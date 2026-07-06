«Ξεπέρασε μία κόκκινη γραμμή» - Η απάντηση της UEFA στη FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν

Σε επίπεδο ομοσπονδιών έχει φτάσει η φερόμενη «παρέμβαση» του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, απόφαση της FIFA να ανατρέψει τον αποκλεισμό του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν από το Μουντιάλ 2026.

Η UEFA (Ένωση των Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών της Ευρώπης) έβαλε κατά της FIFA σχετικά με την απόφαση της τελευταίας για τον Μπάλογκαν, κατηγορώντας την ότι «ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή».

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση της FIFA, ο Μπάλογκαν θα μπορεί να αγωνιστεί στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Βέλγιο.

Uefa criticises "unjustifiable" Fifa decision to suspend red card ban for US World Cup star Folarin Balogun, saying "integrity of football at stake" https://t.co/hwDR55vO5N — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 6, 2026

UEFA ενάντια σε FIFA: Το χρονικό της απόφασης για τον Μπάλογκαν

Η απόφαση της FIFA ελήφθη έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το AFP, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η ποινή του ποδοσφαιριστή.

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μίας αγωνιστικής, που επιβλήθηκε μετά την κόκκινη κάρτα στον Φολαρίν Μπάλογκαν, ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή», ανέφερε η UEFA σε ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωσή της.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία τόνισε ότι το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, στηρίζεται σε κανόνες που αποτελούν τη βάση του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού.

«Ορισμένοι κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι», υπογράμμισε. Η UEFA προειδοποίησε παράλληλα ότι η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για το άθλημα.

UEFA has labeled FIFA's decision to allow Florian Balogun to play against Belgium at the World Cup "unprecedented, incomprehensible and unjustifiable" 👀 pic.twitter.com/Z4sBbRkKgK — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 6, 2026

UEFA: Υπέρ της απόφασης για τον Μπάλογκαν και ο Ρούμπιο

«Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπητό άθλημα στον κόσμο, επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και επειδή οι φίλαθλοι εμπιστεύονται ότι παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι μια απομονωμένη διοργάνωση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό μπορούν να έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρο το άθλημα. Εκφράζουμε την έκπληξή μας για αυτή την πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση», σημειώνει η ανακοίνωση.

Ο Μπάλογκαν, που έχει σημειώσει τρία γκολ στη διοργάνωση, επρόκειτο να απουσιάσει από τον αγώνα με το Βέλγιο στο Σιάτλ, καθώς είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, επειδή πάτησε το πόδι αμυντικού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον αγώνα της φάσης των «32», τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0.

Βάσει των κανονισμών της FIFA, η απευθείας κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Εκτός από την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, δημόσια υπέρ της άρσης της τιμωρίας είχε ταχθεί και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Την τελική απόφαση έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, η οποία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ποινή του ποδοσφαιριστή αναστέλλεται για έναν χρόνο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Με πληροφορίες από AFP News Agency