Τρεις τρόποι για να διαφωνήσετε με κάποιον χωρίς να χάσετε το δίκιο σας

Αν μια συζήτηση με κάποιον μας δυσκολεύει και θέλουμε να διαφωνήσουμε μαζί του αλλά θέλουμε να γίνει ευγενικά, υπάρχουν τρόποι.

«Δεν χρειάζεται να ακούγεστε σαν μ@λ@κ@ς. Όλοι έχουμε συνεργαστεί με αυτό το άτομο. Αυτό που επιμένει να έχει δίκιο, να κυριαρχεί στις συναντήσεις και να εμποδίζει όλους τους άλλους από το να μιλήσουν. Μπορεί να κερδίσει τη διαφωνίααλλά μακροπρόθεσμα χάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό: τον σεβασμό» εξηγεί η ειδική ψυχολογίας Shadé Zahrai.

Ως life coach και ερευνήτρια συμπεριφοράς που «έχω περάσει τα τελευταία 10 χρόνια εργαζόμενη συμβουλεύοντας εταιρείες, έχω δει από πρώτο χέρι ότι οι άνθρωποι δεν θυμούνται ποιος είχε δίκιο. Θυμούνται πώς τους κάνατε να νιώσουν».

Οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτό το χαρακτηριστικό συναισθηματική νοημοσύνη. «Είναι το συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνετε στους άλλους. Μερικοί άνθρωποι κάνουν φυσικά τους γύρω τους να αισθάνονται ήρεμοι και ικανοί, ενώ άλλοι προκαλούν ακούσια ένταση ή άγχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να είστε σύμφωνοι ή να αποφεύγετε εντελώς τη διαφωνία. Πρόκειται να μάθετε πώς να διαφωνείτε χωρίς να βλάπτετε την εμπιστοσύνη ή τη συνεργασία» προσθέτει η Zahrai.

Ακολουθούν τρεις τρόποι για να διαφωνήσετε με κάποιον:

Να κάνετε ερωτήσεις

Η Zahrai επισημαίνει: «Όταν η ένταση αυξάνεται, οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να υπερασπίζονται το επιχείρημά τους. Είναι ένα φυσικό αντανακλαστικό, αλλά εμποδίζει τη συζήτηση. Η περιέργεια κάνει το αντίθετο. Σηματοδοτεί ψυχολογική ασφάλεια, προσκαλεί ιδέες να αναδυθούν και μειώνει τη συναισθηματική ένταση στο δωμάτιο. Μελέτες για την ''περιέργεια'' στις διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες που προσεγγίζουν τις συζητήσεις με ερωτήσεις, αντί για απαιτήσεις, επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα και διατηρούν τις σχέσεις. Έτσι, αντί να πείτε: "Αυτό δεν θα λειτουργήσει", δοκιμάστε: "Είμαι 80% σίγουρος. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το τελευταίο 20%;" ή "Ενδιαφέρουσα ιδέα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς το σκέφτεστε το;" ή "Μου αρέσει αυτή η κατεύθυνση. Πώς θα ήταν αν το προσαρμόζαμε το;". Αυτή η γλώσσα σηματοδοτεί ότι είστε ανοιχτοί και αφοσιωμένοι, γεγονός που αυξάνει την εμπιστοσύνη και καθιστά τη συνεργασία πολύ πιο πιθανή».

Αντικαταστήστε το «αλλά» με το «ναι, και…».

«Να είστε προσεκτικοί με τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε για να βοηθήσετε τους συνομιλητές σας να αισθάνονται άνετα να συμβάλλουν στη συζήτηση. Η κλασική αρχή της αυτοσχεδιαστικής κωμωδίας έχει ως στόχο να βοηθήσει στη διατήρηση της κίνησης της σκηνής αντί να την σταματήσει. Η ίδια αρχή ισχύει και στην επικοινωνία στον χώρο εργασίας. Όταν απαντάτε με ''αλλά'', αναιρείτε όλα όσα προηγήθηκαν. Όταν χρησιμοποιείτε ''και'', αναγνωρίζετε ό,τι έχει ειπωθεί και χτίζετε πάνω σε αυτό. Συγκρίνετε αυτές τις δύο προτάσεις: ''Βλέπω το πλεονέκτημα, αλλά ανησυχώ για το κόστος'' και ''Βλέπω το πλεονέκτημα και ανησυχώ για το κόστος''. Η πρώτη πρόταση λέει: ''Είμαι εναντίον σας''. Η δεύτερη λέει: ''Είμαι μαζί σας και θέλω να το βελτιώσω''. Μελέτες δείχνουν ότι τα στυλ επικοινωνίας που φαίνονται αθροιστικά και όχι αντιφατικά βελτιώνουν σημαντικά την ψυχολογική ασφάλεια και τη συνολική απόδοση μιας ομάδας» τονίζει η Zahrai.

Κάντε ένα πείραμα

«Όταν οι άνθρωποι ακούν ένα απλό ''όχι'', σταματούν να ακούν. Οι άμυνές τους ενισχύονται και η συνεργασία σταματά. Αντί να απορρίψετε μια ιδέα απευθείας ή να μοιραστείτε τι πρέπει να κάνει κάποιος, στραφείτε σε αυτό που θα μπορούσατε να εξερευνήσετε μαζί, μια μικρή δοκιμή. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: "Τι θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε την επόμενη εβδομάδα;" ή "Πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό αν το δοκιμάσαμε πιλοτικά πρώτα με έναν πελάτη;". Είναι μια μικρή αλλαγή στα λόγια, αλλά μια μεγάλη αλλαγή στη νοοτροπία. Το "πρέπει" πυροδοτεί την κρίση και την αμυντική στάση. Το "θα μπορούσε" ανοίγει την περιέργεια και τη συνεργασία. Μια σειρά από μελέτες από ερευνητές του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι η αντικατάσταση της βεβαιότητας με την περιέργεια με αυτόν τον τρόπο οδηγεί τους ανθρώπους να δημιουργήσουν πιο δημιουργικές λύσεις. Αυτή η προσέγγιση σας μετατρέπει επίσης, από το άτομο που μπλοκάρει σε άτομο που δημιουργεί. Σηματοδοτεί ότι είστε ανοιχτοί σε πιθανότητες και εστιάζετε σε στοιχεία. Και όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι επαναλαμβάνετε την ιδέα τους αντί να την καταρρίπτετε, επενδύουν περισσότερο» καταλήγει η ερευνήτρια.

Με πληροφορίες από CNBC