπος της εταιρείας μίλησε στους New York Times ότι οι όροι χρήσης διευκρινίζουν ρητά πως το ChatGPT δεν προορίζεται για τη διάγνωση ή τη θεραπεία πάθησεων, ενώ πρόσθεσε ότι οι νεότερες εκδόσεις της εφαρμογής υπερέχουν σημαντικά σε σχέση με εκείνη που χρησιμοποίησε ο ενάγων.

Παρ' όλα αυτά, η τάση των χρηστών να ζητούν ιατρικές συμβουλές από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενισχύεται συνεχώς, με την ιατρική κοινότητα να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η ίδια η OpenAI υποστηρίζει ότι τα θέματα υγείας αποτελούν «έναν από τους πιο συνηθισμένους λόγους που το κοινό χρησιμοποιεί το ChatGPT, με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να υποβάλλουν ερωτήσεις ευεξίας και υγείας κάθε εβδομάδα».

Την ίδια στιγμή, έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Πενσiλβάνια αποκαλύπτει ότι σχεδόν 8 στους 10 ενήλικες στις ΗΠΑ αναζητούν ιατρικές απαντήσεις στο διαδίκτυο, ενώ το 63% θεωρεί αξιόπιστες τις πληροφορίες υγείας που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ήταν εξαρτημένος από το ChatGPT

Σύμφωνα με την αγωγή του Ουίντερς, ο ίδιος ανέπτυξε μια ιδιότυπη εξάρτηση από το μοντέλο ChatGPT-4o στη διάρκεια του περασμένου έτους. Συμβουλευόταν τακτικά τον ψηφιακό βοηθό για τα προβλήματα υγείας του, φτάνοντας στο σημείο να «ανεβάζει» εργαστηριακές εξετάσεις και ακτινογραφίες. Το chatbot προχώρησε σε «διάγνωση», αποδίδοντας τα συμπτώματα σε διαταραχή του νευρικού συστήματος, και του παρείχε συγκεκριμένες οδηγίες και πλάνο αποκατάστασης.

Όπως υποστηρίζεται στη μήνυση, το ChatGPT κατάφερε μάλιστα να επηρεάσει τον Ουίντερς, ο οποίος είναι ιερέας, ενσωματώνοντας θρησκευτικές αναφορές στις «συμβουλές» του.

Τελικά, ο Ουίντερς εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί πνευμονική εμβολή. Οι θεράποντες ιατροί εκτίμησαν ότι οι κατευθύνσεις που λάμβανε από το ChatGPT ενδέχεται να επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση της υγείας του.

Εκτός από την καταβολή αποζημιώσεων, η αγωγή ζητά την έκδοση δικαστικής διαταγής που θα υποχρεώνει την OpenAI είτε να αποσύρει το ChatGPT-4o, είτε να απαγορεύσει τη διάθεσή του στο κοινό χωρίς σαφή προειδοποίηση για τον κίνδυνο παροχής επιβλαβών ιατρικών συμβουλών.

Επιπλέον, ο ενάγων και η νομική του ομάδα αξιώνουν από το δικαστήριο «να αναστείλει τη λειτουργία προϊόντων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του GPT-4o Health, έως ότου ανεξάρτητοι φορείς πιστοποιήσουν την ασφάλεια του προϊόντος μέσα από αυστηρούς ελέγχους».

Με πληροφορίες από New York Times