Αγγλία: Σφάλμα σε σύστημα αναγνώρισης προσώπου έστειλε αθώο στο κρατητήριο

Ο Άλβι Τσάουντρι δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή του στο Μίλτον Κινς. Παρ’ όλα αυτά, συνελήφθη για διάρρηξη που έγινε εκεί, επειδή σύστημα αναγνώρισης προσώπου τον μπέρδεψε με άλλον άνδρα.

Ο 26χρονος μηχανικός λογισμικού βρισκόταν στο σπίτι των γονιών του στο Σαουθάμπτον όταν αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα. Έμεινε υπό κράτηση σχεδόν δέκα ώρες και αφέθηκε ελεύθερος στις 2 τα ξημερώματα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η υπόθεση αφορά διάρρηξη αξίας 3.000 λιρών που είχε γίνει περίπου 160 χιλιόμετρα μακριά. Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση αναζήτησε τον ύποπτο σε εθνική βάση με περίπου 19 εκατ. αστυνομικές φωτογραφίες. Το σύστημα έδειξε τον Τσάουντρι ως πιθανό ταίριασμα.

Ο ίδιος λέει ότι ο άνδρας στο υλικό από κάμερα ασφαλείας ήταν αισθητά νεότερος και χωρίς γενειάδα. Παρ’ όλα αυτά, οδηγήθηκε στο κρατητήριο, αν και προσκόμισε στοιχεία ότι την ημέρα της διάρρηξης βρισκόταν στο Σαουθάμπτον για δουλειά.

Οι βρετανικές αρχές χρησιμοποιούν λογισμικό που έχει προμηθευτεί το υπουργείο Εσωτερικών από τη γερμανική Cognitec. Γίνονται περίπου 25.000 έλεγχοι τον μήνα. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη και όχι απόδειξη. Στην πράξη, όμως, η ένδειξη αρκεί για να ξεκινήσει διαδικασία σύλληψης.

Έρευνα που είχε παραγγείλει το ίδιο το υπουργείο έδειξε ότι το σύστημα εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά λανθασμένων ταυτοποιήσεων σε μαύρα και ασιατικά πρόσωπα σε σχέση με λευκά, όταν λειτουργεί με ορισμένες ρυθμίσεις.

Η φωτογραφία του Τσάουντρι βρισκόταν στη βάση δεδομένων επειδή είχε συλληφθεί το 2021 μετά από επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος. Δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά η εικόνα του παρέμεινε στο αρχείο. Τώρα φοβάται ότι μπορεί να ξαναβρεθεί στο στόχαστρο για αδίκημα που δεν έχει διαπράξει.

Έχει καταθέσει αγωγή ζητώντας αποζημίωση και μεγαλύτερη διαφάνεια για τα λάθη που συνδέονται με τη χρήση της τεχνολογίας. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η απόφαση για τη σύλληψη δεν βασίστηκε μόνο στο σύστημα, αλλά και σε οπτική εκτίμηση αστυνομικού. Το υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει ότι επανεξετάζει τις οδηγίες και αναπτύσσει νέο σύστημα με βελτιωμένο αλγόριθμο.

Με πληροφορίες από Guardian