To 1/3 των ζευγαριών παίρνει «διαζύγιο ύπνου», σύμφωνα με νέα έρευνα

Νέα έρευνα από την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου αποκαλύπτει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των Αμερικανών επιλέγουν να πάρουν «διαζύγιο ύπνου» τους συντρόφους τους, πράγμα που αντανακλά μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των ζευγαριών, στα οποία περιλαμβάνονται και διασημότητες όπως η Κάμερον Ντίαζ, να δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα του ύπνου τους.

«Μας έχει παρασύρει η ιδέα ότι πρέπει να κοιμόμαστε μαζί αν είμαστε σε σχέση», λέει ο Νιλ Στάνλεϊ, συγγραφέας του A Sleep Divorce: How to Sleep Apart, Not Fall Apart. Το διαζύγιο ύπνου περιλαμβάνει ζευγάρια που κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια ή κρεβατοκάμαρες για να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου. Αυτή η πρακτική βοηθά στην αποφυγή κοινών διαταραχών ύπνου όπως το ροχαλητό, η αϋπνία, τα διαφορετικά προγράμματα ύπνου και η ανησυχία, που μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση και ένταση στη σχέση.

Στην αρχαία Ρώμη, η έννοια του συζυγικού κρεβατιού, γνωστή ως «lectus genialis», ήταν τόσο πρακτική όσο και συμβολική. Τα ρωμαϊκά ζευγάρια χρησιμοποιούσαν συχνά ένα κρεβάτι για οικείες συνομιλίες και σωματική οικειότητα, καθιστώντας το έναν ιδιωτικό χώρο μέσα στο σπίτι. Δεν ήταν ασυνήθιστο για αυτούς να αποσυρθούν σε χωριστά κρεβάτια όταν ερχόταν η ώρα για ύπνο.

Ωστόσο, κατά τον Μεσαίωνα, η έννοια του συζυγικού κρεβατιού ήταν λιγότερο διακριτή λόγω της κοινόχρηστης φύσης των χώρων διαβίωσης. Φτωχές οικογένειες μοιράζονταν συχνά ένα κρεβάτι ή χώρο ύπνου κοντά σε μια πηγή θερμότητας, ενώ οι πιο εύπορες οικογένειες μπορούσαν να έχουν μεμονωμένα δωμάτια αφού ζούσαν σε μεγαλύτερα σπίτια.

Κατά την Αναγέννηση εμφανίστηκαν περισσότεροι ιδιωτικοί χώροι ύπνου για ζευγάρια. Ωστόσο, τα ξεχωριστά υπνοδωμάτια για τους συζύγους και τις συζύγους, ειδικά μεταξύ των βασιλιάδων και των ευγενών, δεν ήταν ασυνήθιστα, όπως απεικονίζεται στις τηλεοπτικές σειρές The Crown και Bridgerton.

Έγινε μόδα για τα ζευγάρια να κοιμούνται μαζί στη βικτωριανή εποχή, αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ειδικοί της ιατρικής ζήτησαν για άλλη μια φορά διαχωρισμό. Στο βιβλίο της, A Cultural History of Twin Beds, η Χίλαρι Χίντς λέει ότι οι ιατροί της εποχής θεωρούσαν τα ξεχωριστά κρεβάτια την πιο υγιεινή επιλογή. Εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο γιατρός της Νέας Υόρκης Γουίλιαμ Γουίτι Χολ και ο εναλλακτικός επαγγελματίας υγείας Έντουιν Μπάουερς τόνισαν τα οφέλη για την υγεία των μονών κρεβατιών.

Μέχρι τη δεκαετία του 1920, τα δύο μονά κρεβάτια έγιναν σύμβολο πλούτου και μόδας. Ωστόσο, η δεκαετία του 1950 είδε μια στροφή πίσω στα διπλά κρεβάτια, καθώς η εποχή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εδραίωσε την έννοια του κύριου υπνοδωματίου, θεωρώντας τα ξεχωριστά κρεβάτια ως ένδειξη αποτυχημένου γάμου. Σήμερα, καθώς η συνειδητοποίηση του ρόλου του ύπνου στη γενική υγεία αυξάνεται, η τάση των χωριστών κρεβατιών επιστρέφει.

Μερικά ζευγάρια διαπιστώνουν ότι το να μοιράζονται ένα κρεβάτι ενισχύει τη συναισθηματική τους σύνδεση και την οικειότητά τους. Για άλλους όχι και τόσο.

Ο ψυχολόγος ύπνου Νταν Φορντ, ο κλινικός διευθυντής της Better Sleep Clinic στη Νέα Ζηλανδία, λέει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα ζευγάρια μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα να κοιμούνται μόνα τους. Ο σύντροφός σας θα μπορούσε να ροχαλίζει ή να υποφέρει, όπως ένας στους 10 ανθρώπους, από χρόνια αϋπνία. «Μερικά ζευγάρια έχουν πολύ διαφορετικά βιολογικά ρολόγια, κάτι που οδηγεί σε διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τον χρόνο ύπνου, επομένως το βρίσκουν ευκολότερο να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια παρά να ενοχλούν το ένα το άλλο», λέει ο Φορντ

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαπίστωσε ότι ένα κοινό κρεβάτι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα του ύπνου, δυνητικά επιβαρύνοντας τις σχέσεις. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, διαπίστωσαν ότι μετά από έναν κακό ύπνο, τα ζευγάρια θα βιώσουν περισσότερους καβγάδες.

Η Τάμι Σάντακ, δασκάλα από τις ΗΠΑ, είχε πολλές άγρυπνες νύχτες λόγω της υπνικής άπνοιας του συζύγου της. Μετακόμισε σε άλλο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν είχε στρεπτόκοκκο και δεν μετακόμισε ποτέ πίσω. «Ο ύπνος είναι ύπνος και η οικειότητα δεν χτίζεται όταν είσαι αναίσθητος», λέει. «Η οικειότητα δημιουργείται σε ένα εκατομμύριο μικρές στιγμές ενώ είσαι ξύπνιος».

Ο Στάνλεϊ λέει ότι το κλειδί για να πετύχεις το διαζύγιο ύπνου είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλείς το δεύτερο δωμάτιο το ελεύθερο δωμάτιο. «Θα έπρεπε να είναι το δωμάτιό σου», λέει ο Στάνλεϊ. «Το έχετε διακοσμημένο όπως θέλετε με το στρώμα, το πάπλωμα και τα μαξιλάρια που θέλετε».

Ενώ ένα διαζύγιο ύπνου μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου και να μειώσει τις διαταραχές, για ορισμένα ζευγάρια, μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική αποσύνδεση και να μειώσει την αυθόρμητη οικειότητα. Ωστόσο, για άλλους, τα ξεχωριστά δωμάτια μπορούν να τονώσουν μια σχέση. Όταν η συγγραφέας Μαρσέλα Χιλ μετακόμισε στο δικό της δωμάτιο πριν από ένα χρόνο, είπε στο TikTok: «Είναι αρκετά σέξι να μπορεί να προσκαλεί ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ο νέος κανόνας».

Ο Στάνλεϊ λέει ότι το να κοιμάσαι χωριστά δεν έχει καμία σχέση με τη δύναμη της σχέσης σου. «Είναι απολύτως φυσιολογικό να το κάνεις», λέει. «Το διαζύγιο ύπνου δεν είναι τιμωρία, είναι να κάνουμε το καλύτερο ο ένας για τον άλλον».

Με πληροφορίες από National Geographic