7 απλές συμβουλές για την εποχική αλλεργία: Πώς να προστατευτείτε

Με τον καιρό των επόμενων ημερών να αποτελεί, προς το παρόν, ένα «ερωτηματικό», το μόνο σίγουρο είναι ότι η άνοιξη πλησιάζει και, μαζί μ' αυτήν, η περίοδος των εποχικών αλλεργιών.

Η άνοιξη φέρνει ανθισμένα δέντρα, λουλούδια και περισσότερο φως. Για εκατομμύρια ανθρώπους, όμως, φέρνει και φτέρνισμα, μπούκωμα, καταρροή και δακρυσμένα μάτια.

Η εποχική αλλεργία (αλλεργική ρινίτιδα ή αλλιώς «πυρετός εκ χόρτου») μπορεί να κάνει τις πιο όμορφες μέρες του χρόνου ανυπόφορες. Ωστόσο, υπάρχουν -και- πρακτικοί τρόποι για να περιοριστούν τα συμπτώματα.

Συμβουλές για την εποχική αλλεργία

1. Μείωση στην έκθεση της γύρης:

Καλό είναι, όποιος παρουσιάζει συμπτώματα εποχικής αλλεργίας , να μένει μέσα τις ξηρές και πολύ ανεμώδεις μέρες. Η ιδανική στιγμή για βόλτα είναι μετά από βροχή, όταν η γύρη έχει «καθαρίσει» από την ατμόσφαιρα .

Αλλαγή ρούχων και ντους κατά την επιστροφή στο σπίτι, για να απομακρυνθεί η γύρη από δέρμα και μαλλιά.

«Απαγορευτικό» στο εξωτερικό άπλωμα των ρούχων, καθώς η γύρη κολλά σε σεντόνια και πετσέτες.

Χρήση μάσκας σε περίπτωση εξωτερικών εργασιών

2. Προσοχή στις ημέρες με υψηλή συγκέντρωση γύρης:

Έλεγχος των προβλέψεων γύρης σε ΜΜΕ ή online.

Αν αναμένονται υψηλά επίπεδα, συνίσταται η χρήση αγωγής προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Κλειστές πόρτες και παράθυρα τις ώρες αιχμής (ιδίως νωρίς το πρωί).

Περιορισμός στις υπαίθριες δραστηριότητες όταν η γύρη είναι στο «κόκκινο».

3. Εσωτερικός αέρα

Χρήση κλιματισμού σε σπίτι και αυτοκίνητο.

Προτίμηση σε φίλτρα υψηλής απόδοσης (HEPA) και τακτική αλλαγή τους.

Διατήρηση χαμηλής υγρασίας με αφυγραντήρα.

Συχνό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα που διαθέτει φίλτρο HEPA.

4. Δοκιμή μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων

Αντιισταμινικά από το στόμα για φτέρνισμα, φαγούρα και καταρροή.

Ρινικά σπρέι κορτικοστεροειδών για πιο έντονα ρινικά συμπτώματα (συνίσταται η επικοινωνία με γιατρό για μακροχρόνια χρήση).

Ρινικό σπρέι χρωμογλυκικού νατρίου, που δρα προληπτικά.

Αποσυμφορητικά για προσωρινή ανακούφιση από το μπούκωμα (με προσοχή και ιατρική συμβουλή).

5. Φροντίδα ιγμορείων

Οι ρινικές πλύσεις με αλατούχο διάλυμα απομακρύνουν βλέννα και αλλεργιογόνα. Χρήση εμφιαλωμένου νερού και καλός καθαρισμός της συσκευής μετά από κάθε χρήση.

6. Τι ισχύει με τις «φυσικές» λύσεις;

Συμπληρώματα όπως πετασίτης ή σπιρουλίνα έχουν δοκιμαστεί, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους είναι περιορισμένα. Το ίδιο ισχύει και για τον βελονισμό, όπου τα αποτελέσματα των μελετών είναι μεικτά.

7. Αν τα συμπτώματα επιμένουν

Αν η αποφυγή αλλεργιογόνων και τα φάρμακα δεν αρκούν, ο γιατρός μπορεί να προτείνει εξετάσεις για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αλλεργιογόνων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανοσοθεραπεία (ενέσεις ή υπογλώσσια δισκία) μπορεί να μειώσει μακροπρόθεσμα την αντίδραση του οργανισμού.

Με πληροφορίες από Mayo Clinic