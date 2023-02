Άγιος Βαλεντίνος: Το διαδραστικό doodle της Google για τους ερωτευμένους

Το σημερινό doodle της Google είναι αφιερωμένο στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και τους ερωτευμένους.

Το doodle δείχνει δύο σταγόνες νερό να γλιστράνε προς τα κάτω και να ενώνονται δημιουργώντας μία καρδιά.

Μάλιστα, το doodle συνοδεύεται από τη φράση: «Rain or shine, will you be mine?», το οποίο μεταφράζεται: «Με βροχή ή με ήλιο θα είσαι δικός-ή μου;»

Είναι η ημέρα όπου άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εκφράζουν την αγάπη τους στους συντρόφους τους, στους φίλους τους, στο ταίρι τους με δώρα, κάρτες, λουλούδια και άλλους ευφάνταστους τρόπους.

Πως ξεκίνησε το έθιμο της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου

Κατά τον Μεσαίωνα, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Αγγλία και την Γαλλία πίστευαν πως στις 14 Φεβρουαρίου ξεκινά η περίοδος ζευγαρώματος των πουλιών.

Έτσι, συνέδεσαν αυτό το φαινόμενο με την αγάπη και ξεκίνησαν να γιορτάζουν την ημέρα του έρωτα.

Η γιορτή έγινε ευρύτερα γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο κατά τον 17ο αιώνα.

Επίσης, ο Άγιος Βαλεντίνος, που γιορτάζεται σε πολλές ημέρες του χρόνου, ξεκίνησε ως ο λειτουργικός εορτασμός ενός ή περισσότερων Χριστιανών μαρτύρων που ονομάζονταν Βαλεντίνοι.

Πολλές ιστορίες μαρτυρίων δημιουργήθηκαν για διάφορους Βαλεντίνους οι οποίες έλαβαν χώρα 14 Φεβρουαρίου και προστέθηκαν αργότερα στους βίους των αγίων.

Μια δημοφιλής αγιογραφική αναφορά του Αγίου Βαλεντίνου της Ρώμης αναφέρει ότι φυλακίστηκε επειδή πάντρευε στρατιώτες οι οποίοι απαγορεύονταν να παντρευτούν Χριστιανές, καθώς ο χριστιανισμός ήταν υπό διωγμό στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με το θρύλο, κατά τη φυλάκισή του, θεράπευσε την κόρη του φύλακά του, Αστέριου. Ένα καλλωπιστικό στοιχείο της ιστορίας αναφέρει ότι πριν την εκτέλεσή του της έγραψε ένα γράμμα υπογράφοντας «ο Βαλεντίνος σου».

Σήμερα, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι επίσημη γιορτή στην Αγγλικανική κοινότητα και στη Λουθηρανική εκκλησία.

Η ημέρα συσχετίστηκε με την ημέρα των ερωτευμένων από τον Τζέφρι Τσόσερ στον ύστερο Μεσαίωνα, όταν άκμαζε η κουλτούρα του ιπποτικού έρωτα.

Τον 18ο αιώνα στην Αγγλία εξελίχθηκε σε περίσταση κατά την οποία οι ερωτευμένοι εξέφραζαν την αγάπη τους με λουλούδια, δώρα ή ευχητήριες κάρτες.

Στην Ευρώπη, κλειδιά του Αγίου Βαλεντίνου δίνονταν στους εραστές «ως ένα ρομαντικό σύμβολο και πρόσκληση για να τους ξεκλειδώσουν την καρδιά», καθώς και στα παιδιά, ώστε να απομακρύνουν την νόσο του αγίου Βαλεντίνου.

Τον 19ο αιώνα οι χειρόγραφες κάρτες αντικαταστάθηκαν από μαζικής παραγωγής ευχητήριες κάρτες.