Yoshinobu Yamamoto: Ο πιο ακριβός «ρίπτης» με 325 εκατ. δολάρια δεν έπαιξε ποτέ αμερικάνικο μπέιζμπολ

Όταν οι Λος Άντζελες Ντότζερς έδωσαν 325 εκατομμύρια δολάρια για να φέρουν τον Yoshinobu Yamamoto από την Ιαπωνία στη Νότια Καλιφόρνια, για να παίξει μπέιζμπολ, πολλοί θεώρησαν πως η ομάδα είχε κάνει λάθος υπολογισμούς.

Ο Yamamoto δεν είχε αγωνιστεί ούτε μία φορά, ούτε στο αμερικανικό πρωτάθλημα, ούτε με τους κανόνισμους του αθλήματος στις ΗΠΑ. Κι όμως, μια κορυφαία ομάδα του MLB τού πρόσφερε 12ετές εγγυημένο συμβόλαιο, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε ρίπτη (pitcher).

Δύο χρόνια αργότερα, ο Yamamoto απέδειξε σ' όλους ακριβώς γιατί η ομάδα του Λος Άντζελες είδε κάτι σε εκείνον, που οι υπόλοιποι δεν τόλμησαν: καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους βασικούς στο αμερικάνικο μπέιζμπολ.

Ο Yoshinobu Yamamoto / EPA

Yoshinobu Yamamoto: Τι έκανε φέτος ο παίκτης μπέιζμπολ

Και αυτόν τον Οκτώβριο, έκανε κάτι ακόμα πιο σπάνιο, έγινε «άσος» ace (σ.σ. αναφέρεται στον καλύτερο βασικό ρίπτη μιας ομάδας, ο οποίος συνήθως ξεκινάει στον πρώτο αγώνα της σεζόν και σε κρίσιμους αγώνες πλέι οφ) με την παλιά, σχεδόν ρομαντική έννοια της λέξης, σημειώνει στο ενδιάμεσο η Wall Street Journal.

Όχι με τα «χαλαρά» στάνταρ του 2025. Ο Yamamoto έγινε άσος όπως τους παλιούς παίκτες μπέιζμπολ: από εκείνους που δεν άφηναν τον αγώνα σε κανέναν, που τερμάτιζαν μόνοι τους τα παιχνίδια, όπως ο Sandy Koufax ή ο Don Drysdale, γράφει η Wall Street Journal στο σχετικό της αφιέρωμα.

Το Σάββατο, ισοφάρισε τη World Series (σ.σ. Παγκόσμια Σειρά που οδηγεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος) σε 1-1, με έναν αριστουργηματικό τρόπο: Έπαιξε ολόκληρο το παιχνίδι, το πρώτο σε World Series από το 2015, οδηγώντας τους Ντότζερς στη νίκη 5-1 επί των Τορόντο Μπλου Τζέις.

Σε 105 ρίψεις, απέκλεισε 27 παίκτες, με 8 strikeouts και μόλις 4 χτυπήματα, αποσύροντας τους τελευταίους 20 διαδοχικά. Κι όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει, γράφει επίσης η Wall Street Journal για το «νέο φαινόμενο» του μπέιζμπολ.

Στον προηγούμενο γύρο, απέναντι στους Μιλγουόκι Μπρούερς, είχε κάνει ακριβώς το ίδιο. Κανείς δεν είχε πετύχει δύο συνεχόμενα ολοκληρωμένα παιχνίδια σε αναμέτρηση πλέι οφ από τον Curt Schilling το 2001. Ούτε καν οι Dodgers, από την εποχή του Orel Hershiser το 1988.

Μέχρι τώρα. Ο Yamamoto απέδειξε ότι, όσο κι αν αλλάζει το άθλημα, τίποτα δεν συγκρίνεται με έναν ρίπτη που έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Όπως το είπε ο θρυλικός Clayton Kershaw: «Ίσως αυτό να είναι σημάδι για το πού πρέπει –και θα– επιστρέψει το μπέιζμπολ. Ίσως να δώσει σε κάποιους ιδέες για το μέλλον.»

Yoshinobu Yamamoto: Γύρισε τον χρόνο πίσω στο άθλημα

Είναι δύσκολο να περιγραφεί πόσο σπάνιο είναι, το 2025, να δεις έναν ρίπτη να ολοκληρώνει δύο συνεχόμενα πλήρη παιχνίδια. Κάποτε ήταν αυτονόητο, σήμερα, σχεδόν εξαφανισμένο.

Ο Yoshinobu Yamamoto όμως γύρισε τον χρόνο πίσω: μέσα σε 11 ημέρες έριξε δύο πλήρη παιχνίδια, το ένα μάλιστα στη World Series, δηλαδή στην Παγκόσμια Σειρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αναλυτές του αθλήματος σπεύδουν να τον κατατάξουν στους καλύτερους, ωστόσο είναι αρκετά νωρίς.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal