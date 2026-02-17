10 τροφές που συνδέονται με καλύτερη διάθεση και ψυχική ευεξία

Η διατροφή συνδέεται άμεσα με τη διάθεση.

Όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι διατροφικές επιλογές συνδέονται άμεσα με τη διάθεση και την ψυχική υγεία, με τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στη χαμηλή διάθεση. Για την επιστημονική κοινότητα, η διατροφή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ψυχική ευεξία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο επίσημος ιστότοπος του BBC για τη διατροφή, το BBC Good Food, ξεχωρίζει 10 τροφές που συνδέονται με καλύτερη διάθεση και αυξημένη αίσθηση ευεξίας.

«Όταν η διάθεσή σας είναι κακή, είναι εύκολο να καταφύγετε σε γλυκά, υψηλής θερμιδικής αξίας τρόφιμα για να σας φτιάξει το κέφι, αλλά υπάρχουν καλύτερες επιλογές τροφίμων που μπορούν να σας βοηθήσουν να αλλάξετε τη διάθεσή σας», αναφέρεται στο BBC.

10 τροφές για καλύτερη διάθεση και ψυχική ευεξία

Σύμφωνα με το BBC Good Food, 10 mood-boosting τροφές είναι οι: